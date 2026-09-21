Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего ухода

Вы узнаете:
- Важно не опоздать с обрезкой, чтобы растения не погибли от холода
- Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов
Сентябрьский уход за садом - дело тонкое: важно не опоздать со стрижкой, чтобы растения не погибли от холода, но и не навредить лишним вмешательством.
Издание WP Dom публикует обновленное руководство по осенней обрезке для разных культур.
Ягодные и плодовые культуры
- Малина: Сразу после сбора урожая полностью срезайте под корень отплодоносившие стебли, а также избавляйтесь от слабых, больных и загущающих побегов. Это защитит малинник от серой гнили и отмирания ветвей.
- Яблони и груши (прореживание): В начале месяца избавьтесь от жирующих вертикальных побегов ("волчков"), которые затеняют крону. Это откроет доступ солнцу к созревающим плодам и заложит основу для будущего урожая.
- Виноград: Проведите легкое удаление лишней листвы, закрывающей грозди от солнца. Больше света - выше сахаристость ягод и быстрее их созревание.
Декоративные кустарники и цветы
- Лаванда: До конца сентября укоротите молодые приросты текущего года примерно на треть, формируя аккуратный шаровидный куст. Важно: затрагивайте только зеленую часть, старая древесина восстанавливается очень плохо.
- Вереск: Сразу после окончания цветения состригите стебли чуть ниже увядших соцветий, чтобы кустики оставались гуткими и заложили много новых почек.
- Многолетники с признаками мучнистой росы: Срежьте пораженные и отцветшие побеги максимально близко к грунту. Это предотвратит зимовку грибка в почве.
- Живые изгороди (самшит, бирючина, туя): Это финальный момент для наведения порядка. Слегка подравняйте свежий прирост в сухой и пасмурный день, чтобы срезы зажили быстрее.
Главные запреты сентября (что резать нельзя)
- Розы: Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов, которые погибнут от первых морозов. Разрешено убирать только увядшие цветы.
- Садовые гортензии: Не трогайте ветки, ведь именно на них в следующем сезоне распустятся новые бутоны.
- Ранневесенние кустарники (форзиция, миндаль): Осеннее вмешательство оставит вас без весеннего цветения.
Смотрите видео - секрет здоровой рассады:
В этом видео авторы рассказывают, как без лишних усилий вырастить здоровую и крепкую рассаду. Вы узнаете, как правильно подготовить грунт, защитить молодые растения от болезней и грамотно применять биопрепараты.
Также в видео подробно разбираются оптимальные условия для развития рассады - подходящая температура, влажность и освещение, необходимые для активного роста и успешной закалки растений.
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Об источнике: WP.pl
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