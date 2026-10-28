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Зеленский впервые допустил гарантии безопасности для РФ: что изменилось в позиции Киева

Дарья Пшеничник
28 октября 2026, 16:22
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В то же время президент настаивает, что сначала должны быть удовлетворены потребности Украины в безопасности, а к дискуссиям следует привлечь Европу.
Зеленский впервые допустил гарантии безопасности для РФ: что изменилось в позиции Киева
Россия может получить гарантии безопасности в мирном соглашении / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube, Офис президента Украины

Кратко:

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  • Зеленский впервые допустил возможность предоставления гарантий безопасности России
  • Сначала должны быть учтены потребности Украины в области безопасности
  • Изменение позиции связано со сближением США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично признал, что Россия может получить гарантии безопасности в рамках будущего мирного соглашения. Издание расценивает это как заметный сдвиг в позиции Киева на фоне активизации американских усилий по возобновлению переговоров, сообщает Financial Times.

В то же время глава государства поставил четкое условие относительно очередности. Интересы Украины в сфере безопасности должны быть обеспечены до того, как западные партнеры приступят к рассмотрению российских требований. До сих пор Киев и его союзники отвергали претензии Москвы на гарантии со стороны НАТО и на масштабный пересмотр архитектуры европейской безопасности. Они видели в этом попытку Кремля восстановить сферу влияния и подорвать суверенитет соседних государств.

Президент обозначил, в каком порядке, по его мнению, должен продвигаться дипломатический процесс.

"Сначала нам нужно решить вопрос с этой войной, и только потом искать ответы на те вопросы, которые поднимает Россия, исходя из своих собственных представлений и ожиданий в сфере безопасности", - заявил Зеленский журналистам.

Европа за столом переговоров

Отдельно президент обозначил круг участников, без которых, по его убеждению, невозможно выстроить послевоенную систему сдерживания. Двусторонний формат под эгидой Вашингтона, по его логике, подходит лишь для обсуждения общих принципов.

"Мы можем обсуждать концептуальные вопросы с россиянами при посредничестве американцев. Но если мы перейдем к формату гарантий безопасности и будет достигнута договоренность о том, что для этих гарантий необходимо участие Европы, то Европа должна быть вовлечена в такие дискуссии", - подчеркнул Зеленский.

Бизнес-соглашения США и РФ и октябрьский кризис

По оценке FT, сдвиг в риторике Киева отражает растущую тревогу украинских властей из-за сближения Вашингтона и Москвы. По данным издания, американские переговорщики пытаются склонить Кремль к завершению войны перспективой масштабных экономических соглашений.

Речь идет, в частности, о совместных предприятиях крупных нефтяных компаний двух стран и возвращении американских авиаперевозчиков в российское воздушное пространство для транзитных и других рейсов. Также обсуждается возобновление сотрудничества в сфере производства и поставок титана. Впрочем, по словам осведомлённых источников, эти соглашения могут вступить в силу только после прекращения войны.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Опасения Киева усилились после резкого ухудшения отношений с США в октябре. Украинские чиновники жаловались на задержки с поставками критически важных зенитных ракет и на приостановку обмена разведданными о приближении ракетных ударов. Кроме того, ограничивали работу спутниковой системы связи Starlink.

Обмен разведданными и доступ к Starlink впоследствии восстановили. Однако эти сбои усилили опасения в украинской столице, что Вашингтон может полностью свернуть поддержку Украины.

Почему переговоры без прекращения огня являются имитацией

Политолог Петр Олещук отмечал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его словам, диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Аналитики Института изучения войны заявляли, что Кремль последовательно отвергает предложения Киева и Вашингтона о полном или частичном прекращении огня, и заявления российских чиновников накануне трехсторонних переговоров не указывают на изменение этого курса.

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. Сейчас встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

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Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвящённая текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединённых Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, что вызывает как критику, так и одобрение, пишет Википедия.

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