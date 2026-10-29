Вкуснейшая закуска за 5 минут: рецепт маринованного сала по-украински

Рецепт маринованного сала, которое идеально подойдет к хлебу.

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Секрет вкусного сала - в правильном маринаде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Кусок сала можно превратить за считанные минуты в вкусную закуску. Для этого нужно лишь приготовить простой, но идеальный по вкусу маринад.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик рассказала в TikTok, как вкусно замариновать сало.

Маринованное сало по-украински - рецепт

Ингредиенты:

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Сало 300 г

Соль 1/2 ч. л.

Перец 1/2 ч. л.

Чеснок 5 зубчиков

Уксус 3 ст. л.

Сало нарезаем на небольшие кусочки, добавляем к нему измельченный чеснок, соль, перец и уксус. Хорошо всё перемешиваем и оставляем сало в плотном контейнере в холодильнике на час.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом маринованного сала можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Наталья Азарчик Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.

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