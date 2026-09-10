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Песков заявил о желании РФ "как можно скорее урегулировать войну", но есть нюанс

Руслана Заклинская
10 сентября 2026, 17:11
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Пресс-секретарь Кремля назвал возможное место проведения новых переговоров.
Песков заявил о желании РФ
Владимир Путив, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы Пескова:

  • РФ якобы выступает за скорейшее завершение войны
  • Энергетическое перемирие между РФ и Украиной не обсуждается
  • Абу-Даби могут рассматривать как место нового раунда переговоров

Россия якобы выступает за скорейшее урегулирование войны против Украины. При этом РФ продолжает боевые действия из-за якобы отсутствия возможностей для мирного решения. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, российские войска "планомерно наносят удары по целям" на территории Украины. В то же время Песков обвинил Украину в нанесении ударов и заявил, что таким образом она якобы "открыла ящик Пандоры".

видео дня

Песков также заявил, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании войны, но продолжает боевые действия из-за отсутствия возможностей для её мирного завершения.

По словам Пескова, возможность введения энергетического перемирия между страной-агрессором и Украиной сейчас предметно не обсуждается. Он заявил, что Киев заинтересован в такой договоренности, поскольку энергетика якобы является его "ахиллесовой пятой".

В то же время в Кремле продолжают говорить о возможности новых переговоров по Украине. Песков отметил, что Абу-Даби будет рассматриваться как место проведения нового раунда переговоров, когда стороны перейдут к "предметному обсуждению".

О чём Трамп говорил с Путиным - мнение эксперта

После разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля изложил американскому лидеру свое видение того, что именно США могли бы сделать для скорейшего завершения войны. Деталей этих предложений он не привел.

Вероятно, речь идет прежде всего о давлении на Украину, считает руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок. В то же время, по его словам, возможности Трампа влиять на Киев сейчас ограничены, поскольку основное финансовое бремя поддержки Украины в значительной степени перешло к Европе.

"Скорее всего, да. Но Трамп сейчас не очень способен серьезно давить на Украину", - отметил Клочок в интервью Главреду.

В то же время эксперт отметил, что Трамп уже пытался оказывать давление на Россию. Позиция Путина, по его словам, раздражает американского президента, однако быстро изменить её он не может. Поэтому Трамп вынужден торговаться, а Кремль использует это, чтобы повышать ставки в переговорах.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, помощник Путина Юрий Ушаков заявил о возможном возобновлении переговорного процесса в трехстороннем формате. Ушаков заявил, что возможным местом встречи является Абу-Даби, где уже происходили предварительные контакты.

Президент Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел хорошо. Президент США в эфире Fox News подчеркнул, что Путин готов заключить соглашение, а фактором, препятствующим договоренностям, является "ненависть между Зеленским и Путиным".

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на давление внутри России и сообщил об усилении ударов по критической инфраструктуре на территории РФ. В августе была осуществлена одна из самых мощных волн ударов по территории России за более чем четыре года полномасштабной войны.

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О личности: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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