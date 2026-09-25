Путин выдумал новую причину срыва переговоров: что заявил диктатор

Кратко:
- Путин обвинил Киев в срыве переговорного процесса
- Он заявил, что предложения якобы уже "на столе"
- Диктатор отрицает подготовку к войне с Европой
Диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия якобы была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина "попыталась нанести удары по Москве". Об этом он сказал в кулуарах Форума объединенных культур, сообщает ТАСС.
"Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки", - цинично заявил диктатор.видео дня
Путин также добавил, что все предложения по мирному урегулированию уже якобы "на столе".
"Но РФ еще предстоит подумать, что соответствует ее интересам", - сказал он.
Также диктатор назвал "целенаправленным раздуванием ситуации" и "провокацией" заявления об угрозе РФ для европейских стран и необходимости готовиться к войне с ней.
"Россия не готовится к войне с Европой, для этого нет мотивов и оснований", - начал оправдываться Путин.
Действительно ли РФ будет готова к переговорам после выборов
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что заявления американской стороны о возможной готовности Москвы к переговорам после выборов в России не имеют под собой реальной основы.
По его словам, сама американская команда фактически признала нереалистичность быстрого перемирия.
"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил он.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США проведут новый раунд переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией о прекращении войны. Они состоятся в течение 10 дней после того, как украинская сторона проинформирует европейцев о новых деталях, а американские переговорщики проведут встречу с россиянами.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.
Зеленский также заявил, что требования России признать ее суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из переговорной повестки дня.
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О персоне: Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
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