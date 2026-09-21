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В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 17:32
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Быстрого восстановления российской экономики до довоенного состояния не произойдет даже после окончания войны.
В России запустились необратимые процессы: экономист раскрыл, что добьет экономику РФ
Экономист предсказал крах путинского режима / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Путин запустил необратимые процессы, ведущие к краху РФ
  • Украинские удары ослабляют нефтегазовую отрасль России
  • Экономика РФ не восстановится быстро даже после окончания войны

Российский диктатор Владимир Путин уже запустил необратимые процессы, ведущие к краху российской экономики и государственности. Даже прекращение войны не позволит России быстро восстановиться. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По словам Новака, прекращение войны не будет означать для России возвращения к прежнему состоянию. По его мнению, изменения, произошедшие в стране за время войны, уже охватили не только экономику, но и политическую, военную и общественную сферы.

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"Уже все процессы в России - и экономические, и политические, и военные, и морально-психологические - необратимы. Это прекрасно понимает Путин, поэтому и не может остановить войну", - сказал эксперт.

Почему Путин не может просто остановить войну

Новак считает, что российское руководство оказалось в ситуации, при которой прекращение войны также может иметь серьезные внутриполитические последствия.

"Российская верхушка была бы рада "взяться за ум", но сейчас уже при любом варианте последует крах путинского режима. Если сейчас Путин остановит войну, российское общество начнет спрашивать - а ради чего все это было?" - отметил он.

Российская экономика не восстановится в ближайшее десятилетие

По словам Новака, даже прекращение боевых действий не даст РФ возможности быстро восстановить экономику.

"К тому же восстановление российской экономики не произойдет в ближайшее десятилетие ни при каких обстоятельствах, потому что никто не станет мгновенно отменять санкции против России", - говорит Новак.

Отдельной проблемой для Кремля экономист называет нефтяную и газовую отрасли. По его оценке, Россия уже теряет физическую возможность добывать, производить, транспортировать и экспортировать свой ключевой товар из-за украинских ударов.

"Россия уже утратила и будет ежедневно терять в результате украинских ударов физическую способность добывать, производить, транспортировать и экспортировать свой ключевой товар - нефтегазовую продукцию. А никакого другого продукта Россия не может предложить современному миру. Поэтому никакое чудо Россию не спасёт, для неё такого чуда уже не существует", - резюмировал он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Главред писал, что Украина прекратит удары по российской энергетике только при условии, что Соединенные Штаты обеспечат действенный механизм контроля за тем, чтобы страна-агрессор Россия не наносила удары по украинским объектам критической инфраструктуры. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина готова к прекращению огня в любой момент, но не согласится на условия, предусматривающие односторонние уступки в пользу России. В то же время Киев предупреждает о дальнейшем усилении ударов по российскому тылу, если Москва не прекратит боевые действия.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) зафиксировал признаки того, что Кремль делает ставку на затяжную войну. Аналитики связывали это с курсом правящей партии и намерениями переориентировать промышленность и милитаризировать общество.

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О личности: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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