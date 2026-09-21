Об уксусе можно забыть: как удалить известковый налет с лейки душа за минуты

Для удаления налета многие используют уксус, однако есть более простой вариант - лимонная кислота.

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Как отмыть душевую лейку / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Лимонная кислота размягчает минеральные отложения и не требует механического очищения

После такой процедуры известковый налет размягчается или исчезает

Известковый налет особенно быстро появляется там, где постоянно используется вода: на кранах, в чайниках, унитазах и душевых лейках.

Со временем отложения не только портят внешний вид сантехники, но и могут уменьшить напор воды, забивая отверстия, пишет Express.

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Для удаления такого налета многие используют уксус, однако есть более простой вариант - лимонная кислота. Она хорошо размягчает минеральные отложения и при этом не требует длительного механического очищения.

Если лейку можно снять, поместите ее в емкость с горячей, но не кипящей водой и добавьте около двух столовых ложек лимонной кислоты. Оставьте примерно на 10–15 минут.

Несъемную лейку можно очистить другим способом: налейте раствор воды и лимонной кислоты в плотный пакет, наденьте его на лейку и закрепите резинкой. Важно, чтобы отверстия полностью находились в растворе.

После обработки тщательно промойте лейку водой и ненадолго откройте душ, чтобы удалить остатки раствора из внутренних каналов. Во время работы рекомендуется использовать перчатки.

В большинстве случаев после такой процедуры известковый налет заметно размягчается или полностью исчезает, а отверстия лейки снова начинают пропускать воду без дополнительного оттирания.

Смотрите видео - как прочистить трубы:

Мужчина поделился оригинальным способом прочистки сложного засора в трубах. Из старого сантехнического троса и нового шланга, скрепленных проволокой, он смастерил самодельное приспособление.

Чтобы инструмент шел точно по трубе и не застревал, мастер закрепил на нем изогнутую металлическую детальку, которая сработала как надежная направляющая.

/ Инфографика: Главред

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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