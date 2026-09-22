Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 23 сентября.

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Курс валют в Украине на 23 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Каким будет курс валют в среду

Какая новая стоимость злотого

На среду, 23 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и злотый снова подорожали. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На среду официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,78 грн/долл. При этом 22 сентября валюта стоила 44,70 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 8 копеек.

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 23 сентября установлен на уровне 51,33 грн/евро, что на 3 копейки меньше, чем во вторник (51,36 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на среду установлен на уровне 11,80 грн/злотый. Накануне эта валюта стоила 11,79 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 1 копейку.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли продавать доллары

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин отмечал, что валютные сбережения, прежде всего, являются инструментом снижения риска для накоплений.

По его словам, ускорение инфляции до 12,5% и ослабление гривни до 49–50 грн за доллар не исключены.

"Ситуация складывается настолько сложной, что покупку валюты нужно рассматривать не столько как заработок, сколько как страховку от обесценивания сбережений. Очевидно, что продавать доллары и евро не стоит, ведь курс пока не растет", - сказал он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в течение недели доллар на межбанке будет торговаться вблизи 44,4–44,8 грн, а евро - в пределах 51,5–52,5 грн.

Аналогичные показатели к концу сентября ожидает и эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин - 44,5–45 грн за доллар и 51,5–52 грн за евро.

Кроме того, по расчетам Кабмина, доллар должен подорожать с 44,6 грн по состоянию на 15 сентября 2026 года до 48,3 грн в конце следующего года.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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