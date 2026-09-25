Садовник рассказал, когда следует завершить работы, какие ветки нельзя обрезать и как омолодить дерево без лишнего стресса.

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Когда обрезать абрикос осенью - какие ветки оставить, а какие срезать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Когда обрезать абрикос осенью

Как обрезать абрикос осенью

Какие ветки обрезать у абрикоса

Осенняя обрезка абрикоса в сентябре и октябре должна завершиться до наступления сильных морозов, а в холодных регионах работы рекомендуется закончить раньше. Садовод Игорь, автор YouTube-канала "Новый сад", объяснил, какие ветки нужно удалять, что оставлять для урожая и почему дерево лучше формировать постепенно. Чем осенняя обрезка отличается от весенней и как не навредить абрикосу при формировании кроны - выяснял Главред.

Когда обрезать абрикос осенью

Сроки работ зависят от погодных условий и региона выращивания. Важно завершить процедуру заблаговременно, чтобы дерево успело подготовиться к холодному периоду.

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"Осенняя обрезка абрикосов начинается в сентябре, и к концу октября её нужно закончить. В это время сокодвижение ещё продолжается, и до тех пор, пока не опадут листья, мы должны полностью завершить обрезку. В холодных регионах такую обрезку нужно начинать в начале сентября или в конце лета и до середины октября её нужно завершить. В более тёплых регионах такую обрезку можно проводить до конца октября", - отметил садовод Игорь.

Отдельно специалист советует учитывать прогноз заморозков. Между завершением обрезки и сильным похолоданием должно оставаться достаточно времени.

"Главное, чтобы сильные заморозки наступили не раньше, чем через две недели после окончания нашей обрезки", - подчеркнул садовник.

Зачем обрезать абрикос осенью

По словам садовода, осенняя обрезка преследует не только санитарную цель. Поскольку осенью вегетация ещё продолжается, работа с такой быстрорастущей культурой, как абрикос, помогает сдерживать избыточную энергию роста дерева.

"Цели осенней обрезки. Поскольку у нас в осенний период вегетация еще продолжается, обрезка такой быстрорастущей культуры, как абрикос, а абрикос является одной из самых энергичных культур, как и в летний период после сбора урожая, так и в осенний период призвана уменьшить энергию роста самого дерева", - пояснил Игорь.

Кроме того, удаление поврежденных и больных ветвей помогает подготовить дерево к зиме. Садовод отмечает, что такие части кроны могут дополнительно истощать растение.

Какие ветки обрезать у абрикоса осенью

Первый этап работы касается проблемных частей дерева. Сухие, сломанные и поражённые болезнями побеги не стоит оставлять на зиму.

"Также во время осенней обрезки, удаляя сломанные, поврежденные ветки, пораженные монилиозом или другими грибковыми заболеваниями, мы удаляем все эти ветки. Таким образом, способствуем лучшему зимованию дерева, поскольку все они истощают само дерево", - отметил садовник.

После санитарной обрезки внимание уделяют структуре кроны. По словам специалиста, важно добиться того, чтобы внутри кроны не было излишнего загущения и солнечный свет мог проникать в её центр.

"У нас на этом дереве таких ветвей нет, поэтому на следующем этапе мы будем расчищать вот эту чашу, чтобы в ней не было лишних ветвей и она хорошо освещалась солнцем", - рассказал садовник.

Далее садовник советует работать с каждой основной ветвью отдельно, используя соответствующий инструмент в зависимости от толщины побега.

Как удалить конкурирующие побеги и загущение кроны

После очистки кроны нужно удалить побеги, которые конкурируют с центральной осью или её продолжением. Особое внимание стоит уделить ветвям, которые затеняют центр кроны.

"Обрезаем конкурентов, абсолютно каждого конкурента: там, где у нас проходит ось, продолжение оси, - обрезаем конкурентов. Некоторые конкуренты у нас затеняют центр кроны, поэтому их также обязательно обрезаем", - пояснил садовник.

Если в отдельной части кроны скопилось много ветвей и она плохо просвечивается, садовник советует проредить её. Это позволяет разделить побеги и избежать ситуации, когда они затеняют друг друга.

Смотрите видео о том, как обрезать абрикос в сентябре:

Какие ветки абрикоса нельзя срезать

Перед началом работ важно понимать, на каких частях дерева формируется основная часть урожая. По словам садовода, не учитывая особенности плодоношения, можно случайно удалить нужную древесину.

