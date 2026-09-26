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Разведка узнала планы Путина по расширению войны: Зеленский раскрыл детали

Алексей Тесля
26 сентября 2026, 22:10
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Агрессивные планы Москвы касаются не только Украины, предупредил Владимир Зеленский.
Зеленский, Путин
Владимир Зеленский раскрыл планы Владимира Путина продолжать войну / коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru

Главное из заявлений Зеленского:

  • Путин этой зимой не намерен останавливать войну
  • Кремль постоянно ищет поводы для продолжения войны
  • РФ хочет расширить войну на другие государства

Диктатор РФ Владимир Путин этой зимой не намерен останавливать войну, о чем свидетельствуют его постоянные отказы от переговоров о прекращении агрессии, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У Путина постоянно находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не проводить трехсторонние переговоры, чтобы не говорить, чтобы не прекращать и не останавливать эти убийства. На протяжении многих лет у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы для ведения войны", – сказал глава государства.

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Как сообщил президент, в ближайшие дни и в октябре запланирована значительная дипломатическая активность для оказания давления на агрессора. В частности, по его словам, должны в полной мере заработать закон Линдси Грэма и другие международные механизмы принуждения РФ к миру.

Он считает, что планы Москвы касаются не только Украины. Президент сказал, что партнеры также должны разрабатывать защиту от российской угрозы.

"Многие разведки имеют информацию, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства. Возможно другие регионы. И поэтому вместе надо строить защиту",– добавил Зеленский.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

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Перспективы встречи Зеленского и Путина - эксперт

Политический эксперт Тарас Загородний высказался о перспективах личных переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина.

По его оценке, такая встреча в ближайшее время маловероятна. Эксперт считает, что российское руководство может избегать прямого диалога, поскольку это имело бы определённые политические последствия и означало бы признание Украины и её президента самостоятельными участниками переговоров.

При этом Загородний подчёркивает, что это его оценка возможного развития событий, а не подтверждённая информация о планах российского президента.

Ранее сообщалось о том, что Трамп предложил Зеленскому встретиться с Путиным в Москве. Как сообщает агентство Bloomberg, президент Украины отклонил предложение Трампа.

Как ранее сообщал Главред, ранее Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Владимиром Путиным, если это поможет достичь реального результата для прекращения войны. Президент подчеркнул, что это не является его личным желанием, однако Украина нуждается в четких гарантиях безопасности в случае проведения таких переговоров, в частности в рамках саммита G20.

Напомним, Путин ранее в очередной раз отрицал наличие агрессивных намерений в отношении Европы, одновременно пригрозив "ответом" на потенциальные угрозы и возложив вину за отсутствие диалога на Украину.

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О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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