Обрезка в сентябре спасет растения зимой: топ-культур для осеннего ухода

Опубликовано обновленное руководство по осенней обрезке для разных культур.

https://glavred.info/sad-ogorod/obrezka-v-sentyabre-spaset-rasteniya-zimoy-top-kultur-dlya-osennego-uhoda-10798370.html Ссылка скопирована

Раскрыты главные секреты обрезки в саду / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Важно не опоздать с обрезкой, чтобы растения не погибли от холода

Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов

Сентябрьский уход за садом - дело тонкое: важно не опоздать со стрижкой, чтобы растения не погибли от холода, но и не навредить лишним вмешательством.

Издание WP Dom публикует обновленное руководство по осенней обрезке для разных культур.

видео дня

Ягодные и плодовые культуры

Малина: Сразу после сбора урожая полностью срезайте под корень отплодоносившие стебли, а также избавляйтесь от слабых, больных и загущающих побегов. Это защитит малинник от серой гнили и отмирания ветвей.

Сразу после сбора урожая полностью срезайте под корень отплодоносившие стебли, а также избавляйтесь от слабых, больных и загущающих побегов. Это защитит малинник от серой гнили и отмирания ветвей. Яблони и груши (прореживание): В начале месяца избавьтесь от жирующих вертикальных побегов ("волчков"), которые затеняют крону. Это откроет доступ солнцу к созревающим плодам и заложит основу для будущего урожая.

В начале месяца избавьтесь от жирующих вертикальных побегов ("волчков"), которые затеняют крону. Это откроет доступ солнцу к созревающим плодам и заложит основу для будущего урожая. Виноград: Проведите легкое удаление лишней листвы, закрывающей грозди от солнца. Больше света - выше сахаристость ягод и быстрее их созревание.

Декоративные кустарники и цветы

Лаванда: До конца сентября укоротите молодые приросты текущего года примерно на треть, формируя аккуратный шаровидный куст. Важно: затрагивайте только зеленую часть, старая древесина восстанавливается очень плохо.

До конца сентября укоротите молодые приросты текущего года примерно на треть, формируя аккуратный шаровидный куст. затрагивайте только зеленую часть, старая древесина восстанавливается очень плохо. Вереск: Сразу после окончания цветения состригите стебли чуть ниже увядших соцветий, чтобы кустики оставались гуткими и заложили много новых почек.

Сразу после окончания цветения состригите стебли чуть ниже увядших соцветий, чтобы кустики оставались гуткими и заложили много новых почек. Многолетники с признаками мучнистой росы: Срежьте пораженные и отцветшие побеги максимально близко к грунту. Это предотвратит зимовку грибка в почве.

Срежьте пораженные и отцветшие побеги максимально близко к грунту. Это предотвратит зимовку грибка в почве. Живые изгороди (самшит, бирючина, туя): Это финальный момент для наведения порядка. Слегка подравняйте свежий прирост в сухой и пасмурный день, чтобы срезы зажили быстрее.

Главные запреты сентября (что резать нельзя)

Розы: Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов, которые погибнут от первых морозов. Разрешено убирать только увядшие цветы.

Исключите глубокую обрезку - она спровоцирует бурный рост побегов, которые погибнут от первых морозов. Разрешено убирать только увядшие цветы. Садовые гортензии: Не трогайте ветки, ведь именно на них в следующем сезоне распустятся новые бутоны.

Не трогайте ветки, ведь именно на них в следующем сезоне распустятся новые бутоны. Ранневесенние кустарники (форзиция, миндаль): Осеннее вмешательство оставит вас без весеннего цветения.

а / Главред

Смотрите видео - секрет здоровой рассады:

В этом видео авторы рассказывают, как без лишних усилий вырастить здоровую и крепкую рассаду. Вы узнаете, как правильно подготовить грунт, защитить молодые растения от болезней и грамотно применять биопрепараты.

Также в видео подробно разбираются оптимальные условия для развития рассады - подходящая температура, влажность и освещение, необходимые для активного роста и успешной закалки растений.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

Читайте также:

Об источнике: WP.pl WP.pl (Wirtualna Polska) - один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами. WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред