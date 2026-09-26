4 принципа для мира: Китай на Генассамблее ООН сделал заявление о войне в Украине

Китай заявил о четырех принципах мира для Украины. Пекин готов и дальше способствовать политическому урегулированию войны через диалог и переговоры.

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Китай озвучил 4 принципа для установления мира в Украине - заявление в ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Китай заявил о своей роли в урегулировании войны

Пекин назвал четыре принципа для мира

Китай заявил о готовности и в дальнейшем играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования войны России против Украины посредством диалога и переговоров. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент Укринформа.

По его словам, Пекин ориентируется на подходы, сформулированные председателем КНР Си Цзиньпином в контексте войны в Украине.

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"В отношении Украины председатель КНР Си Цзиньпин сформулировал четыре принципа для предотвращения эскалации и восстановления мира. Они являются основными ориентирами для Китая в деле продолжения выполнения его конструктивной роли для достижения политического урегулирования конфликта", - сказал Хань.

Речь идет о принципах, которые Си Цзиньпин представил в апреле 2024 года. Они предусматривают приоритет мира и стабильности, деэскалацию ситуации, недопущение дальнейшего обострения противостояния и создание условий для диалога.

Пекин при этом заявляет, что именно переговорный формат должен оставаться основным путем для поиска политического урегулирования российско-украинской войны.

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На решение Владимира Путина относительно войны против Украины может повлиять не Дональд Трамп, а лидер Китая Си Цзиньпин. У Пекина достаточно экономических рычагов, чтобы заставить Москву изменить позицию. Об этом сообщил военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в чате на "Главред".

Ключевым фактором Ступак называет зависимость российской экономики от китайского рынка. Речь идет, в частности, о поставках в КНР российских энергоносителей, древесины, угля и другого сырья.

"Китай наживается на России. Сами россияне признают, что нет китайских партнеров - есть китайские торговцы. Поэтому, на мой взгляд, вероятность того, что Китай хочет положить конец войне, минимальна, ему это неинтересно", - отметил Ступак.

В то же время, по оценке эксперта, потенциальное влияние Пекина на Москву не означает, что Китай стремится использовать его именно для прекращения войны. Для китайского руководства более важными остаются собственные экономические и геополитические интересы.

Ступак также обратил внимание на позицию КНР в отношении международного посредничества. По его словам, Китай не имеет значительного опыта в урегулировании подобных военных конфликтов и пока не демонстрирует заинтересованности в выполнении такой роли.

"Однако Китаю интересно, что предложит западный мир в обмен на давление Пекина на Москву. Пока что западный мир ничего предложить не может. Сохранение американского рынка? Но американский рынок зависит от китайских товаров, им нет альтернативы", - отметил эксперт.

Отдельно он указал на масштаб экономических связей между Китаем и США. По словам Ступака, товарооборот между странами составляет около 650 миллиардов долларов в год, при этом американский импорт из КНР достигает примерно 350 миллиардов долларов.

"Даже на кепках Трампа с надписью "Make America great again" есть ярлык "Made in China". Товарооборот между Китаем и США составляет 650 миллиардов долларов в год, и Китай поставляет в Штаты товаров на 350 миллиардов долларов. Поэтому я думаю, что у США особо нет вариантов для давления", - добавил Ступак.

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О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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