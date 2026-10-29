Вкуснейшая закуска за 5 минут: рецепт маринованного сала по-украински

Кусок сала можно превратить за считанные минуты в вкусную закуску. Для этого нужно лишь приготовить простой, но идеальный по вкусу маринад.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Наталья Азарчик рассказала в TikTok, как вкусно замариновать сало.
Маринованное сало по-украински - рецепт
Ингредиенты:
- Сало 300 г
- Соль 1/2 ч. л.
- Перец 1/2 ч. л.
- Чеснок 5 зубчиков
- Уксус 3 ст. л.
Сало нарезаем на небольшие кусочки, добавляем к нему измельченный чеснок, соль, перец и уксус. Хорошо всё перемешиваем и оставляем сало в плотном контейнере в холодильнике на час.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом маринованного сала можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Наталья Азарчик
Наталья Азарчик - украинская блогерша под ником azarchiknata1020, которая в соцсетях публикует видео с рецептами разнообразных блюд, а также делится с аудиторией полезными лайфхаками. В TikTok за страницей блогерши следят более 150 тысяч пользователей.
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