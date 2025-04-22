Почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма": как правильно называть людей с такими именами

Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма"
- Как правильно сокращать такие имена
Мало кто догадывается, что на самом деле имена "Олександр", "Юрій" и "Дмитро" в украинском языке неправильно сокращать как "Саша", "Юра" и "Діма". В таком случае правильно будет использовать другие варианты сокращений.
Учитель украинского языка и блогер из Днепра Светлана Чернышева в своем YouTube-канале "Учителька української" объяснила, какую распространенную ошибку многие допускают и как ее избегать.
"Сегодня шесть мужских имен, как правильно ласково обращаться на украинском. Не "Юра", а "Юрко, Юрчик, Юрась". Не "Діма", а "Митько, Дмитрик, Дмитрусь". Не "Гордєй", а "Гордійко, Гордусь". Не "Саша", а "Сашко, Олелько, Лесик", - отметила учитель.
Также она отметила, что неправильно говорить "Альоша" - имя "Олексій" в ласковом варианте будет "Олекса, Олешко, Лесь". Так же на "Григорія" правильно говорить не "Гріша", а "Гришко, Гриць, Гринько".
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "Саша", "Юра", "Діма":
Как рассказывал Главред, учительница украинского объяснила, что такое "окраєць" и "скиба". Оба слова относятся к хлебу, но не все знают, что на самом деле означают такие термины.
Также ранее учительница объяснила, как правильно говорить - "взаємно" или "навзаєм". На самом деле не все догадываются, какое из этих слов говорить правильно.
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Кто такая Светлана Чернышева?
Светлана Чернышева – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысяч подписчиков на странице "Учителька української" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
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