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4 принципа для мира: Китай на Генассамблее ООН сделал заявление о войне в Украине

Юрий Берендий
26 сентября 2026, 18:16
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Китай заявил о четырех принципах мира для Украины. Пекин готов и дальше способствовать политическому урегулированию войны через диалог и переговоры.
4 принципа для мира: Китай на Генассамблее ООН сделал заявление о войне в Украине
Китай озвучил 4 принципа для установления мира в Украине - заявление в ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Китай заявил о своей роли в урегулировании войны
  • Пекин назвал четыре принципа для мира

Китай заявил о готовности и в дальнейшем играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования войны России против Украины посредством диалога и переговоров. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент Укринформа.

По его словам, Пекин ориентируется на подходы, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином в контексте войны в Украине.

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"В отношении Украины председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа для предотвращения эскалации и восстановления мира. Они являются основными ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта", - сказал Хань.

Речь идет о принципах, которые Си Цзиньпин представил в апреле 2024 года. Они предусматривают приоритет мира и стабильности, деэскалацию ситуации, недопущение дальнейшего обострения противостояния и создание условий для диалога.

Пекин при этом заявляет, что именно переговорный формат должен оставаться основным путем для поиска политического урегулирования российско-украинской войны.

Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину - комментарий эксперта

На решение Владимира Путина относительно войны против Украины может повлиять не Дональд Трамп, а лидер Китая Си Цзиньпин. У Пекина достаточно экономических рычагов, чтобы заставить Москву изменить позицию. Об этом сообщил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на "Главред".

Ключевым фактором Ступак называет зависимость российской экономики от китайского рынка. Речь идет, в частности, о поставках в КНР российских энергоносителей, древесины, угля и другого сырья.

"Китай наживается на России. Сами россияне признают, что нет китайских партнеров - есть китайские торговцы. Поэтому, на мой взгляд, вероятность того, что Китай хочет положить конец войне, минимальна, ему это неинтересно", - отметил Ступак.

В то же время, по оценке эксперта, потенциальное влияние Пекина на Москву не означает, что Китай стремится использовать его именно для прекращения войны. Для китайского руководства более важными остаются собственные экономические и геополитические интересы.

Ступак также обратил внимание на позицию КНР в отношении международного посредничества. По его словам, Китай не имеет значительного опыта в урегулировании подобных военных конфликтов и пока не демонстрирует заинтересованности в выполнении такой роли.

"Однако Китаю интересно, что предложит западный мир в обмен на давление Пекина на Москву. Пока что западный мир ничего предложить не может. Сохранение американского рынка? Но американский рынок зависит от китайских товаров, им нет альтернативы", - отметил эксперт.

Отдельно он указал на масштаб экономических связей между Китаем и США. По словам Ступака, товарооборот между странами составляет около 650 миллиардов долларов в год, при этом американский импорт из КНР достигает примерно 350 миллиардов долларов.

"Даже на кепках Трампа с надписью "Make America great again" есть ярлык "Made in China". Товарооборот между Китаем и США составляет 650 миллиардов долларов в год, и Китай поставляет в Штаты товаров на 350 миллиардов долларов. Поэтому я думаю, что у США особо нет вариантов для давления", - добавил Ступак.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по поводу войны РФ против Украины / Инфографика: Главред

Заседание Генассамблеи ООН - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал новую политическую карту ООН за отображение Крыма как отдельной территории. Литовский президент во время встречи с генеральным секретарем ООН призвал соблюдать международное право и восстановить отображение суверенитета в пределах признанных границ. На карте в проекции Equal Earth Крым обозначен серым цветом и визуально отделен от Украины, из-за чего Литва и Украина воздержались при голосовании по соответствующей резолюции ООН.

Владимир Зеленский сообщил о последствиях ракетных и дронных ударов по Киеву и призвал к международному давлению на Россию. Президент на Генассамблее призвал усилить санкции против России и обратил внимание на удары по гражданской инфраструктуре. Российские удары 23 сентября привели к гибели двух человек и ранению 24 человек в Киеве.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало позицию относительно готовности к перемирию и требований к РФ. В совместном заявлении 51 страны-члена ООН была отмечена готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и был обращен призыв к России поступить аналогичным образом. В документе также содержался призыв к немедленному возвращению в Украину произвольно перемещённых и депортированных украинских гражданских лиц, в частности детей.

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О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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