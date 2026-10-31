Мучнистая роса исчезнет с листьев: чем нужно обработать комнатные растения

Соду часто сравнивают с двумя другими средствами: серой и фунгицидом.

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Кухонное средство против мучнистой росы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как пищевая сода действует против мучнистой росы

Сколько обработок понадобится, чтобы остановить болезнь

К сожалению, комнатные растения очень часто страдают от различных болезней, в частности, от мучнистой росы. Однако решить проблему может обычное средство из кухни.

Главред решил разобраться, чем обработать комнатные растения от мучнистой росы.

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Какое средство устраняет мучнистую росу

Опрыскивание раствором пищевой соды сдерживает мучнистую росу на комнатных растениях, хотя для этого требуется больше обработок, чем в случае с классической серой, пишет Cronista.

Мучнистая роса - грибковое заболевание, покрывающее листья, стебли, а порой и цветы беловатым или сероватым налетом. Когда инфекция прогрессирует, растения теряют окраску, деформируются и растут медленнее.

Чем можно заменить соду

Соду часто сравнивают с двумя другими средствами: серой и фунгицидом на основе трифорина. Сера полностью останавливает заболевание уже после двух опрыскиваний, а для борьбы с болезнью с помощью соды требуется пять.

Однако существенной разницы между вариантами обработки нет. Поэтому сода является альтернативным средством борьбы с болезнью.

6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Почему соду следует использовать осторожно

Несмотря на пользу против отдельных грибков, сода в больших количествах способна повредить ткани растений. Поэтому следует избегать слишком концентрированных растворов, а любое средство сначала стоит опробовать на небольшом участке куста.

Опасны и часы наибольшей солнечной активности. Сильное излучение повышает риск фитотоксичности, то есть поражения растительных тканей самим препаратом.

Как бороться с мучнистой росой на фиалках – видео:

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