Листья, которые садоводы вывозят на свалку или сжигают, за одну зиму превращаются в рыхлый питательный субстрат, удерживающий влагу и подавляющий сорняки.

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Что делать с опавшими листьями в саду / Коллаж: Главред, фото: Pexels, Pixabay

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Чем лиственный перегной отличается от компоста

Какие листья нельзя складывать в кучу

Как ускорить созревание удобрения

Опавшая листва, которую осенью массово вывозят на свалку или сжигают на поле, является сырьем для одного из самых качественных природных удобрений - лиственного перегноя, который созревает под открытым небом до следующей весны и полностью заменяет покупные улучшители почвы, сообщает Newsweek România.

Принципиальное отличие от классической компостной кучи - в составе сырья. Компост готовят из смеси кухонных отходов и садовых отходов, тогда как здесь используется единственный ингредиент, а разложение происходит медленно и с участием грибов, а не бактерий.

Результат внешне напоминает верхний слой лесной подстилки - тёмный, рассыпчатый материал, который действует как природный мелиорант. "Он помогает удерживать влагу, сохранять прохладу во время жары и даже сдерживать рост сорняков", - отмечает издание.

Агрономический эффект зависит от типа почвы. На песчаных участках перегной повышает влагоемкость, на тяжелых глинистых - улучшает дренаж, а расстеленный слоем по поверхности грядок и бордюров стабилизирует температуру корневого слоя. По содержанию питательных веществ он не уступает компосту и стимулирует общую жизнеспособность растений.

Какая листва подходит, а какая испортит грядку

Скорость процесса зависит от породы дерева. Мелкая и тонкая листва бука и клена превращается в перегной за несколько месяцев, тогда как крупной и плотной дубовой листве требуется до двух лет.

Одна категория сырья имеет однозначное противопоказание - черный орех. Его листья содержат юглон, химическое соединение, токсичное для части культурных растений.

"Хотя полностью компостированные листья черного ореха в целом безопасны для использования, это соединение может сохраняться в лиственной перегнойной почве, которая не созревает так долго", - предупреждает Newsweek România.

Как заложить перегной и куда его вносить

Первым делом садовод должен определить место закладки. Вариантов несколько: оградить кучу проволочной сеткой, свалить листья в прочные черные полиэтиленовые мешки с пробитыми отверстиями для циркуляции воздуха или использовать обычный компостер.

Независимо от выбранного способа, листья укладывают поочередными слоями, увлажняя каждый из них. Ускорить созревание помогает небольшая доза азотного удобрения - достаточно обычного средства для газона.

Далее уход сводится к контролю влажности: кучу проверяют каждые две недели и при необходимости поливают, чтобы она оставалась слегка влажной. К весне масса должна приобрести вид тёмной рассыпчатой органической массы.

Готовый субстрат распределяют по цветникам и бордюрам так же, как мульчу или компост, а также добавляют в почвосмесь для горшков. Питательные вещества он будет высвобождать постепенно - в течение всего вегетационного сезона.

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Об источнике: Newsweek Romania Newsweek Romania (newsweek.ro) - это влиятельное румынское аналитическое издание, работающее по лицензии США. Сайт специализируется на политических расследованиях, борьбе с коррупцией, экономике и геополитике. Ресурс основан группой независимых журналистов и имеет репутацию надежного источника качественной аналитики для интеллектуальной аудитории. Издание придерживается прозападных взглядов, уделяя значительное внимание безопасности в регионе и разоблачению злоупотреблений властью.

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