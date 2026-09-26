От чего зависит продолжительность декретного отпуска в 2026 году: объяснение ПФУ

Вы узнаете:
- Сколько длится декретный отпуск в 2026 году
- Когда начинается декретный отпуск
- Можно ли перенести часть отпуска после родов
Декретный отпуск в 2026 году предоставляется на период беременности и родов, а пособие за это время выплачивается застрахованному лицу в форме страховых выплат.
Главред узнал, что продолжительность отпуска зависит от хода родов, количества рожденных детей и отдельных предусмотренных законом обстоятельств. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области.
Сколько длится декретный отпуск в 2026 году
Стандартная продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 126 календарных дней. Из них 70 дней предусмотрено до родов, а 56 - после них.
"В случае осложненных родов или рождения двух и более детей - 70 календарных дней до родов и 70 после родов", - подчеркнули в ПФУ.
Когда начинается декретный отпуск
Основанием для назначения пособия по беременности и родам является листок нетрудоспособности, оформленный на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности.
Медицинское заключение категории "Беременность и роды" оформляется с указанной пациенткой даты в период с начала 30-й недели беременности и до дня родов включительно.
Можно ли перенести часть декретного отпуска на период после родов
По желанию женщины и при отсутствии медицинских противопоказаний часть отпуска, предусмотренного до родов, можно перенести и использовать после родов.
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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий управление системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; осуществляющий сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и полное финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины.
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