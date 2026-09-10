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Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем

Инна Ковенько
10 сентября 2026, 01:56
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Несколько сухих бутонов могут стать простым способом ароматизировать спальню и одновременно сделать её менее привлекательной для некоторых насекомых.
Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем
Зачем класть гвоздику под кровать / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

  • Зачем класть гвоздику под кровать
  • Действительно ли аромат гвоздики помогает отпугивать насекомых

Гвоздика - это пряность, которую большинство из нас привыкло видеть на кухне. Однако в быту она может выполнять и другие функции. Один из старых домашних способов - положить несколько бутонов под кровать. Звучит необычно, но имеет свои объяснения.

Зачем класть гвоздику под кровать

Сухие бутоны гвоздики обладают насыщенным пряным запахом, который постепенно распространяется по комнате. Если положить их в небольшой тканевый мешочек и оставить у изголовья или под кроватью, они будут действовать как природный ароматизатор, пишет ТСН. Такой запах более деликатный и мягкий, чем у большинства магазинных освежителей, и постепенно будет ослабевать естественным образом. Для тех, кто любит тёплые пряные ароматы, это может стать простым способом создать уютную атмосферу в спальне.

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Приятный и успокаивающий аромат

Иногда можно встретить утверждение, что запах гвоздики помогает расслабиться, быстрее заснуть и уменьшить тревожность. Научно доказанным лечебным эффектом это назвать нельзя, однако для некоторых людей аромат действительно может быть приятным и успокаивающим. Здесь всё зависит от индивидуальных ощущений: если запах кажется слишком резким, достаточно уменьшить количество бутонов или вовсе убрать их из спальни.

Как гвоздика может помочь отпугнуть насекомых

Еще одна причина, по которой гвоздику кладут под кровать, - ее репеллентные свойства. В составе пряности содержится вещество эвгенол, которое создает характерный запах и может быть неприятным для насекомых. Чаще всего гвоздику используют в быту против комаров. Важно понимать, что сухие бутоны не заменят специальные средства, ведь наиболее выраженный эффект демонстрирует именно эфирное масло гвоздики в определённой концентрации. Тем не менее, несколько бутонов под кроватью могут стать дополнительным барьером и сделать помещение менее привлекательным для насекомых.

Как правильно использовать гвоздику

Рекомендуем насыпать горсть бутонов в небольшой тканевый мешочек и положить его под кровать или у изголовья. Ткань удержит пряность внутри, но не помешает аромату распространяться. Другой вариант - использовать небольшую открытую емкость с гвоздикой. Когда запах станет слабым, бутоны следует заменить свежими.

Как сделать приятный запах в доме инфографика
Как сделать приятный запах в доме / Инфографика: Главред

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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