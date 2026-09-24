Унитаз засияет чистотой: копеечный домашний способ удивит результатом

Начинать уборку рекомендуется с сухой очистки - необходимо убрать волосы, пыль и другой мелкий мусор.

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Раскрыто лучшее средство для уборки туалета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Вы узнаете:

Для санузла лучше использовать отдельные тряпки и щетки

Начинать уборку рекомендуется с сухой очистки

Следующий этап - непосредственно мытье чаши унитаза

Эффективная уборка туалета зависит не только от выбранного средства, но и от порядка действий. Важно сначала убрать сухие загрязнения, затем очистить унитаз и только после этого переходить к дезинфекции.

При этом для санузла лучше использовать отдельные тряпки и щетки, чтобы не переносить бактерии и грязь на другие поверхности в доме, пишет El Confidencial.

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Начинать уборку рекомендуется с сухой очистки. Прежде чем мочить унитаз или наносить бытовую химию, необходимо убрать волосы, пыль и другой мелкий мусор. На сухой поверхности такие загрязнения удаляются значительно проще и не превращаются в липкую массу после контакта с чистящими средствами.

Следующий этап - непосредственно мытье чаши унитаза. Для этого можно использовать порошковое средство и специальную щетку. Сначала удаляются видимые загрязнения, после чего наступает очередь дезинфекции самого унитаза и прилегающих участков.

Универсальной пропорции при приготовлении раствора нет: необходимое количество зависит от состава и концентрации конкретного продукта. 20 миллилитров средства на 500 миллилитров воды. Именно на упаковке следует искать информацию о дозировке, допустимых для обработки поверхностях и необходимом времени воздействия.

Обрабатывать нужно не только внутреннюю часть унитаза. Дезинфицирующее средство следует нанести также на основание сантехники, прилегающие стены и пол. Эти зоны нередко контактируют с брызгами и поэтому тоже требуют внимания. После обработки средство нельзя сразу вытирать - ему необходимо некоторое время оставаться на поверхности. После этого нужно дать дезинфицирующему средству подействовать. Обычно достаточно от 2 до 5 минут.

/ Инфографика: Главред

После завершения времени воздействия поверхность протирают влажной тряпкой. Для туалета должна использоваться отдельная салфетка, которую не применяют при уборке других помещений. Рекомендуется двигаться от относительно чистых участков к наиболее загрязненным. Такой принцип позволяет уменьшить вероятность того, что грязь и микроорганизмы будут перенесены с более загрязненных зон на уже очищенные.

При этом не стоит считать любое привычное домашнее средство полноценной заменой дезинфектору. В частности, специалист обращает внимание на распространенное заблуждение относительно уксуса: "Осторожно! Уксус не является дезинфицирующим средством". Его действительно можно применять для некоторых видов уборки, однако автоматически приравнивать уксус к специализированному дезинфицирующему составу не следует.

Смотрите видео - как чистить санузел:

Если вы предпочитаете обходиться без агрессивной бытовой химии, для ухода за плиткой в ванной можно использовать доступные средства, которые найдутся практически на любой кухне. Речь идет о пищевой соде и лимонной кислоте.

Сочетание этих компонентов помогает справляться с повседневными загрязнениями на кафеле и в некоторых случаях может стать альтернативой готовым чистящим средствам. Такой вариант уборки не потребует значительных расходов: сода и лимонная кислота стоят недорого, широко доступны и часто используются в быту для более щадящей очистки различных поверхностей.

Ранее Главред писал о том, что одно средство отбелит унитаз до блеска. Налет, который накопился, очень просто отмыть, если добавить в унитаз одно простое средство.

Напомним, ранее сообщалось о том, что унитаз будет ослепительно белым после одного средства. Даже если налет в унитазе долго не вымывается, избавиться от него поможет одно простое средство, которое есть на каждой кухне.

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Об источнике - El Confidencial Испанская цифровая газета, основанная в 2001 году и специализирующаяся на экономических , финансовых и текущих политических новостях. Она носит консервативный характер, ориентирована на профессиональную аудиторию среднего возраста.

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