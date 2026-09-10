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Опытные хозяйки ставят пластиковую бутылку над сливом раковины – для чего

Руслана Заклинская
10 сентября 2026, 11:24
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Неожиданное применение обычной пластиковой тары может спасти сантехнику от засоров.
Опытные хозяйки ставят пластиковую бутылку над сливом раковины – для чего
Зачем ставить бутылку с водой на слив вверх дном / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Зачем ставить бутылку с водой на слив
  • Как с помощью бутылки прочистить раковину
  • Когда этот домашний способ не поможет

Если вода в раковине стала стекать медленнее, причиной может быть небольшое засорение. В такой ситуации не обязательно сразу прибегать к химическим средствам - сначала можно попробовать простой домашний способ с пластиковой бутылкой.

Главред выяснил, зачем ставить бутылку с водой вверх дном на слив и как правильно применять этот метод.

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Зачем ставить бутылку на слив

Как пишет El Cronista, бутылка может создавать давление внутри трубы, которое помогает сдвинуть небольшие скопления грязи, остатки еды или жира. Принцип схож с работой обычного вантуза.

Этот метод может оказаться полезным, если вода всё ещё стекает, но медленнее, чем обычно. В то же время бутылка не обладает какими-то особыми свойствами для очистки труб, и её эффективность зависит от характера засора и того, насколько плотно она прилегает к сливу.

Как прочистить слив с помощью бутылки

Для этого понадобится гибкая пластиковая бутылка объемом примерно 500 мл–1,5 л. Ее нужно почти полностью наполнить водой и снять крышку.

После этого бутылку переворачивают и плотно прижимают горлышком к отверстию слива. Затем несколько раз сильно сжимают бутылку, чтобы вода под давлением попала в трубу. Важно, чтобы между горлышком и сливом оставалось как можно меньше воздуха, иначе давление будет теряться.

После нескольких нажатий можно открыть кран и проверить, начала ли вода нормально стекать.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Когда бутылка не поможет

Этот способ подходит только для небольших и неглубоких засоров. Если вода совсем не проходит, проблема регулярно повторяется или засор находится глубоко в трубе, давления бутылки может оказаться недостаточно.

В таком случае лучше попробовать обычный вантуз, проверить сифон или обратиться к сантехнику. Также не стоит бездумно смешивать различные химические средства для прочистки труб, поскольку это может быть опасно.

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Об источнике: El Cronista

El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.

Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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