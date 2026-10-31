Шансы окончания войны в Украине и визит Зеленского в США: важные заявления Рубио

Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров G20 во Флориде нельзя исключать, сказал Марко Рубио.

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Марко Рубио не исключил вероятность визита Владимира Зеленского в США / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное из заявлений Рубио:

Неизвестно, достижим ли мирный переговорный путь в Украине

Не исключена возможность визита Зеленского в США

Государственный секретарь США Марко Рубио сомневается в возможности быстрого завершения войны в Украине путем переговоров, поскольку нет признаков приближения урегулирования.

Об этом он заявил во время общения с журналистами. По словам американского политика, сейчас трудно оценить, реальн ли мирный путь разрешения конфликта.

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"Я не знаю, достижим ли мирный переговорный путь в Украине. Именно это мы пытаемся выяснить. Не думаю, что кто-то здесь утверждает, что мы стоим на грани урегулирования путем переговоров", - отметил Рубио.

Вероятность визита Зеленского в США

При этом он отметил, что присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите лидеров G20 во Флориде нельзя исключать при определенном развитии событий.

"Что касается вопроса о господине Зеленском: видите ли, это встреча на уровне лидеров. Решение будет зависеть от самого президента. Я бы не исключал такой возможности. Думаю, президент мог бы рассмотреть этот вопрос – особенно если его участие может привести к положительным результатам, – но на сегодняшний день у меня нет никаких заявлений по этому поводу", – сказал он на пресс-конференции в Атланте.

Переговоры с РФ и США: что говорят в ОП

Глава Офиса президента Кирилл Буданов обсудил с председателем Комитета Сената США по вооруженным силам Роджером Викером и членом Комитета Сената по разведке Майклом Беннеттом вопросы поддержки Украины, российских атак, переговорного процесса и гарантий безопасности.

Буданов отметил усилия США по организации и продвижению переговоров. По его словам, для достижения результата необходимо создать надлежащие условия. Украина ожидает прогресса в ходе следующего раунда трехсторонних переговоров.

Мирные переговоры - новости по теме

Как сообщалось, Кремль назвал переговоры в Абу-Даби преждевременными. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отказался гарантировать Абу-Даби в качестве места для трехсторонних контактов. Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что дату проведения назовут в ближайшее время, и не подтвердил информацию о встрече 10 ноября.

Напомним, Юрий Ушаков заявил, что дальнейшие планы относительно переговоров будут зависеть от обстановки на фронте и общей международной ситуации. Ушаков также отметил, что российская сторона пока не предложила конкретных сроков проведения встречи.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) указали на цели Кремля в переговорном процессе. В своём отчёте ISW отмечает, что Кремль стремится добиться уступок от США и ограничить участие европейских стран в переговорах.

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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