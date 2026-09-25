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РФ готовит наступление сразу на четырех направлениях: названо слабое место плана

Мария Николишин
25 сентября 2026, 18:13
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Военный эксперт рассказал, на каких участках фронта Россия сосредоточила резервы и куда нанесет основной удар этой осенью-зимой.
РФ готовит наступление сразу на четырех направлениях: названо слабое место плана
Где Россия может начать наступательные операции / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, командование Объединенных Сил ВС Украины

Главное из заявления эксперта:

  • Россия накопила около 100 тысяч резервистов
  • Есть четыре направления возможного наступления РФ
  • Реальных сил хватит лишь на два из них

Страна-агрессор Россия стянула на фронт около 100 тысяч оперативно-тактических резервов и готовит наступательные действия сразу на четырех направлениях, однако реальных сил хватит лишь на два из них. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Видно несколько участков, где россияне накапливали силы и где у них остались достаточно большие оперативно-тактические резервы - около 100 тысяч", - подчеркнул он.

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Где россияне накопили силы

По его словам, первое направление, где противник накопил силы, - Орехово-Гуляйпольский участок. Там россияне развернули мощный тыловой узел и уже наносили удары по мостам, готовя переброску резервов.

"Первый участок - Орехово-Гуляйпольское направление. Там у них есть довольно серьезная база в районе Пологов. Пологи сейчас довольно сильно насыщены российскими войсками, там у них практически военный хаб. Оттуда они могут наступать в сторону Орехова и Гуляйполя", - рассказал эксперт.

Второй плацдарм сосредоточен в районе Мирнограда, откуда противник рассчитывает развивать наступление через Доброполье.

"Второй плацдарм - Мирноградский. Там они сосредоточивались: в этом районе в радиусе 30–40 километров собралось более 100 тысяч россиян. Они сосредоточивались для того, чтобы затем через Доброполье двигаться в сторону Барвенково", - пояснил Свитан.

По его мнению, с военной точки зрения этот замысел уже утратил смысл, но отказ от него будет зависеть от решений командования РФ.

"Но эта задача, по большому счету, уже ведет в никуда. С точки зрения военной логики они должны отказаться от нее и развернуться на Краматорск. Посмотрим, насколько у них еще остался здравый смысл. Но плацдарм есть, и они однозначно будут пытаться двигаться в сторону Доброполья, а затем - в зависимости от остатков разума - либо на Барвенково, либо сразу на Краматорск", - отметил полковник запаса.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Где у России может не хватить резервов

Эксперт добавил, что третий мощный плацдарм противник сформировал в районе Константиновки, Часового Яра и Бахмута, опираясь на развитую тыловую инфраструктуру Горловско-Енакиевской агломерации.

"Третий достаточно мощный плацдарм - район Константиновки, Часового Яра, Бахмутское направление. Основная база на этом направлении - Горловско-Енакиевская агломерация. Там расположена довольно серьезная группировка войск, армейские тылы полностью обеспечены. И этот плацдарм однозначно будет действовать", - подчеркнул Свитан.

Поскольку окружить Славянско-Краматорскую агломерацию фланговыми ударами уже не удастся, противник вынужден действовать лобовыми атаками.

"Поскольку уже не удастся "клешнями" охватить Славянско-Краматорскую агломерацию, значит, будут пытаться наносить удары в лоб - со стороны Бахмута, Часового Яра, Константиновки, с юга на север. Других вариантов нет", - подчеркнул он.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Четвертое направление активности РФ - Харьковская область, где действует Третий армейский корпус и где ключевой целью противника является выход на Великий Бурлук.

"Для них очень важно выйти еще на Великий Бурлук, начать продвигаться из-под Волчанска, чтобы перекрыть Бурлук или выйти на него", - рассказал Свитан.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что, несмотря на четыре направления, ресурсов РФ для одновременных активных действий везде не хватает, поэтому противник вынужден определять приоритеты.

"Но у россиян нет сил и средств, чтобы одновременно действовать на всех четырех направлениях. Максимального количества резервов, которые они сейчас собирают и еще соберут до конца года, хватит на два направления. Я думаю, что останутся Константиновский и Покровский участки - благодаря мощному тылу", - убежден эксперт.

Харьковское и Орехово-Гуляйпольское направления, по оценке Свитана, ограничены слабой логистикой противника.

"Ну и Орехово-Гуляйпольский сектор тоже находится, можно сказать, на расстоянии от России. Туда длинная логистика: от Ростова - сотни километров, через Тамань и Крым - около 500 километров. Какие-то наступательные операции они проведут, но тоже "засохнут". А остальные оперативно-тактические резервы перебросят в район Покровска и Константиновки. Это будет уже завершающий этап - на остатках этих резервов", - подытожил он.

Смотрите видеоинтервью Романа Свитана Главреду:

Что известно о наступлении ВСУ в рамках операции "Вивальди"

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко сообщил, что Силы обороны за неделю осуществили новые прорывы на севере Донецкой области в рамках первого этапа операции "Вивальди" и зачистили еще несколько населенных пунктов.

По его словам, помимо официально подтвержденного освобождения Среднего, а также зачистки Коровий Яр, Новоселовки, Яровой и Александровки, украинские военные взяли под контроль Рай-Александровку.

"Мы продолжаем продвигаться. То, что было заявлено, - это одна цифра, она будет увеличиваться со временем. Будут поступать новые данные об успехах и освобожденных населенных пунктах, просто пока не все можем раскрывать и озвучивать. Противник на данном участке разбит, дезорганизован", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны отмечали, что Силы обороны Украины за последние несколько суток продвинулись сразу в трех областях - Харьковской, Донецкой и Запорожской. Также украинские военные сорвали ряд наступательных операций армии страны-агрессора России.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" заявили, что российские войска пытались выйти к логистическим путям в районе Торецка в Донецкой области, чтобы развить наступление в направлениях Дружковки и Доброполья, однако Силы обороны провели операцию по блокированию и зачистке района.

Кроме того, российские войска в течение последних десяти дней дважды пытались проникнуть на территорию Сумской области через газопровод, проходящий в районе границы Украины с Курской областью РФ.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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