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Что нашли подо льдом Антарктиды: ученые ошеломили невероятным открытием

Алексей Тесля
22 сентября 2026, 02:55
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Часть древних горных пород и их "корней" до сих пор сохраняется глубоко под ледяным щитом Антарктиды.
Антарктида, ледник
Ученые сделали неожиданное открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/AJS1, Pixabay/Janvanbizar

Вы узнаете:

  • В Антарктиде могут находиться остатки гигантских горных систем
  • Горные системы могли сформироваться около 650–450 млн лет назад

Подо льдом Антарктиды могут находиться остатки гигантских горных систем, сформировавшихся около 650–450 млн лет назад.

По предположению ученых, их появление и последующее разрушение могли изменить химический состав древних океанов и создать условия для развития сложной жизни, пишет Science Alert.

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Исследователи Австралийского национального университета изучили более 1700 кристаллов циркона из океанических отложений. Их возраст и состав указывают на масштабное горообразование в период формирования Гондваны, причем некоторые минералы могли возникнуть глубоко под горами, сопоставимыми по размерам с современными Гималаями.

Разрушение этих древних массивов, вероятно, снабжало океаны фосфором, железом и другими веществами, необходимыми для развития микроорганизмов. Это могло стимулировать фотосинтез и увеличить содержание кислорода, создав более благоприятную среду для появления сложных организмов.

Ученые подчеркивают, что не связывают напрямую древнее горообразование с кембрийским взрывом, а лишь предполагают возможную связь через изменение условий окружающей среды. Точные масштабы древних гор и динамика содержания кислорода пока остаются предметом научных споров.

Не исключено, что часть древних горных пород и их "корней" до сих пор сохраняется глубоко под ледяным щитом Антарктиды.

Тайна возможного путешествия к берегам Антарктиды

Антарктида долгое время считалась местом, которое человечество освоило лишь с появлением научных экспедиций. Постоянных поселений здесь никогда не существовало, хотя миллионы лет назад климат континента был совершенно иным - на его территории росли леса и существовали заболоченные районы.

Однако полинезийские предания содержат необычные сведения о путешествии мореплавателя Хуи Те Рангиоры. Согласно некоторым трактовкам маорийских легенд, он мог отправиться в южные воды еще в VII веке. Если это предположение верно, история знакомства людей с Антарктикой могла начаться значительно раньше официально известных экспедиций.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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Об источнике: Science Alert

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