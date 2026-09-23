Не гранулы, и не газ: эксперты определили самый дешевый источник тепла

О чём вы узнаете:
- Сколько стоит отопление частного дома
- Какое топливо оказалось самым дешевым
- Почему пеллеты существенно подорожали
Выбор источника тепла для частного дома остается одним из важнейших финансовых решений для владельцев жилья. Стоимость отопления зависит не только от цены самого топлива, но и от площади дома, его теплоизоляции, типа отопительной системы и климатических условий. Именно поэтому перед установкой нового оборудования важно учитывать не только первоначальные затраты, но и сумму, которую придется регулярно тратить на отопление.
Эксперты общественной организации "Польский смоговый сигнал" (PAS) провели масштабный мониторинг цен на топливных складах и подсчитали итоговые годовые расходы на отопление. Для анализа был взят типовой односемейный дом площадью 150 кв. м с умеренной теплоизоляцией, в котором проживает семья из четырёх человек. Главред расскажет об этом подробнее.
По данным исследования, результаты которого публикует портал WNP.pl, самым экономичным вариантом оказалось отопление с помощью теплового насоса. В то же время пеллеты, которые в последние годы активно популяризировались как доступное топливо для частных домов, существенно подорожали.
Сколько стоит отопление дома в год
По расчетам экспертов, годовые расходы существенно различаются в зависимости от вида топлива и системы отопления. При этом речь идет именно о расходах на энергоносители, необходимые для обогрева дома в течение года.
Тепловой насос (грунтовой с половным отоплением): от 4 700 до 7 189 злотых в год (около 55 500–84 800 грн) - самые низкие расходы среди всех проанализированных вариантов. Такая система использует электроэнергию для переноса тепла из окружающей среды, а не для непосредственного нагрева теплоносителя. При этом её эффективность зависит от типа насоса и всей системы отопления.
Природный газ: около 8 676 злотых в год (около 102 400 грн). Несмотря на распространенное мнение о высокой стоимости газового отопления, в исследовании этот вариант оказался почти на 4 000 злотых (около 47 200 грн) дешевле, чем отопление твердым топливом. Газовое отопление также не требует регулярной загрузки топлива, что делает его удобным для повседневного использования.
Пеллеты: 12 852 злотых в год (около 151 700 грн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стоимость выросла на 52%, что сделало этот вид топлива одним из самых дорогих в исследовании. Пеллетные котлы остаются популярными среди владельцев частных домов, однако рост стоимости топлива напрямую влияет на общие расходы в течение отопительного сезона.
Мазут (жидкое топливо): 14 880 злотых в год (около 175 600 грн) - самые высокие расходы среди приведённых вариантов. Помимо стоимости самого топлива, такая система требует соответствующего оборудования и места для его хранения.
Видео о том, чем выгоднее отапливать дом, можно посмотреть здесь:
Почему пеллеты подорожали
Пеллеты долгое время рассматривались как один из вариантов перехода от старых угольных котлов к более современным системам отопления. Они удобнее в использовании, чем традиционное твёрдое топливо, а автоматизированные котлы могут самостоятельно подавать гранулы в камеру сгорания.
Однако рост цен на пеллеты существенно изменил экономику такого отопления. Согласно данным, приведенным в исследовании, за год стоимость этого вида топлива увеличилась на 52%. В результате затраты на отопление дома пеллетами оказались выше, чем в случае с природным газом.
Как отмечают эксперты, несмотря на высокие цены на пеллеты, на них по-прежнему приходится около 75% заявок в государственных программах субсидирования замены старых котлов. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о распространенности представления о высокой стоимости тепловых насосов, хотя расчеты текущих затрат на энергоносители дают иную картину.
Начальная стоимость оборудования тоже имеет значение
В то же время сравнивать системы отопления только по годовым счетам было бы некорректно. Установка теплового насоса, газового котла или пеллетной системы требует различных первоначальных вложений. Для одних вариантов требуется дымоход, для других - специальное помещение для хранения топлива или монтаж дополнительного оборудования.
Аналитики обращают внимание на важный нюанс: приведенные цифры учитывают только текущие операционные расходы на энергоносители. Первоначальная стоимость приобретения, установки и монтажа самого отопительного оборудования в расчеты не включалась. Поэтому фактическая экономичность конкретной системы для владельца дома будет зависеть также от стоимости её установки, обслуживания и срока эксплуатации.
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Об источнике: WNP.pl
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