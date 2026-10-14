Операция "Вивальди": украинские военные освободили еще 101 кв. км территории

Операция начиналась с ликвидации российских инфильтрационных групп, однако впоследствии переросла в масштабное наступление.

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Украинские военные освободили еще 101 кв. км территории / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как операция "Вивальди" повлияла на ситуацию на Донбассе

Сколько территории удалось освободить за время операции

Какие подразделения участвовали в операции

Украинские военные завершили четвертый этап операции "Вивальди", в ходе которого вернули под контроль еще 101 кв. км территории и освободили три населенных пункта. Общие потери российских войск за время операции достигли примерно 8 тысяч военнослужащих.

Об итогах сообщил Третий армейский корпус. Бригадный генерал Андрей Белецкий в обращении по случаю завершения очередного этапа рассказал, что украинским подразделениям удалось освободить Зеленую Долину, Липовое и Колодязи.

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По оценке украинской стороны, в ходе четвертого этапа российская армия потеряла около 3 тысяч военных.

Операция начиналась с ликвидации российских инфильтрационных групп, однако впоследствии переросла в масштабное наступление. В Третьем армейском корпусе утверждают, что в ходе боевых действий российские подразделения начали терять управляемость, что осложнило выполнение их задач.

Как операция "Вивальди" повлияла на ситуацию на Донбассе

Среди ключевых результатов операции Белецкий назвал срыв попыток российских войск обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов. Это позволило предотвратить создание угрозы окружения украинских сил в данном районе.

Еще одним важным достижением стало сохранение контроля над трассой Харьков - Славянск, которая играет значительную роль в обеспечении украинской группировки на Донбассе.

"Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки "Запад" и заставили его перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Узловой", - заявил бригадный генерал.

Таким образом, по оценке украинского командования, операция не только позволила вернуть территории под контроль ВСУ, но и помешала российским войскам реализовать планы на нескольких участках фронта.

Сколько территории удалось освободить за время операции

Согласно данным Третьего армейского корпуса, за все время операции "Вивальди" украинские военные вернули под полный контроль 16 населенных пунктов и освободили 277 кв. км территории.

Общие потери российской армии за этот период, по оценке корпуса, составили около 8 тысяч военнослужащих.

Четвертый этап обеспечил дополнительные результаты: три освобожденных населенных пункта, 101 кв. км возвращенной территории и около 3 тысяч потерь противника.

Какие подразделения участвовали в операции

К выполнению боевых задач привлекли военнослужащих Третьей штурмовой бригады, 60-й отдельной механизированной бригады, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 3-го отдельного разведывательного батальона, 25-го отдельного штурмового батальона и 21-го отдельного батальона KRAKEN.

Кроме того, в операции участвовали приданные подразделения 66-й отдельной механизированной бригады, 3-го пограничного отряда, 10-го мобильного пограничного отряда "Дозор", тактические группы 8-го полка Сил специальных операций и подразделение Lasar's Group Национальной гвардии Украины.

В Третьем армейском корпусе объявили о завершении четвертого этапа операции "Вивальди", подчеркнув, что выполнение боевых задач продолжается.

"Четыре сезона "Вивальди" завершено. Но музыка звучит. На связи!" - отметили военные.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Будут ли россияне штурмовать Боровую после провала под Лиманом

Пока аналитики оценивают долгосрочные последствия, на соседнем участке фронта военные ждут ответного хода Кремля. Командир группы TERRA в составе Третьего армейского корпуса Николай Волохов (позывной "Абдула") в эфире "Ранок.LIVE" рассказал, что бои в районе Боровой на Харьковщине не утихают, а сухая погода дает противнику возможность активно атаковать.

Офицер отметил, что россияне продолжают просачиваться в район населенного пункта, чтобы постоянно держать украинских бойцов в напряжении. Ставка противника, по его словам, сделана на изматывание обороны.

"У них есть расчет, что, если долго давить, то где-то мы ошибемся, проявим слабость и у них появится возможность что-то прорвать, но это не так", - сказал Волохов.

Командир подтвердил, что события под Лиманом стали для противника неожиданностью и заставили его перераспределять резервы. Часть сил россиянам пришлось снять, в том числе с направления Боровой, чтобы "на Лимане их не придавили еще сильнее". Однако именно это поражение, по оценке Волохова, может подтолкнуть врага к реваншу в ближайшие недели.

"Есть очень большие опасения, что россияне еще попытаются как-то отомстить за тот крах, который они потерпели на Лиманах, и, пока еще сохраняется хорошая погода, попытаются провести какие-то штурмовые действия, чтобы последний аккорд остался за ними. Мы к этому готовимся, мы знаем, что вероятность этого очень высока, и думаю, что им ничего не удастся", - заявил командир.

Защитники этого участка, по словам Волохова, со своей ролью справляются. Ее он сформулировал предельно четко.

"Задача Боровой – это задержать россиян, чтобы они не смогли продвигаться в направлении Харькова", - подчеркнул "Абдула".

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, Главред писал , что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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