Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

О чем вы узнаете:
- Как водка в воде может помочь срезанным цветам
- Почему этанол влияет на процессы старения растений
- Сколько водки можно добавить в вазу с водой
Срезанные цветы часто быстро теряют свежесть, вянут и сбрасывают лепестки уже через несколько дней после покупки. Чтобы дольше сохранить привлекательный вид букета, некоторые цветоводы и флористы используют простой бытовой способ - добавляют небольшое количество водки в вазу с водой. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание El Cronista, эффект этого метода связывают с воздействием этанола на физиологические процессы растений.
Что происходит после добавления водки
Этанол может влиять на процессы, связанные с выработкой этилена - растительного гормона, который участвует в созревании и старении растительных тканей. Благодаря этому у некоторых видов срезанных цветов процессы старения могут несколько замедляться.
В то же время реакция на алкоголь зависит от вида цветов и его концентрации. Поэтому чрезмерное количество водки в воде может, напротив, повредить растительные ткани и сократить срок жизни букета.
Сколько водки нужно налить в вазу
Для этого способа важно использовать лишь небольшое количество алкоголя. На 1 литр чистой воды можно добавить до 20 миллилитров 40-градусной водки. Более высокая концентрация не гарантирует лучшего результата и может негативно повлиять на состояние стеблей.
Видео о том, как дольше сохранить срезанные розы в вазе, можно посмотреть здесь:
Без этого букет тоже быстро завянет
Не менее важным остается базовый уход за букетом. Вазу нужно тщательно вымыть, стебли - регулярно подрезать под углом, а воду желательно менять каждые несколько дней.
Сочетание чистой воды, правильной подготовки стеблей и соответствующих условий хранения помогает дольше сохранять свежесть срезанных цветов.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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