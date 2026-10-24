Угроза потери двух городов: полковник указал на критическую проблему

Без существенного пополнения личного состава обеспечить удержание позиций в Донецкой области невозможно.

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Угроза потери Доброполья и Константиновки сохраняется / коллаж: Главред, фото: 37-я отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Главное из заявления эксперта:

РФ не отказалась от цели захватить Донбасс

У врага есть шансы на прорыв, несмотря на огромные потери

Доброполье и Константиновка остаются под угрозой

Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем врага, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личным составом. Об этом заявил полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио НВ.

По его словам, стратегическая задача Кремля осталась прежней: овладеть всем Донбассом. Сокращение количества участков, где россияне ведут активное наступление, еще не означает, что опасность миновала.

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"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Поэтому, когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана, не изменена, они будут пытаться продвигаться вперед, даже за счет ослабления давления на других участках", - подчеркнул Грабский.

Он добавил, что согласно классическим канонам оперативного искусства у россиян есть реальные возможности сломить оборону.

"Я также общаюсь с военными, и они говорят: Мы уничтожим как можно больше противника, но их очень много. Мы просто физически не успеваем", - рассказал эксперт.

Решение проблемы полковник связывает с кадровым вопросом, хотя и признает, что он болезненный для общества.

"Мы должны наращивать, если мы хотим не допустить прорыва, мы должны наращивать присутствие наших ресурсов. Как бы странно это ни звучало, я понимаю, насколько это непопулярно", - отметил Грабский.

Без надлежащего усиления подразделений эксперт не берется прогнозировать судьбу ключевых населенных пунктов Донецкой области.

"Возможно, сейчас, без соответствующего количества, адекватного количества личного состава на этом направлении, говорить о гарантированном удержании позиций - будь то в Константиновке, на окраинах Часового Яра, где ситуация еще более сложная, или в Доброполье, я бы не стал", - подытожил он.

Доброполье / Инфографика: Главред

При каких условиях РФ может получить всю Донецкую область

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что Россия способна установить контроль над всей Донецкой областью, однако не силой оружия, а в результате договоренностей.

Он предупредил, что Силы обороны к весне могут отступать еще быстрее, чем сейчас. Причиной станут перебои с финансированием и оружием, усугубленные нестабильностью внутри страны.

"В таких условиях к весне мы будем вынуждены начать переговоры о прекращении огня и идти на уступки. И тогда к весне Россия может выполнить свою задачу по полному захвату Донецкой области, однако речь идет не о военном захвате, а о политическом", - подчеркнул полковник запаса.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. В результате операции более 30 военнослужащих РФ попали в плен, а потери противника превысили 100 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала осени украинские военные освободили больше территории, чем российские оккупанты смогли захватить. По его словам, такая тенденция сохранялась и в другие периоды года.

Начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Владимир Полевой сообщил, что российские оккупационные войска пытаются продвинуться в направлении Запорожья. Для этого им необходимо прорвать украинскую оборону на участке фронта Гуляйполе - Запорожье, где удерживают позиции подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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