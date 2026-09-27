Операция "Вивальди" дала новый результат: Зеленский сделал важное заявление

По словам главы государства, наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются сразу на нескольких ключевых направлениях фронта.

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Операция "Вивальди" дала новый результат / Коллаж Главред, фото: скриншот, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

ВСУ добились новых результатов на Лиманском направлении

За неделю потери армии РФ оценены в 10 660 военных

Украинское командование определило следующие активные действия

Украинские войска добились новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди". Кроме того, подразделения Десантно-штурмовых войск успешно выполняют задачи в рамках еще одной операции активной обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Ранее сообщалось, что операция "Вивальди" позволила украинским силам зачистить от российских групп около 75 квадратных километров и деоккупировать еще 10 квадратных километров.

видео дня

"Наши войска добились важных результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди", а также группировка войск ДШВ - в рамках еще одной нашей операции активной обороны. Продолжается уничтожение оккупантов, поставленные цели достигаются", - заявил Зеленский.

Зеленский раскрыл потери армии РФ за неделю

По словам главы государства, наиболее ожесточенные бои сейчас продолжаются сразу на нескольких ключевых направлениях фронта.

Особенно интенсивные боевые действия фиксируются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Одновременно украинские подразделения продолжают выполнять боевые задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Зеленский заявил, что только за последнюю неделю Силы обороны Украины уничтожили и ранили 10 660 российских военнослужащих на всех участках активных боевых действий.

"Всего за эту неделю на всех участках активных боевых действий на фронте нашими подразделениями было уничтожено 10 660 российских военнослужащих - убитыми и ранеными. И каждая такая российская потеря сопровождается видеоподтверждением", - сообщил президент.

Приведенная цифра является оценкой украинской стороны.

По итогам недели Зеленский отдельно отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Что известно об операции "Вивальди"

О проведении операции "Вивальди" на Лиманском направлении официально стало известно в середине сентября. Боевые действия в рамках операции продолжительное время проходили в условиях информационной тишины.

В частности, украинские военные сообщили о возвращении под контроль населенного пункта Среднее. Позднее стало известно об освобождении Шандриголово и Дерилово, а также установлении полного контроля над Дробышево.

Еще 25 сентября Зеленский осторожно говорил о "позитиве" возле Лимана, подчеркивая, что операция на тот момент продолжалась и перед Силами обороны оставались стратегические задачи.

Лиман инфографика Главред / Инфографика: Главред

ВСУ готовят следующие активные шаги

По словам Зеленского, результаты украинских подразделений не позволяют российской армии перейти к более масштабным наступательным действиям.

"Каждая такая неделя на фронте, который становится нашим, украинским по характеру общей ситуации, не позволяет России развернуть более масштабную наступательную активность против Украины", - заявил президент.

Глава государства также сообщил, что после доклада главнокомандующего были определены дальнейшие активные действия украинской армии. Однако детали будущих операций Зеленский раскрывать не стал.

Таким образом, Силы обороны продолжают не только сдерживать российские атаки на наиболее горячих направлениях, но и проводить собственные активные операции. В частности, на Лиманском направлении украинские подразделения в последние недели возвращали территории и населенные пункты под свой контроль, хотя боевые действия в этом районе продолжаются.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении. Москва таким образом пытается оказать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военные добиваются успехов в направлении Лимана в Донецкой области. Операция еще продолжается.

Аналитики Института изучения войны заявили, что Силы обороны Украины за последние несколько суток продвинулись сразу в трех областях - Харьковской, Донецкой и Запорожской. Также украинские военные сорвали ряд наступательных операций армии страны-агрессора России.

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