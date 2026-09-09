Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

Что добавить в вазу, чтобы цветы дольше оставались свежими? Есть способ с использованием небольшого количества водки, который применяют некоторые флористы.

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Как продлить свежесть цветов в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как водка в воде может помочь срезанным цветам

Почему этанол влияет на процессы старения растений

Сколько водки можно добавить в вазу с водой

Срезанные цветы часто быстро теряют свежесть, вянут и сбрасывают лепестки уже через несколько дней после покупки. Чтобы дольше сохранить привлекательный вид букета, некоторые цветоводы и флористы используют простой бытовой способ - добавляют небольшое количество водки в вазу с водой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, эффект этого метода связывают с воздействием этанола на физиологические процессы растений.

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Что происходит после добавления водки

Этанол может влиять на процессы, связанные с выработкой этилена - растительного гормона, который участвует в созревании и старении растительных тканей. Благодаря этому у некоторых видов срезанных цветов процессы старения могут несколько замедляться.

В то же время реакция на алкоголь зависит от вида цветов и его концентрации. Поэтому чрезмерное количество водки в воде может, напротив, повредить растительные ткани и сократить срок жизни букета.

Сколько водки нужно налить в вазу

Для этого способа важно использовать лишь небольшое количество алкоголя. На 1 литр чистой воды можно добавить до 20 миллилитров 40-градусной водки. Более высокая концентрация не гарантирует лучшего результата и может негативно повлиять на состояние стеблей.

Видео о том, как дольше сохранить срезанные розы в вазе, можно посмотреть здесь:

Без этого букет тоже быстро завянет

Не менее важным остается базовый уход за букетом. Вазу нужно тщательно вымыть, стебли - регулярно подрезать под углом, а воду желательно менять каждые несколько дней.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Сочетание чистой воды, правильной подготовки стеблей и соответствующих условий хранения помогает дольше сохранять свежесть срезанных цветов.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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