Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: что происходит на фронте

Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов в Донецкой области.

https://glavred.info/front/armiya-rf-prodvinulas-na-dvuh-klyuchevyh-napravleniyah-chto-proishodit-na-fronte-10795373.html Ссылка скопирована

Оккупанты продвинулись в Донецкой области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий

Войска РФ продвинулись на Константиновском направлении

Также оккупанты добиваются успехов на Покровском направлении

Аналитики DeepState обновили интерактивную карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Оккупационная армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 9 сентября.

видео дня

Где продвинулся враг

Константиновское направление

По информации аналитиков, на Константиновском направлении армии РФ удалось расширить зону контроля вблизи села Степановка Ильиновской сельской общины Краматорского района Донецкой области.

Враг продвинулся вблизи Степановки / Фото: DeepState

Покровское направление

На Покровском направлении оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи поселка Котлино Покровской городской общины.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Степановки и Котлиного", - говорится в сообщении аналитиков.

Враг продвинулся вблизи Котлиного / Фото: DeepState

Что говорят в Генштабе

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, на Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в сторону Новоселовки, Николайполя, Шахового, Софиевки, Русиного Яра, Ильиновки и Кучерового Яра.

Отмечается, что 49 атак враг совершил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Белицкое, Новый Донбасс, Водянское, Шевченко, Надежда, Мирное, Сергеевка, Удачное, Новониколаевка, Новоподогороднее, Доброполье, Ганновка, Краснополье и Новопавловка.

В Генштабе добавляют, что в целом за прошедшие сутки зафиксировано 263 боевых столкновения.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее писал Главред, российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года. Для нового руководства Вооруженных сил Украины предстоящая кампания станет серьезным испытанием, пишет Reuters.

Кроме того, после нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса вернули под контроль более 200 квадратных километров территории - это больше, чем площадь Одессы, которая составляет 162,4 км².

Напомним, аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ продвинулась на Славянском, Краматорском и Покровском направлениях

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред