Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего ухода

Алексей Тесля
21 сентября 2026, 20:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Опубликовано обновленное руководство по осенней обрезке для разных культур.
Обрезка, сад
Раскрыты главные секреты обрезки в саду / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Важно не опоздать с обрезкой, чтобы растения не погибли от холода
  • Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов

Сентябрьский уход за садом - дело тонкое: важно не опоздать со стрижкой, чтобы растения не погибли от холода, но и не навредить лишним вмешательством.

Издание WP Dom публикует обновленное руководство по осенней обрезке для разных культур.

видео дня

Ягодные и плодовые культуры

  • Малина: Сразу после сбора урожая полностью срезайте под корень отплодоносившие стебли, а также избавляйтесь от слабых, больных и загущающих побегов. Это защитит малинник от серой гнили и отмирания ветвей.
  • Яблони и груши (прореживание): В начале месяца избавьтесь от жирующих вертикальных побегов ("волчков"), которые затеняют крону. Это откроет доступ солнцу к созревающим плодам и заложит основу для будущего урожая.
  • Виноград: Проведите легкое удаление лишней листвы, закрывающей грозди от солнца. Больше света - выше сахаристость ягод и быстрее их созревание.

Декоративные кустарники и цветы

  • Лаванда: До конца сентября укоротите молодые приросты текущего года примерно на треть, формируя аккуратный шаровидный куст. Важно: затрагивайте только зеленую часть, старая древесина восстанавливается очень плохо.
  • Вереск: Сразу после окончания цветения состригите стебли чуть ниже увядших соцветий, чтобы кустики оставались гуткими и заложили много новых почек.
  • Многолетники с признаками мучнистой росы: Срежьте пораженные и отцветшие побеги максимально близко к грунту. Это предотвратит зимовку грибка в почве.
  • Живые изгороди (самшит, бирючина, туя): Это финальный момент для наведения порядка. Слегка подравняйте свежий прирост в сухой и пасмурный день, чтобы срезы зажили быстрее.

Главные запреты сентября (что резать нельзя)

  • Розы: Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов, которые погибнут от первых морозов. Разрешено убирать только увядшие цветы.
  • Садовые гортензии: Не трогайте ветки, ведь именно на них в следующем сезоне распустятся новые бутоны.
  • Ранневесенние кустарники (форзиция, миндаль): Осеннее вмешательство оставит вас без весеннего цветения.
Основные правила обрезки деревьев инфографика
а / Главред

Смотрите видео - секрет здоровой рассады:

В этом видео авторы рассказывают, как без лишних усилий вырастить здоровую и крепкую рассаду. Вы узнаете, как правильно подготовить грунт, защитить молодые растения от болезней и грамотно применять биопрепараты.

Также в видео подробно разбираются оптимальные условия для развития рассады - подходящая температура, влажность и освещение, необходимые для активного роста и успешной закалки растений.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Читайте также:

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) - один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:32Война
Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

21:07Украина
В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:47Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Кличко на прощании Пенеттьери: опубликованные кадры запутали поклонников

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: классные способы повторного использования

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Зачем закапывать увядшие бархатцы на огороде: секрет опытных садоводов

Последние новости

21:58

Как долго Россия сможет продолжать войну против Украины: назван критический срок

21:34

Готовность терпеть войну доказала единство украинцев: вердикт Андрусивамнение

21:32

"Хотят воспользоваться погодой": РФ готовит удар по западным областям, что известно

21:07

Как будут работать больницы и клиники во время тревог: раскрыты новые правила

20:36

Морозилка перестанет обрастать льдом: поможет копеечное средство

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
20:12

Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего уходаВидео

20:01

Почему батарея греет только сверху: сантехник раскрыл, как сделать ее горячейВидео

19:47

В Москве полностью остановился крупный НПЗ после атаки дронов: в Reuters раскрыли детали

19:12

Часть общин Украины не выдержит суток блекаута: появился тревожный прогноз

Реклама
18:55

Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

18:47

Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

18:40

Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минутыВидео

18:33

Крышки от банок обрели новую жизнь: старый трюк вновь набирает популярностьВидео

18:12

Весной не зацветут: какие кустарники категорически нельзя обрезать осенью

18:00

В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

17:36

"Дам показания": звезду сериала "Зимородок" арестовали прямо в аэропорту

17:32

В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

17:17

Украина прекратит удары по НПЗ в России: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

17:01

Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

16:56

Не только количество: Игнат рассказал, как РФ меняет тактику ударов "Шахедами"

Реклама
16:53

Три знака зодиака получат солидную прибыль — кто в числе счастливчиков

16:46

Что носить вместо кроссовок осенью 2026: стилистка назвала 4 удобные моделиВидео

16:18

РФ потеряла контроль над нефтепереработкой: Трамп раскрыл масштаб ударов Украины по РФ

16:08

Выборы в России завершились: сколько набрала партия Путина и чего ожидать Украине

16:01

"Бросил людей": в уличном опросе прозвучала резкая критика Федорова из-за бронирования и поездок за границу

16:00

Доллар, евро и злотый резко пошли вверх: новый курс валют на 22 сентября

15:55

"Человек-фейк": украинская жена Михайлова публично бросила путиниста

15:47

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак

15:36

Не только "спасибо": как украинцы выражали благодарность на протяжении веков

15:33

Астрологи назвали четыре знака зодиака с самым твердым характером - кто они

14:55

Многие не обращают внимания: что означает дорожный знак с желто-черными полосами

14:55

Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины

14:55

"Странная идея": Качиньский высказался об Украине и сделал неоднозначное заявление

14:22

"Осквернили": скандальные блогеры подорвали сеть хитом Ротару и возмутили автораВидео

14:08

Не унитаз и не раковина: что является самым грязным предметом в ванной

14:05

Названы три знака зодиака, которым проще добиться богатства и счастья

13:47

Стоимость - 60 млн долларов: ВСУ поразили редкостную РЛС противника

13:24

"Хочу свадьбу": Егорова сделала признание про отношения после Кличко

13:11

Альбом Nirvana 35 лет назад сместил Джексона с вершины чарта: как "Nevermind" изменил музыкуВидео

13:07

Яичница получится намного вкуснее: чем заменить растительное и сливочное масло

Реклама
13:00

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной и США - что сказали

12:38

Тест на IQ: нужно найти цифру 5 среди букв S за 55 секунд

12:21

Прохлада до +12 градусов и дожди: когда в Украину вернется тепло

12:19

"Проблема с Анджелиной": Джоли обвинили в зависимости Питта

12:12

Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе

12:09

Россия накапливает мощнейшие ракеты для зимних атак по Украине - Bloomberg

11:59

Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябреВидео

11:45

Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного храненияВидео

11:29

Китайский гороскоп на завтра, 22 сентября: Быкам - поездки, Козлам - недомолвки

11:28

Трамп хочет уступок от Зеленского: что решит встреча президентов в Нью-Йорке

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять