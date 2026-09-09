Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

Как защитить автомобиль на общей стоянке без дорогостоящих систем слежения? Небольшая метка на шине поможет заметить возможное перемещение автомобиля.

https://glavred.info/lifehack/navishcho-klejiti-skotch-na-shinu-avto-sekretniy-layfhak-dosvidchenih-vodijiv-10795415.html Ссылка скопирована

Как проверить, меняли ли положение машины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как с помощью скотча проверить положение автомобиля

Как правильно нанести и закрепить метку на шине

Почему этот способ не заменяет сигнализацию или GPS

Оставляя автомобиль на длительное время на незнакомой или общественной автостоянке, водители нередко беспокоятся о его безопасности и неприкосновенности. Чтобы без установки дорогостоящих систем слежения проверить, не изменили ли положение автомобиля во время вашего отсутствия, можно воспользоваться простым визуальным методом с использованием обычной клейкой ленты. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, небольшая отметка на шине может служить ориентиром для проверки положения колеса.

видео дня

Как работает этот метод

Выберите одно из колес и наклейте небольшой кусочек скотча на чистый участок шины. После этого запомните или сфотографируйте положение метки относительно земли, колесной арки или другой неподвижной части автомобиля.

По возвращении сравните положение ленты с исходным. Если автомобиль перемещали, колесо повернулось в другое положение, поэтому метка будет расположена иначе относительно неподвижных частей кузова.

Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Что нужно учесть

Клейкая лента является лишь простым визуальным маркером и не гарантирует точного определения факта перемещения автомобиля. Она может отклеиться из-за дождя, грязи или высокой влажности, поэтому результат следует оценивать вместе с другими признаками.

Перед началом движения скотч обязательно нужно снять, чтобы он не отслоился во время поездки.

Такой способ также не заменяет сигнализацию, камеры наблюдения или GPS-трекер. Он лишь помогает заметить возможное изменение положения колеса во время длительной стоянки.

Видео о самых популярных лайфхаках автомобилистов можно посмотреть здесь:

Что проверить после длительной стоянки

Перед поездкой стоит осмотреть шины и убедиться, что на них нет проколов, повреждений или посторонних предметов. Также желательно проверить давление в колесах, особенно если автомобиль долгое время не использовался.

Читайте также:

Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред