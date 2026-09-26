Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

О чем идет речь в материале:
- Чем особенны рюкзаки со светодиодными экранами
- Как работают умные рюкзаки
- Какими характеристиками обладают современные модели
Традиционные рюкзаки больше не являются единственным вариантом для тех, кто хочет совместить комфорт, стиль и технологии. Новый тренд предполагает использование моделей со светодиодными экранами, на которых можно отображать изображения, анимацию и сообщения.
Такие рюкзаки сочетают функциональность с возможностью персонализации и уже привлекают внимание тех, кто хочет сделать повседневный аксессуар более технологичным.
Главред выяснил, чем особенны умные рюкзаки и какими функциями они обладают.
Что особенного в умных рюкзаках
Как пишет El Cronista, главная особенность таких моделей - цветная светодиодная панель, расположенная на передней части рюкзака. Она может отображать изображения, тексты, эмодзи и собственную анимацию.
Контент на экране можно менять с помощью специального приложения, совместимого с iOS и Android. Пользователь может настраивать дизайн в режиме реального времени в соответствии со своим настроением, ситуацией или конкретным событием.
Такие рюкзаки могут заинтересовать студентов, создателей контента, городских велосипедистов, а также посетителей концертов и ярмарок.
Каким должен быть умный рюкзак
Помимо технологических функций, такие рюкзаки рассчитаны на повседневное использование. Они имеют регулируемые мягкие лямки и дышащую сетчатую заднюю панель, которая способствует вентиляции и помогает снизить нагрев.
Для изготовления используются высокопрочные материалы. Ткань водонепроницаема, а молнии имеют водозащиту, поэтому рюкзак можно использовать в любую погоду.
Смотрите видео об умных рюкзаках:
Сколько вещей помещается в рюкзак
Объем модели составляет 21 литр. Внутри есть отдельные отделения для ноутбуков диагональю до 16 дюймов, а также карманы для книг, зарядных устройств, планшетов и другой электроники.
Благодаря этому рюкзак можно использовать для учебы, коротких поездок или ежедневных поездок на работу.
Сколько стоит умный рюкзак
В материале отмечается, что в Аргентине такой аксессуар позиционируется как премиальный продукт. Его цена составляет около 336 591 доллара США.
Стоимость обусловлена технологическими компонентами, материалами и дизайном. Рюкзак ориентирован на людей, которые предпочитают инновации, стиль и персонализацию.
Чем умные рюкзаки отличаются от обычных
Такие модели предназначены не только для переноски вещей. Благодаря светодиодному экрану и возможности менять изображение с помощью приложения они позволяют пользователю персонализировать аксессуар. Умные рюкзаки сочетают в себе технологии и дизайн, превращая обычный повседневный аксессуар в способ выражения собственного стиля.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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