"Поэтому вот такие ветки, которые называются плодовыми копьями, - именно здесь у нас формируется основной урожай, поэтому ни в коем случае такие ветки удалять мы не должны", - подчеркнул Игорь.

Длинные побеги, по его словам, требуют другого подхода. На них плодовые почки преимущественно расположены ближе к концевой части, поэтому такие ветви можно укорачивать для дальнейшего формирования плодовой древесины.

"Далее другой тип веток - вот такие длинные, как эта. Они закладывают плодовую почку в основном на конце, примерно за 20–30 сантиметров вот в этой зоне. Поэтому такие ветки обычно немного укорачивают или укорачивают сильнее, чтобы они формировали вот такой плодовой список", - рассказал садовод.

В то же время короткие побеги длиной примерно 20–30 сантиметров могут формировать плодовые образования по всей длине. Поэтому, по словам специалиста, их не обязательно укорачивать.

"Другой тип ветвей - вот такие короткие, длиной 20–30 см. Они обычно образуют плодовую древесину по всей длине, и поэтому такие ветви можно и не укорачивать", - пояснил Игорь.

Как омолодить абрикос осенью

Отдельной задачей может быть омоложение старой кроны. Для этого садовник допускает работу с толстыми ветками, если они загущают дерево или мешают нормальному освещению.

"Также во время осенней обрезки можно омолаживать крону и работать с такими толстыми ветвями, обрезая их. Такую обрезку можно проводить и летом: как раз летняя обрезка после сбора урожая и осенняя обрезка призваны полностью омолодить крону дерева", - отметил Игорь.

По его словам, работа с толстыми ветвями в период вегетации не вызывает такого сильного роста, как масштабная обрезка перед началом весеннего сокодвижения.

"Мы даже поработаем пилой, чтобы омолодить вот эту старую ветку. Срезы от пилы заживают лучше, чем срезы от сучкореза", - рассказал садовник.

После такого вмешательства часть кроны получает больше света. В то же время важно не оставлять большие срезы без необходимости и правильно проводить омоложение.

"Вот мы омолодили часть дерева, и здесь у нас появилось больше света, но нам еще нужно разделить некоторые ветви, чтобы они не затеняли друг друга", - пояснил специалист.

Садовник также обращает внимание на технику среза. При удалении старой ветки он оставляет небольшой пенек примерно 0,5 сантиметра.

"Мы сделали срез не вплотную к этой ветке, а оставили небольшой пенек длиной полсантиметра. Абрикос очень хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. В следующем году вот здесь у нас начнётся рост из спящих почек, новых молодых ветвей", - отметил Игорь.

Как сдержать рост абрикоса

Абрикос отличается активным ростом, поэтому после основного прореживания садовод советует контролировать размеры отдельных частей кроны. Это облегчает дальнейший уход и сбор плодов.

"После того как мы завершили обрезку большим сучкорезом, нам нужно ограничить рост каждого из рукавов, так как абрикос у нас - энергичная культура. Таким образом мы удерживаем дерево в нужных нам габаритах, не давая ему разрастись до тех размеров, при которых нам будет трудно срывать плоды", - отметил садовод.

По его словам, контроль высоты и ширины кроны также помогает не допустить быстрого перемещения урожая на периферию дерева, где плоды становится сложнее собирать.

"Кроме того, мы контролируем размеры кроны, не давая ей разрастаться ввысь. Таким образом, у нас урожай не уходит быстро на периферию, и нам будет удобнее его собирать", - пояснил садовод.

Почему абрикос лучше обрезать поэтапно

По словам специалиста, не стоит пытаться кардинально изменить дерево за один сезон. Абрикос нуждается в регулярной обрезке в разные периоды года, а формирование кроны целесообразно распределять между сезонами.

"Поскольку у нас абрикос является одной из самых энергичных культур, его нужно обрезать регулярно в разные сезоны. То есть мы проводим обрезку весной и летом. В начале лета проводим зеленые операции, чтобы проредить крону", - рассказал Игорь.

После сбора урожая также можно провести обрезку в конце лета или в начале осени.

"И также проводим обрезку после сбора урожая в конце лета или проводим обрезку ранней осенью, как мы делаем сейчас. Абрикос не любит радикальной обрезки, то есть когда мы подходим к дереву и за один сезон обрезаем его полностью. Он предпочитает постепенную обрезку: летом мы проводим операции с летними побегами, осенью или в конце лета работаем больше с толстыми ветвями", - пояснил садовник.

