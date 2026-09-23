Зачем накрывать картофельное пюре пергаментом: лайфхак от шеф-повара

Повар объяснил, как сохранить нежную текстуру картофельного пюре.

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Простой секрет хранения картофельного пюре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Вы узнаете:

Как правильно накрывать картофельное пюре

Почему пергамент помогает сохранить нежную текстуру пюре

Какие блюда стоит накрывать пергаментом

Картофельное пюре может быстро терять нежную текстуру, если его оставить открытым. За считанные минуты на поверхности блюда образуется подсохшая пленка, которая ухудшает его консистенцию.

Но Главред узнал, что украинский шеф-повар Роман Емец на своём YouTube-канале рассказал о простом профессиональном лайфхаке, который помогает избежать этой проблемы.

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Как накрывать картофельное пюре, чтобы не образовалась корка

По словам шеф-повара, использовать крышку в данном случае - не лучший вариант. Он объяснил, что необходимо обеспечить непосредственный контакт материала, которым накрывают блюдо, с поверхностью пюре.

"Чтобы на пюре сверху не образовалась корка, накрываем не крышкой, а пергаментом или пленкой. Прямой контакт по поверхности", - отметил Емец.

Если правильно накрыть пюре пергаментом, поверхность блюда не будет подсыхать.

Емец отметил, что этот кулинарный прием подходит не только для картофельного пюре. Его можно использовать также при приготовлении крем-супов и соусов.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Роман Емец Роман Емец - профессиональный шеф-повар с 20-летним стажем работы в ресторанах Киева и других регионов Украины. В соцсетях делится простыми рецептами, лайфхаками и секретами приготовления еды.

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