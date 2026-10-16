Не обязательно штурмовать Крым: Жорин назвал возможный сценарий деоккупации

Жорин подчеркнул, что для такого развития событий Украине еще предстоит изменить ситуацию на других направлениях.

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Что может заставить РФ уйти из Крыма / коллаж: Главред, фото: УНИАН, deepstatemap

Главное из заявления Жорина:

Крым можно освободить без прямого штурма полуострова

Ключ к этому - успехи ВСУ на других участках фронта

Сейчас приоритет - остановить Россию и выйти на переговоры

Страна-агрессор Россия может потерять контроль над Крымом без прямой военной операции ВСУ на полуострове. Такой сценарий возможен, если Украина добьется успехов на других участках фронта. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник Максим Жорин в интервью 24 Каналу.

По его оценке, отдельное наземное наступление непосредственно на полуостров для деоккупации может и не понадобиться.

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"Если у нас все будет хорошо на других участках фронта, можно создать условия, при которых россияне, как уже бывало в истории, сами уйдут из Крыма", - убежден Жорин.

В то же время подполковник предупреждает, что речь идет не о гарантированном результате, а лишь об одном из возможных вариантов. Чтобы он стал реальностью, украинским войскам еще предстоит проделать немалый объем работы на передовой.

Отвечая на вопрос, возможно ли освободить все оккупированные земли военным путем, Жорин призывает трезво оценивать имеющиеся ресурсы.

По его мнению, не стоит ставить все на карту ради быстрого результата.

Стратегический ориентир государства при этом, по убеждению военного, должен оставаться неизменным - восстановление международно признанных границ.

"Мы должны жить с мыслью о возвращении абсолютно всех территорий", - подчеркнул он.

Жорин добавил, что первоочередная задача Украины сейчас - остановить Россию и создать условия для переговоров на приемлемых для Киева условиях. В то же время возвращение оккупированных территорий требует постепенных действий и долгосрочного планирования.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Что известно об ударах СБС по Крыму

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди говорил, что Силы беспилотных систем могли бы работать по военным целям в оккупированном Крыму в семь раз интенсивнее, если бы средства от западных партнеров поступали вовремя.

По его словам, Крым входит в число ключевых концептуальных столпов на пути к прекращению войны.

"Дело не в том, что производственные мощности украинских производителей не позволяют нам выпускать необходимое количество беспилотников. Проблема заключается в банальной задержке финансирования, которое наши партнеры выделяют, но которое поступает значительно медленнее, чем мы планируем", - отметил командующий.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечали, что украинские силы остановили продвижение российских войск на севере Донецкой области в районе реки Жеребец, где продолжалась операция "Вивальди". Оккупанты пытались прорваться на Лиманском направлении, однако удержать завоеванные рубежи не смогли.

Бригадный генерал Андрей Белецкий заявил, что украинские военные завершили четвертый этап операции "Вивальди", в ходе которого вернули под контроль еще 101 кв. км территории и освободили три населенных пункта. Общие потери российских войск за время операции составили примерно 8 тысяч военнослужащих.

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвигаются вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области.

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О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а впоследствии - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в состав ССО.

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