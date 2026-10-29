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Зачем мыть комнатные растения зимой: какие цветы нельзя мочить

Марина Иваненко
29 октября 2026, 16:54
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Комнатные растения зимой требуют особого ухода. Какие цветы можно мыть под душем, как правильно очищать листья и каких ошибок следует избегать?
Как ухаживать за комнатными растениями зимой
Как ухаживать за комнатными растениями зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие комнатные растения можно мыть под душем
  • Почему некоторым цветам вода противопоказана
  • Как защитить вазоны от зимних вредителей

Зимой комнатные растения требуют особого ухода. Из-за работы отопительных приборов воздух в доме становится более сухим, а на листьях может скапливаться пыль. Он не только ухудшает внешний вид цветов, но и препятствует нормальному проникновению света к поверхности листьев. Поэтому регулярная очистка листьев становится важной частью ухода за домашними растениями в холодное время года. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает Kertvar.hu, водные процедуры помогают удалять пыль с листьев и могут быть полезны в борьбе с некоторыми вредителями. Однако не все комнатные растения одинаково хорошо переносят душ, поэтому перед процедурой нужно учитывать особенности каждого вида.

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Почему зимой комнатным растениям нужен душ

Одной из проблем, с которыми сталкиваются владельцы комнатных растений зимой, является паутинный клещ. Сухой воздух, который часто возникает из-за отопления, может способствовать его размножению. Этот вредитель очень мелкий, поэтому на начальных этапах заражения его сложно заметить.

О появлении паутинного клеща могут свидетельствовать мелкие светлые или желтоватые пятнышки на листьях, постепенная потеря насыщенного цвета и тонкая паутинка на их обратной стороне. Если растение регулярно осматривать и осторожно промывать, можно механически удалить часть клещей и уменьшить их численность.

В то же время промывка не гарантирует полного уничтожения вредителей. Если заражение сильное, растение нужно изолировать от других вазонов и при необходимости применить специальное средство в соответствии с инструкцией.

Очистка листьев также важна из-за короткого светового дня. Зимой растения получают меньше естественного света, поэтому слой пыли может дополнительно ухудшать условия для фотосинтеза. Осторожное протирание или промывание листьев помогает поддерживать их в чистоте.

Видео о том, как правильно мыть и поливать растения зимой, можно посмотреть здесь:

Какие комнатные растения можно мыть под душем

Растения с гладкими, крепкими листьями обычно хорошо переносят осторожное промывание теплой водой. К ним относятся, в частности, монстеры и некоторые виды фикусов. Небольшие экземпляры можно промывать под слабой струей, а крупные растения удобнее очищать влажной мягкой тканью, протирая листья с обеих сторон.

Некоторые папоротники также любят повышенную влажность, однако способ очистки нужно выбирать с учётом конкретного вида. Для растений с нежными листьями сильная струя воды может быть нежелательна.

Особого внимания требуют растения, листья которых покрыты мелкими волосками. Например, африканские фиалки и глоксинии лучше не промывать под душем. Вода может задерживаться на опушенной поверхности, оставлять пятна или способствовать развитию гнили при неблагоприятных условиях. Пыль с таких листьев осторожно удаляют мягкой сухой кисточкой.

Кактусы и многие суккуленты также не нуждаются в регулярном зимнем душе. Избыточная влага в сочетании с низкой температурой и замедленным ростом может повышать риск загнивания. Для очистки таких растений лучше использовать сухую кисточку или другой способ, рекомендованный для конкретного вида.

6 комнатных растений, которые собирают пыль
6 комнатных растений, которые собирают пыль / Инфографика: Главред

Как правильно мыть комнатные растения зимой

Перед процедурой убедитесь, что растение здоровое, а температура в помещении достаточно комфортная. Вода должна быть едва теплой, примерно комнатной температуры. Слишком холодная или горячая вода может повредить нежные листья, поэтому следует избегать резких перепадов температуры.

Если вода из-под крана жесткая, после высыхания на листьях могут оставаться белые минеральные пятна. Чтобы этого не произошло, для последнего ополаскивания можно использовать фильтрованную воду, если она подходит для конкретного растения.

Не добавляйте в воду обычное мыло, средство для мытья посуды или другую бытовую химию. Такие продукты не предназначены для ухода за листьями и могут повредить их поверхность. Для борьбы с вредителями следует применять только средства, предназначенные для растений.

Перед промывкой можно прикрыть поверхность почвы водонепроницаемым материалом, чтобы не переувлажнить субстрат. Это особенно важно зимой, когда многие комнатные растения потребляют меньше воды, чем в период активного роста.

После душа оставьте вазон в ванной или другом тёплом месте, чтобы вода стекла. Проверьте пазухи листьев и точки роста: там не должна долго задерживаться вода. Не ставьте мокрое растение на холодное подоконное стекло и избегайте сквозняков, пока листья не высохнут.

Если душ использовался для борьбы с паутинным клещом, осмотрите растение повторно через несколько дней и в дальнейшем регулярно проверяйте нижнюю сторону листьев. При необходимости процедуру повторяют с учетом состояния растения и рекомендаций по борьбе с вредителем.

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Об источнике: Kertvár.hu

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