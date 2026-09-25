Как быстро почистить чеснок: лишь один из популярных лайфхаков реально работает

Женщина проверила кулинарные лайфхаки по чистке чеснока и рассказала о результатах.

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Чистка чеснока - только один способ экономит время и силы на кухне / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Не все популярные кухонные лайфхаки оправдывают ожидания

Катание чеснока между ладонями очищает его, но раздражает кожу

Классический удар ножом оказался самым надежным методом

Большинство популярных лайфхаков для чистки чеснока, которые тиражируют кулинарные сайты, либо плохо работают, либо занимают слишком много времени для повседневного приготовления пищи. Редактор и ведущий автор издания Rural Sprout Трейси Бесемер проверила популярные кухонные хитрости и выяснила, какой способ чистки чеснока действительно эффективен, а какой лишь создает лишние хлопоты. Из шести проверенных способов по-настоящему рабочим оказался лишь один - самый простой.

Бесемер применила все известные трюки - от прокалывания зубчиков ножом до встряхивания чеснока в закрытой емкости.

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"Я хакаю эти лайфхаки для чеснока, чтобы вы узнали правду", - отметила Трейси.

Лайфхаки по чистке чеснока

1. Подковырнуть зубчик овощным ножом

Попытку выковырять зубчики ножом прямо из головки чеснока автор назвала самой эффектной на вид, но наименее практичной. Сначала инструмент просто прокручивал дыру в боку зубчика вместо того, чтобы отделить его от шелухи.

"Мой нож просто прокручивал кривую дыру в боку зубчика. Я отламывала куски чеснока, тогда как все остальное крепко держалось и за шелуху, и за головку. В итоге это занимает слишком много времени, и я все время думала, что одно неосторожное скольжение ножа - и я порежусь", - рассказала редактор Rural Sprout.

Смотрите видео - Лайфхак по чистке чеснока:

2. Замачивание чеснока в воде

Не оправдало ожиданий и замачивание чеснока в воде: способ действительно размягчает шелуху, но процесс затягивается.

Что нужно сделать: положите зубчики в миску с водой, подождите 15 минут, а затем энергично потрите их между ладонями.

"Правда, потребовалось скорее полчаса, чтобы шелуха размякла достаточно и зубчики сами выскользнули из неё. А за эти полчаса я могла бы почистить чеснок вручную и уже закончить готовить", - прокомментировала Бесемер.

3. Катание чеснокамежду ладонями.

По словам автора, способ работает, но сначала нужно обязательно отрезать твердый кончик корешка.

"А ещё это довольно больно. К тому же от трения и давления чеснок начинает выделять свой дивный аромат - прямо вам на руки. Итог метода: натёртые ладони, которые насквозь пропахли чесноком", - отметила Трейси.

4. Тряска чеснока между двумя мисками или в банке.

По словам Бесемер, результат будет лучше, если взять миску побольше и накрыть её металлической крышкой от кастрюли.

Но есть нюанс: опадающая шелуха создаёт "подушку", которая амортизирует удары. Если вы чистите много чеснока, стоит сделать паузу и выгрести накопившуюся шелуху.

"Мне потребовалось 30 секунд непрерывного и активного потряхивания, чтобы получить отличный результат. Но в целом метод отличный, если вам нужна сразу целая головка", - сказала она.

Если потрясти чеснока в банке, то этот лайфхак также сработает.

Принцип тот же, что и с мисками, только в меньшем масштабе, и подходит это скорее для 2–4 зубчиков.

"Мне пришлось трясти банку целых 30 секунд, чтобы из пяти зубчиков очистились три с половиной. К тому же вам нужна отдельная посудина - банка. Да, она меньше мисок, но это всё равно лишняя вещь, которую надо достать во время готовки, а потом мыть", - отметила Трейси.

Какой способ чистки чеснока самый эффективный

Вместо гаджетов или многоэтапных техник лучший результат показало самое простое движение - удар плашмя ножом по зубчику, положенному на разделочную доску. Способ не требует никаких дополнительных приспособлений, кроме ножа, который и так нужен для дальнейшего приготовления.

"Это мой любимый проверенный способ, потому что он простой. У меня уже под рукой нужный инструмент - нож, и не надо ни трясти, ни катать, ни замачивать чеснок. Достаточно одного удара - и зубчик готов к измельчению", - резюмировала Бесемер.

Перед ударом автор советует срезать кончик корня зубчика и положить его плоской стороной на доску. По ее словам, именно этот метод она использует в повседневном приготовлении пищи, поскольку большинство рецептов требуют лишь несколько зубчиков, а не целую головку сразу.

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О персоне: Трейси Бесемер Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout. Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений. Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков. Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании. Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов. В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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