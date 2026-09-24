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Секрет сухих окон осенью - что нужно поставить на подоконник уже сейчас

Марина Иваненко
24 сентября 2026, 04:04
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Окна запотевают из-за повышенной влажности и перепада температур. Узнайте, как уменьшить образование конденсата с помощью простых домашних способов.
Как избавиться от капель воды на окнах
Как избавиться от капель воды на окнах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему на окнах появляется конденсат осенью
  • Как снизить влажность в квартире
  • Какие способы помогут избавиться от запотевания окон

Появление капель воды на окнах с наступлением холодов - распространенное явление, которое возникает из-за разницы температур между помещением и улицей. Чрезмерная влажность в доме может способствовать появлению плесени, грибка и неприятного затхлого запаха. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание SE.pl, уменьшить проблему запотевания окон можно без покупки дорогого осушителя воздуха. Для этого стоит обратить внимание на несколько простых способов, которые помогают контролировать уровень влажности в доме.

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Соль и сода помогут впитать часть влаги

Небольшие емкости с поваренной солью или пищевой содой можно поставить на подоконник или в другие места, где скапливается влага. Соль хорошо поглощает воду из воздуха, а сода также обладает способностью впитывать влагу, хотя её эффект в этом случае ограничен.

Содержимое емкостей нужно регулярно проверять и заменять, когда оно становится влажным или слеживается.

Наполнитель для кошачьего туалета может стать поглотителем влаги

Некоторые виды наполнителей для кошачьего туалета обладают свойством поглощать влагу. Небольшое количество можно насыпать в открытую емкость и поставить неподалеку от окна.

Такой способ не заменяет полноценное проветривание или осушитель воздуха, но может служить дополнительной мерой для небольших помещений.

Видео о том, как очистить окна от конденсата, можно посмотреть здесь:

Комнатные растения не всегда снижают влажность

Существует распространенное мнение, что комнатные растения способны активно поглощать лишнюю влагу из воздуха. На самом деле большинство комнатных растений в процессе жизнедеятельности, напротив, выделяют водяной пар.

Поэтому большое количество растений в плохо проветриваемой комнате может дополнительно повышать влажность. Если проблема с конденсатом уже возникла, полагаться на комнатные растения как на основной способ её решения не стоит.

Не сушите белье в закрытой комнате

Мокрое белье при высыхании отдает значительное количество воды в воздух. Если сушить вещи в помещении без надлежащего проветривания, влажность может заметно возрасти, а на холодных стеклах начнет скапливаться конденсат.

Во время сушки белья желательно регулярно проветривать комнату или использовать помещение с лучшей вентиляцией.

Не закрывайте батареи шторами и мебелью

Для уменьшения образования конденсата важно обеспечить нормальную циркуляцию тёплого воздуха у окна. Плотные шторы, широкий подоконник или мебель, установленная вплотную к радиатору, могут препятствовать движению тёплого воздуха.

Поэтому стоит оставлять пространство перед батареей открытым. Теплый воздух, свободно поднимающийся к стеклу, помогает поддерживать его температуру и уменьшает вероятность образования капель воды.

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Об источнике: Super Express

Super Express - польское издание, специализирующееся на разнообразной тематике. На сайте можно найти новости об изменениях в Польше, а также советы, лайфхаки и полезную информацию.

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