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Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

Анна Косик
24 сентября 2026, 14:00
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Блогерша показала, как быстро и легко избавиться от пятен на обуви.
Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях
Осенняя обувь будет как новая, если знать, как правильно её чистить / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

  • Как аккуратно почистить замшевую обувь
  • Как отмыть кожаную обувь от пятен
  • Чем очистить светлую осеннюю обувь от грязи

Осенняя обувь требует деликатного ухода, ведь на ней быстро появляются следы грязи и влаги. При этом для замшевых, кожаных и светлых моделей нужны разные средства и способы очистки, чтобы вернуть обуви опрятный вид.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова на своем YouTube-канале показала, как без специальных средств быстро отмыть грязь с разных типов осенней обуви.

видео дня

Как почистить обувь из замши и нубука

Замша и нубук относятся к деликатным материалам, поэтому при чистке важно не прикладывать чрезмерную силу. Для такой обуви можно использовать обычную мицеллярную воду.

Как почистить замшевую обувь инфографика
Как почистить замшевую обувь / Инфографика: Главред

"Обувь из нубука и замши можно чистить спонжем с мицеллярной водой. Это очень деликатный материал, поэтому требует легких круговых движений", - пояснила блогер.

Как почистить кожаную обувь в домашних условиях

Для чистки кожаной обуви можно приготовить простой раствор на основе теплой воды и кондиционера для белья.

"Для кожаной обуви смешайте 2 столовые ложки кондиционера для белья и 250 мл теплой воды. Грязь легко удалится, а кондиционер придаст мягкость и будет отталкивать воду", - отметила Сизова.

Как почистить светлую обувь

Светлая обувь требует особого внимания, поскольку на ней хорошо заметны даже небольшие загрязнения. Отмыть их, по словам блогерши, поможет смесь из соды и зубной пасты.

"Для светлых кроссовок смешайте 2 ложки соды, 2 ложки зубной пасты и немного воды для консистенции", - назвала она пропорции.

Смотрите видео с лайфхаками по чистке разных типов обуви:

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О персоне: София Сизова

София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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