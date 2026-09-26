Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл детали

Агрессивные планы Москвы касаются не только Украины, предупредил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский раскрыл планы Владимира Путина продолжать войну / коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Главное из заявлений Зеленского:

Путин этой зимой не намерен останавливать войну

Кремль постоянно ищет поводы для продолжения войны

РФ хочет расширить войну на другие государства

Диктатор РФ Владимир Путин этой зимой не намерен останавливать войну, о чем свидетельствуют его постоянные отказы от переговоров о прекращении агрессии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У Путина постоянно находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не проводить трехсторонние переговоры, чтобы не говорить, чтобы не прекращать и не останавливать эти убийства. На протяжении многих лет у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы для ведения войны", – сказал глава государства.

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Как сообщил президент, в ближайшие дни и в октябре запланирована значительная дипломатическая активность для оказания давления на агрессора. В частности, по его словам, должны в полной мере заработать закон Линдси Грэма и другие международные механизмы принуждения РФ к миру.

Он считает, что планы Москвы касаются не только Украины. Президент сказал, что партнеры также должны разрабатывать защиту от российской угрозы.

"Многие разведки имеют информацию, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства. Возможно другие регионы. И поэтому вместе надо строить защиту",– добавил Зеленский.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Перспективы встречи Зеленского и Путина - эксперт

Политический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах личных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По его оценке, такая встреча в ближайшее время маловероятна. Эксперт считает, что российское руководство может избегать прямого диалога, поскольку это имело бы определённые политические последствия и означало бы признание Украины и её президента самостоятельными участниками переговоров.

При этом Загородний подчёркивает, что это его оценка возможного развития событий, а не подтверждённая информация о планах российского президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве. Как сообщает агентство Bloomberg, президент Украины отклонил предложение Трампа.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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