Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Тяжелое состояние: в сети появились фото Синди Кроуфорд после смерти сына

Алена Кюпели
22 сентября 2026, 14:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Популярная супермодель Синди Кроуфорд тяжело переносит смерть своего единственного сына.
Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд засняли папарацци/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/cindycrawford

Кратко:

  • Как выглядит супермодель сейчас
  • Где ее удалось сфотографировать

Супермодель Синди Кроуфорд вместе с мужем Рэнди Гербером впервые была замечена на публике после трагической гибели их сына Пресли. Пара покидала дом в Лос-Анджелесе, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания.

Как пишет The Sun, очевидцы отмечают, что Кроуфорд выглядела подавленной: она скрывала лицо за солнцезащитными очками и кепкой, в то время как её супруг находился за рулём. По словам источников, состояние модели описывают как крайне тяжёлое - она переживает "самый страшный кошмар для любого родителя".

видео дня
Умер сын Синди Кроуфорд
Умер сын Синди Кроуфорд / Фото Instagram/presleygerber

Фото убитой горем модели можно посмотреть тут

27-летний Пресли Гербер скончался в реабилитационном центре в Калифорнии. По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка - экстренные службы пытались спасти его, но безуспешно.

Сообщается, что молодой человек долгое время боролся с зависимостью и проблемами психического здоровья, не скрывая этого публично. Семья поддерживала его и надеялась на восстановление.

После трагедии близкие попросили уважать их частную жизнь и не беспокоить в этот сложный период. Потеря сына стала тяжёлым ударом для всей семьи, которая сейчас пытается пережить случившееся.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что Пресли Гербер, сын супермодели Синди Кроуфорд, скончался в возрасте 27 лет. Трагедия произошла в США - по данным СМИ, его тело обнаружили в реабилитационном центре.

Ранее также двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко, который активно поддерживает войну РФ против Украины, был экстренно госпитализирован в Анкаре.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Синди Кроуфорд новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

16:04Экономика
Путин "сорвал" встречу с Зеленским в Майами: что Кремль готовит взамен

Путин "сорвал" встречу с Зеленским в Майами: что Кремль готовит взамен

15:51Аналитика
РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

14:42Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содой

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячей

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярность

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярность

Последние новости

16:07

Гороскоп на завтра, 23 сентября: Близнецам — ловушка, Рыбам — успех

16:04

Доллар резко вырос, евро подешевел: новый курс валют на 23 сентября

15:51

Путин "сорвал" встречу с Зеленским в Майами: что Кремль готовит взамен

15:24

Украинская компания "Енамин" продолжает поставлять продукцию в РФ через Китай, — аналитик

15:19

Дизель взлетит до 145 гривен: когда украинцам ждать рекордных цен на топливо

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – НовакРоссия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак
15:07

СМИ сообщили о смерти Людмилы Янукович: как жила первая леди "беглого"

14:42

РФ формирует ракетный запас: какой будет тактика ударов и что ждет Украину зимой

14:38

Тяжелое состояние: в сети появились фото Синди Кроуфорд после смерти сына

14:35

Куриные бедрышки получатся невероятно сочными: секрет в простом маринаде

Реклама
14:26

"Еще один человек": Тодоренко снова показала беременный живот

13:42

Гороскоп Таро на завтра 23 сентября: Тельцам - не ограничивать, Девам - непределенность

13:33

Китайский гороскоп на завтра, 23 сентября: Собакам - инсайты, Крысам - бережливость

13:24

Меган Маркл неожиданно появилась в Британии: её заметили в компании звезды

13:10

Дожди, холод и штормовой ветер: когда температура опустится до +6 градусов

12:34

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

12:25

Батат нельзя держать в погребе: где хранить сладкий картофель зимойВидео

12:03

Пыль не будет прилипать к плинтусам: поможет простое домашнее средство

11:59

Паника в Сочи: украинские дроны довели путинистку Лолиту до ужасаВидео

11:44

Почему нужно класть фольгу в посудомойку: результат превзойдет ожиданияВидео

11:38

Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способаВидео

Реклама
11:33

Хуже ночного кошмара: Синди Кроуфорд отреагировала на смерть сына

11:04

После выборов РФ может накрыть волна протестов: Новак назвал причину

10:58

Российские обстрелы обесточили 7 областей: где исчез свет

10:40

Лед тронулся: у каких знаков зодиака после 26 сентября начнется финансовая удачаВидео

10:24

Зеленые перцы еще успеют созреть: как сохранить урожай и куст до зимыВидео

10:12

Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

09:50

Результаты выборов могут стать новым аргументом Кремля: что задумал Путин

09:28

Крысы будут обходить сад десятой дорогой: запах какого растения они не переносят

09:03

Чем Зеленский убедит Трампа: дипломат назвал единственный козырь Киева

08:38

Самару затянуло густым черным дымом: масштабно пылает один из крупнейших НПЗ РФФото

07:56

РФ атаковала баллистикой Днепр, Кривой Рог и Павлоград: что известноФото

07:26

Атака РФ на столицу: четверо раненых и пожары в трех районах КиеваФото

07:00

Новое соглашение для Украины: Зеленский раскрыл план визита в Нью-Йорк

05:38

Кофейная гуща обретет вторую жизнь: для чего её смешивают с содойВидео

05:10

Будет везти всю неделю: трем знакам зодиака выпадет особый шанс

04:20

Чем укрыть розы на зиму: самые лучшие и опасные материалыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке домработницы за 35 с

03:32

Горят дольше всего и держат жар: какие дрова лучше согреют дом зимой

02:55

Что нашли подо льдом Антарктиды: ученые ошеломили невероятным открытием

02:15

Сливочное масло будет оставаться свежим гораздо дольше: как его правильно хранить

Реклама
01:09

Трамп поднимет ключевой вопрос: СМИ о деталях встречи с Зеленским

00:06

Мульча больше не нужна: одно растение поможет подавить рост сорняковВидео

21 сентября, понедельник
23:49

Бежевый уходит в прошлое: какие цвета выбирают для гостиной в 2026 году

23:05

Завершение войны в Украине: Вэнс сделал важное заявление и назвал условие

22:45

Зачем опытные огородники выкапывают капусту вместе с корнями: секрет хранения

22:10

Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитростьВидео

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять