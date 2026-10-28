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Россияне не могут отказаться от Купянска: в ВСУ рассказали о боях за город

Мария Николишин
28 октября 2026, 13:41
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После операции "Велес" трубопровод, которым пользовался противник, был выведен из строя.
Россияне не могут отказаться от Купянска: в ВСУ рассказали о боях за город
Что изменилось в Купянске после операции "Велес" / коллаж: Главред, фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Главное из заявления Трегубова:

  • Россияне закрепились в северных районах Купянска
  • Оккупанты проникали в город через Голубовку и трубопровод
  • После операции "Велес" эффективных инфильтраций не фиксируется

Российским оккупационным войскам удалось проникнуть в северные районы Купянска в Харьковской области и закрепиться там небольшими группами. В настоящее время в городе находятся как украинские, так и российские подразделения. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, одним из ключевых маршрутов для врага стал соседний населенный пункт на подступах к городу. Именно оттуда оккупанты пробирались к северной застройке Купянска, хотя ранее Силы обороны уже вытесняли их из города.

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"После того, как однажды россияне были фактически выбиты из Купянска, и после того, как россияне в Голубовке смогли создать себе "серую зону" и, в том числе, использовать трубу, они смогли проникнуть в северные районы в определенном количестве - где-то несколько десятков человек, и там закрепиться", - рассказал Трегубов.

В то же время он добавил, что этот канал проникновения удалось перекрыть. Операция "Велес" имела целью полностью вывести из строя трубопровод, по которому российские войска скрытно передвигались на Купянском направлении. С тех пор эффективных попыток врага проникнуть в сторону города больше не фиксировалось.

Почему оккупанты держатся за город

Еще одним фактором, затрудняющим зачистку, Трегубов называет состояние самого города. В отличие от других прифронтовых населенных пунктов Харьковской области, в Купянске уцелело немало прочных сооружений, и это существенно влияет на характер боев.

"Тот же Вовчанск - он просто разнесен до состояния щебня. А Купянск - там есть капитальная застройка, там есть что использовать и в качестве укрытия, и в качестве точек для определенных обстрелов, и, в принципе, там есть с чем работать", - отметил пресс-секретарь.

Россияне не могут отказаться от Купянска: в ВСУ рассказали о боях за город
Волчанск / Инфографика: Главред

Что известно об иностранцах в рядах российской армии

Отдельно Трегубов обратил внимание на состав российских сил в Харьковской области.

По его данным, в вражеской армии на этом направлении воюют наемники из Латинской Америки и Африки, реже - из Азии. Численность таких бойцов невелика, а по своей боеспособности они принципиально не выделяются среди других российских военных.

Несмотря на это, пресс-секретарь предупреждает, что недооценивать их роль не стоит.

"Но они есть, и они являются одним из источников пополнения российского личного состава", - подытожил он.

Что известно об операции "Велес"

22 октября 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщил, что Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. В результате операции более 30 военнослужащих РФ попали в плен, а потери противника превысили 100 человек.

По данным корпуса, украинские военные совместили продвижение по подземным коммуникациям с действиями на поверхности и ударами беспилотников.

"Мы наблюдали, как противник действует под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газопроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю", - рассказал командир корпуса "Хартия" бригадный генерал Игорь Оболенский.

Россияне не могут отказаться от Купянска: в ВСУ рассказали о боях за город
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState отмечали, что российские войска продвинулись вблизи Константиновки в Донецкой области. Еще один участок продвижения зафиксирован в районе села Воздвижовка Гуляйпольского района Запорожской области.

Аналитики Института изучения войны заявляли, что Силы обороны достигают медленных, но тактически значимых успехов на Александровском направлении. В долгосрочной перспективе это может создать угрозу для российской логистики и операций в районах Александровки и Гуляйполя.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин, рассказал, что планы российских войск по окружению Краматорска и Славянска сорваны, а противник перешел к обороне.

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О персоне: Виктор Трегубов

Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".

Как журналист работал в таких изданиях, как "Вечерние вести", "Экономические известия", "Газета 24", "Главред" и "Зеркало недели". Также сотрудничал с сайтом "Слово и Дело" и журналом "Фокус".

Участвовал в Оранжевой революции и Революции достоинства.

В 2015–2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооружённых силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

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