Весенние работы, по мнению специалиста, лучше оставлять для более мелких ветвей. Крупные срезы он советует планировать на другие периоды.

"И весной можем поработать с мелкими ветками. Масштабная обрезка весной не очень рекомендуется, потому что весной у нас погода более дождливая. Всегда туманы, сырость, и после таких крупных срезов, когда мы будем удалять старые ветки, в раны могут попасть различные грибки, и дерево заболеет", - предупредил садовник.

Если нужно омолодить дерево, работу с толстыми ветвями, по его словам, лучше выполнять летом или осенью, а небольшие побеги можно оставить для весенней обрезки.

Как осенняя обрезка влияет на цветение абрикоса

Еще одна причина распределять работы между сезонами связана с реакцией дерева на весеннее вмешательство. Садовник обращает внимание на возможное влияние такой процедуры на начало цветения.

"Кроме того, осенняя обрезка лучше весенней тем, что весенняя обрезка у нас может ускорить именно цветение", - отметил садовод.

Он объясняет это разницей во времени проведения обрезки. Если значительную часть кроны удалить непосредственно перед весенним сокодвижением, питательные вещества и соки, которые дерево уже распределило для большей массы растения, будут поступать в меньшее количество ветвей.

"А если мы обрезаем абрикос непосредственно перед самым сокодвижением весной, и дерево за зиму распределило соответствующее количество сока и питательных веществ на определённую массу дерева, а мы весной срезали перед сокодвижением 30 % массы дерева, то, соответственно, сокодвижения становится больше. И это способствует тому, что все наши генеративные, плодовые почки из-за более сильного сокодвижения раньше вступают в рост. И таким образом это может вызвать у нас более раннее цветение", - пояснил садовник.

Как не допустить истощения абрикоса

Особое внимание садовник советует уделять тому, чтобы дерево не оголялось и не тратило чрезмерное количество ресурсов на поддержание большой кроны.

"Также важно не допускать, чтобы абрикос у нас быстро не оголялся. Как я уже говорил, мы обрезаем вот такие старые ветви до небольших сучков, и абрикос очень сильно реагирует на такую обрезку. И со временем можно полностью омолодить всю крону", - отметил Игорь.

По словам специалиста, чрезмерный рост и большая нагрузка плодами могут дополнительно истощать дерево.

"Также я отмечал в предыдущем видеоролике, что у абрикоса нет генетического кода, отвечающего за сбрасывание урожая. И таким образом мы регулируем всё с помощью обрезки. И таким образом нивелируем также два фактора, которые истощают дерево и быстро приводят к его гибели. Это, во-первых, сильная энергия роста", - рассказал садовод.

Он добавляет, что чрезмерное количество плодов также создает нагрузку на растение.

"К тому же его истощает большое количество плодов, если мы не будем правильно обрезать его и будем допускать его перегрузку", - подчеркнул Игорь.

Поэтому регулярное формирование кроны и контроль плодовой нагрузки садовник рассматривает как часть ухода, которая помогает поддерживать дерево в надлежащем состоянии.

"Поэтому при обрезке мы можем продлить долговечность нашего дерева, сбрасывая лишние плоды, чтобы дерево у нас не истощалось, а также не давать ему сильно разрастаться, потому что это тоже сильно его истощает. Абрикос вообще не простая культура в выращивании, поэтому нужно соблюдать все эти нюансы, чтобы само дерево радовало вас плодами, и ваших близких, и все были довольны и наслаждались полезными плодами абрикосов", - подытожил садовник.

Что любит и не любит абрикос / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Новый Сад / New Garden" YouTube-канал "Новый Сад / New Garden" - специализированный авторский канал о практическом садоводстве, плодоводстве и выращивании саженцев. В описании канала автор представляется как Игорь, рассказывает, что занимается профессиональным садоводством, имеет собственные сады и питомник саженцев. Основная тематика канала связана с выращиванием плодовых культур, в частности черешни, абрикоса, персика и других деревьев. Автор рассказывает о современных системах формирования плодовых деревьев, обрезке сада, защите растений, новых сортах и технологиях выращивания. Значительная часть материалов снята непосредственно в садах и посвящена практическим приёмам работы с деревьями.

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