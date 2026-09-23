Не гранулы, и не газ: эксперты определили самый дешевый источник тепла

Сколько стоит отопление частного дома с помощью теплового насоса, газа, пеллет и мазута. Сравниваем годовые расходы на различные источники тепла.

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Сравнение затрат на различные виды отопления / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Сколько стоит отопление частного дома

Какое топливо оказалось самым дешевым

Почему пеллеты существенно подорожали

Выбор источника тепла для частного дома остается одним из важнейших финансовых решений для владельцев жилья. Стоимость отопления зависит не только от цены самого топлива, но и от площади дома, его теплоизоляции, типа отопительной системы и климатических условий. Именно поэтому перед установкой нового оборудования важно учитывать не только первоначальные затраты, но и сумму, которую придется регулярно тратить на отопление.

Эксперты общественной организации "Польский смоговый сигнал" (PAS) провели масштабный мониторинг цен на топливных складах и подсчитали итоговые годовые расходы на отопление. Для анализа был взят типовой односемейный дом площадью 150 кв. м с умеренной теплоизоляцией, в котором проживает семья из четырёх человек. Главред расскажет об этом подробнее.

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По данным исследования, результаты которого публикует портал WNP.pl, самым экономичным вариантом оказалось отопление с помощью теплового насоса. В то же время пеллеты, которые в последние годы активно популяризировались как доступное топливо для частных домов, существенно подорожали.

Сколько стоит отопление дома в год

По расчетам экспертов, годовые расходы существенно различаются в зависимости от вида топлива и системы отопления. При этом речь идет именно о расходах на энергоносители, необходимые для обогрева дома в течение года.

Тепловой насос (грунтовой с половным отоплением): от 4 700 до 7 189 злотых в год (около 55 500–84 800 грн) - самые низкие расходы среди всех проанализированных вариантов. Такая система использует электроэнергию для переноса тепла из окружающей среды, а не для непосредственного нагрева теплоносителя. При этом её эффективность зависит от типа насоса и всей системы отопления.

Природный газ: около 8 676 злотых в год (около 102 400 грн). Несмотря на распространенное мнение о высокой стоимости газового отопления, в исследовании этот вариант оказался почти на 4 000 злотых (около 47 200 грн) дешевле, чем отопление твердым топливом. Газовое отопление также не требует регулярной загрузки топлива, что делает его удобным для повседневного использования.

Пеллеты: 12 852 злотых в год (около 151 700 грн). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стоимость выросла на 52%, что сделало этот вид топлива одним из самых дорогих в исследовании. Пеллетные котлы остаются популярными среди владельцев частных домов, однако рост стоимости топлива напрямую влияет на общие расходы в течение отопительного сезона.

Мазут (жидкое топливо): 14 880 злотых в год (около 175 600 грн) - самые высокие расходы среди приведённых вариантов. Помимо стоимости самого топлива, такая система требует соответствующего оборудования и места для его хранения.

Видео о том, чем выгоднее отапливать дом, можно посмотреть здесь:

Почему пеллеты подорожали

Пеллеты долгое время рассматривались как один из вариантов перехода от старых угольных котлов к более современным системам отопления. Они удобнее в использовании, чем традиционное твёрдое топливо, а автоматизированные котлы могут самостоятельно подавать гранулы в камеру сгорания.

Однако рост цен на пеллеты существенно изменил экономику такого отопления. Согласно данным, приведенным в исследовании, за год стоимость этого вида топлива увеличилась на 52%. В результате затраты на отопление дома пеллетами оказались выше, чем в случае с природным газом.

Как отмечают эксперты, несмотря на высокие цены на пеллеты, на них по-прежнему приходится около 75% заявок в государственных программах субсидирования замены старых котлов. По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о распространенности представления о высокой стоимости тепловых насосов, хотя расчеты текущих затрат на энергоносители дают иную картину.

Начальная стоимость оборудования тоже имеет значение

В то же время сравнивать системы отопления только по годовым счетам было бы некорректно. Установка теплового насоса, газового котла или пеллетной системы требует различных первоначальных вложений. Для одних вариантов требуется дымоход, для других - специальное помещение для хранения топлива или монтаж дополнительного оборудования.

Аналитики обращают внимание на важный нюанс: приведенные цифры учитывают только текущие операционные расходы на энергоносители. Первоначальная стоимость приобретения, установки и монтажа самого отопительного оборудования в расчеты не включалась. Поэтому фактическая экономичность конкретной системы для владельца дома будет зависеть также от стоимости её установки, обслуживания и срока эксплуатации.

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