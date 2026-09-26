Обычные рюкзаки уходят в прошлое: какой европейский гаджет пришёл им на смену

Новые модели со светодиодными экранами сочетают в себе практичность и цифровые технологии.

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Новый рюкзак со встроенным экраном меняет представление о стиле / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

О чем идет речь в материале:

Чем особенны рюкзаки со светодиодными экранами

Как работают умные рюкзаки

Какими характеристиками обладают современные модели

Традиционные рюкзаки больше не являются единственным вариантом для тех, кто хочет совместить комфорт, стиль и технологии. Новый тренд предполагает использование моделей со светодиодными экранами, на которых можно отображать изображения, анимацию и сообщения.

Такие рюкзаки сочетают функциональность с возможностью персонализации и уже привлекают внимание тех, кто хочет сделать повседневный аксессуар более технологичным.

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Главред выяснил, чем особенны умные рюкзаки и какими функциями они обладают.

Что особенного в умных рюкзаках

Как пишет El Cronista, главная особенность таких моделей - цветная светодиодная панель, расположенная на передней части рюкзака. Она может отображать изображения, тексты, эмодзи и собственную анимацию.

Контент на экране можно менять с помощью специального приложения, совместимого с iOS и Android. Пользователь может настраивать дизайн в режиме реального времени в соответствии со своим настроением, ситуацией или конкретным событием.

Такие рюкзаки могут заинтересовать студентов, создателей контента, городских велосипедистов, а также посетителей концертов и ярмарок.

Каким должен быть умный рюкзак

Помимо технологических функций, такие рюкзаки рассчитаны на повседневное использование. Они имеют регулируемые мягкие лямки и дышащую сетчатую заднюю панель, которая способствует вентиляции и помогает снизить нагрев.

Для изготовления используются высокопрочные материалы. Ткань водонепроницаема, а молнии имеют водозащиту, поэтому рюкзак можно использовать в любую погоду.

Смотрите видео об умных рюкзаках:

Сколько вещей помещается в рюкзак

Объем модели составляет 21 литр. Внутри есть отдельные отделения для ноутбуков диагональю до 16 дюймов, а также карманы для книг, зарядных устройств, планшетов и другой электроники.

Благодаря этому рюкзак можно использовать для учебы, коротких поездок или ежедневных поездок на работу.

Сколько стоит умный рюкзак

В материале отмечается, что в Аргентине такой аксессуар позиционируется как премиальный продукт. Его цена составляет около 336 591 доллара США.

Стоимость обусловлена технологическими компонентами, материалами и дизайном. Рюкзак ориентирован на людей, которые предпочитают инновации, стиль и персонализацию.

Чем умные рюкзаки отличаются от обычных

Такие модели предназначены не только для переноски вещей. Благодаря светодиодному экрану и возможности менять изображение с помощью приложения они позволяют пользователю персонализировать аксессуар. Умные рюкзаки сочетают в себе технологии и дизайн, превращая обычный повседневный аксессуар в способ выражения собственного стиля.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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