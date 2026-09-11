Путин готовит Россию к затяжной войне: в ISW раскрыли новый план Кремля

Ключевые тезисы:
- Медведев закрепил курс "Единой России" на затяжную войну
- Оборонпром РФ переориентируют на накопление оружия
- Аналитики фиксируют признаки подготовки к мобилизации
Страна-агрессор Россия сделала ставку на затяжную войну против Украины. Кремль прилагает усилия для усиления милитаризации российского общества, требует от россиян больших жертв и запугивает их экзистенциальными угрозами для России. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Одно из российских пропагандистских изданий 10 сентября опубликовало интервью с Дмитрием Медведевым. В нем номинальный председатель "Единой России" сформулировал обязательство правящей партии поддерживать затяжную войну против Украины, а также закрепил ее провоенную позицию как часть неформальной государственной идеологии РФ.
Он также "анонсировал" долгосрочную милитаризацию российского общества и намекнул на увеличение экономических жертв, которые придется нести российскому населению.
По его словам, даже после завершения войны в Украине для россиян ничего не закончится. Послевоенная оборонная промышленность в РФ, подчеркивает Медведев, должна переориентироваться на накопление оружия, чтобы отразить экзистенциальную угрозу, которую якобы представляют для РФ НАТО и США в Тихом океане.
При этом он опроверг намерения Москвы провести мобилизацию. Хотя, как отмечают в ISW, признаков подготовки к ее проведению после сентябрьских выборов в Госдуму РФ становится все больше.
"Медведев использует свой пост председателя партии "Единая Россия", чтобы подтвердить провоенную платформу политической силы и позиционировать ее как лидера провоенной и ультранационалистической неформальной российской государственной идеологии", - говорится в отчете.
Аналитики подчеркнули, что Кремль уже довольно давно работает над милитаризацией российского общества через милитаризацию молодежи, милитаризированное образование и российскую программу "Время героев".
"Позиция "Единой России" как единственного исполнителя политики Путина, защищающей Россию от якобы враждебного глобального окружения, схожа с той ролью, которую Коммунистическая партия играла в Советском Союзе. Эта позиция поддерживает усилия Кремля по централизации власти, подавлению инакомыслия и созданию условий для требования больших социальных жертв от российской общественности в целях поддержки войны в Украине и за ее пределами", - подытожили в ISW.
Когда РФ может исчерпать ресурсы для продолжения войны
Глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко заявил, что Россия может исчерпать ресурсы для продолжения войны против Украины к 2028 году.
По его оценке, дальнейшая динамика будет зависеть от темпов российских военных и экономических потерь.
"У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они иссякнут к 2028 году", - сказал он.
Война РФ против Украины - что известно
Как сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не готов отказываться от своих целей в войне против Украины и рассчитывает использовать предстоящую зиму для нового давления на Киев.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Соединенные Штаты вместе с Украиной ищут новые подходы к завершению войны, поскольку ситуация на фронте и в воздухе существенно изменилась со времени обсуждения предыдущих мирных предложений.
В то же время специальный посланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что американская сторона надеется в ближайшее время вернуться к трехстороннему формату переговоров между Украиной, США и Россией.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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