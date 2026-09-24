Как почистить осеннюю обувь из кожи, замши и нубука в домашних условиях

Вы узнаете:
- Как аккуратно почистить замшевую обувь
- Как отмыть кожаную обувь от пятен
- Чем очистить светлую осеннюю обувь от грязи
Осенняя обувь требует деликатного ухода, ведь на ней быстро появляются следы грязи и влаги. При этом для замшевых, кожаных и светлых моделей нужны разные средства и способы очистки, чтобы вернуть обуви опрятный вид.
Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова на своем YouTube-канале показала, как без специальных средств быстро отмыть грязь с разных типов осенней обуви.
Как почистить обувь из замши и нубука
Замша и нубук относятся к деликатным материалам, поэтому при чистке важно не прикладывать чрезмерную силу. Для такой обуви можно использовать обычную мицеллярную воду.
"Обувь из нубука и замши можно чистить спонжем с мицеллярной водой. Это очень деликатный материал, поэтому требует легких круговых движений", - пояснила блогер.
Как почистить кожаную обувь в домашних условиях
Для чистки кожаной обуви можно приготовить простой раствор на основе теплой воды и кондиционера для белья.
"Для кожаной обуви смешайте 2 столовые ложки кондиционера для белья и 250 мл теплой воды. Грязь легко удалится, а кондиционер придаст мягкость и будет отталкивать воду", - отметила Сизова.
Как почистить светлую обувь
Светлая обувь требует особого внимания, поскольку на ней хорошо заметны даже небольшие загрязнения. Отмыть их, по словам блогерши, поможет смесь из соды и зубной пасты.
"Для светлых кроссовок смешайте 2 ложки соды, 2 ложки зубной пасты и немного воды для консистенции", - назвала она пропорции.
Смотрите видео с лайфхаками по чистке разных типов обуви:
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
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