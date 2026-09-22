Тяжелое состояние: в сети появились фото Синди Кроуфорд после смерти сына

Популярная супермодель Синди Кроуфорд тяжело переносит смерть своего единственного сына.

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Синди Кроуфорд засняли папарацци/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/cindycrawford

Кратко:

Как выглядит супермодель сейчас

Где ее удалось сфотографировать

Супермодель Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером впервые была замечена на публике после трагической гибели их сына Пресли. Пара покидала дом в Лос-Анджелесе, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.

Как пишет The Sun, очевидцы отмечают, что Кроуфорд выглядела подавленной: она скрывала лицо за солнцезащитными очками и кепкой, в то время как её супруг находился за рулём. По словам источников, состояние модели описывают как крайне тяжёлое - она переживает "самый страшный кошмар для любого родителя".

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Умер сын Синди Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Фото убитой горем модели можно посмотреть тут

27-летний Пресли Гербер скончался в реабилитационном центре в Калифорнии. По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка - экстренные службы пытались спасти его, но безуспешно.

Сообщается, что молодой человек долгое время боролся с зависимостью и проблемами психического здоровья, не скрывая этого публично. Семья поддерживала его и надеялась на восстановление.

После трагедии близкие попросили уважать их частную жизнь и не беспокоить в этот сложный период. Потеря сына стала тяжёлым ударом для всей семьи, которая сейчас пытается пережить случившееся.

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Ранее Главред сообщал, что Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла в США - по данным СМИ, его тело обнаружили в реабилитационном центре.

Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.

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О персоне: Синди Кроуфорд Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

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