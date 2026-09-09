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Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: что происходит на фронте

Инна Ковенько
9 сентября 2026, 18:56
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Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой области.
Оккупанты продвинулись в Донецкой области
Оккупанты продвинулись в Донецкой области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

  • Аналитики DeepState обновили карту боевых действий
  • Войска РФ продвинулись на Константиновском направлении
  • Также оккупанты добиваются успехов на Покровском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 9 сентября.

видео дня

Где продвинулся враг

Константиновское направление

По информации аналитиков, на Константиновском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Степановка Ильиновской сельской общины Краматорского района Донецкой области.

Враг продвинулся в районе Степановки
Враг продвинулся вблизи Степановки / Фото: DeepState

Покровское направление

На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи поселка Котлино Покровской городской общины.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степановки и Котлиного", - говорится в сообщении аналитиков.

Враг продвинулся в районе Котлиного
Враг продвинулся вблизи Котлиного / Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Шахового, Софиевки, Русиного Яра, Ильиновки и Кучерового Яра.

Отмечается, что 49 атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Новый Донбасс, Водянское, Шевченко, Надежда, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Доброполье, Ганновка, Краснополье и Новопавловка.

В Генштабе добавляют, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 263 боевых столкновения.

Константиновка инфографика
Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года. Для нового руководства Вооруженных сил Украины предстоящая кампания станет серьезным испытанием, пишет Reuters.

Кроме того, после нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса вернули под контроль более 200 квадратных километров территории - это больше, чем площадь Одессы, которая составляет 162,4 км².

Напомним, аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась на Славянском, Краматорском и Покровском направлениях

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Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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