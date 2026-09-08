Больше площади Одессы: ВСУ под Лиманом освободили более 200 км² территории

Кратко:
- ВСУ остановили продвижение россиян под Лиманом
- Украинским силам удалось перерезать российский выступ
После нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса провели масштабную операцию против российской группировки к северу от города. Об этом сообщили военный с позывным "Мучной" и OSINT-аналитик Clément Molin.
По словам "Мучного", украинским силам удалось перерезать российский выступ, который противник формировал для дальнейшего продвижения в направлении Лимана. Предварительно речь идет о возвращении под контроль более 200 квадратных километров территории - это больше площади Одессы, которая составляет 162,4 км².
Военный отметил, что в случае подтверждения заявленных масштабов речь идет не о локальном изменении линии фронта. Российский выступ позволял армии РФ давить на Лиман с северного направления и постепенно расширять зону своего присутствия.
"Его отрезание означает, что им приходится заново выстраивать передний край, отходить с части занятых позиций и фактически терять результаты предыдущих месяцев наступательных действий", - пояснил "Мучной".
Отдельное внимание он обратил на силы, которые Россия задействовала на этом участке. Против подразделений 3-го армейского корпуса длительное время действовали 20-я и 25-я общевойсковые армии РФ, а также 1-я танковая армия.
Ранее представители корпуса заявляли, что после стабилизации фронта украинским военным удалось ликвидировать отдельные районы российской инфильтрации и перейти к улучшению собственного тактического положения.
По оценке "Мучного", российские подразделения в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на этом направлении, накапливали силы, искали уязвимые места в обороне и постепенно расширяли свой выступ. Однако украинская операция, по его словам, существенно изменила ситуацию.
В результате российским войскам теперь приходится корректировать позиции и заново организовывать линию обороны вместо ожидаемого развития наступления.
При этом военный подчеркнул, что операция еще продолжается. Поэтому площадь освобожденной территории и окончательная конфигурация линии фронта могут измениться после уточнения данных.
Главным результатом он считает то, что российский выступ к северу от Лимана больше не выполняет прежнюю наступательную функцию. Теперь российским войскам приходится реагировать на действия украинских подразделений, тогда как инициатива на отдельных участках перешла к Силам обороны Украины.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российские войска 4-5 сентября продолжали наступательные действия на нескольких направлениях фронта. В то же время подтвержденных территориальных завоеваний оккупантов за этот период не зафиксировано. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Ранее сообщалось, что Россия может создавать информационные условия для будущей военной операции против Черниговской области с севера. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Напомним, российские военные и пропагандистские ресурсы заявляли о якобы замкнувшемся "Волчанском котле" после сообщений о захвате нескольких населенных пунктов. В 16-м армейском корпусе ВСУ назвали эти утверждения информационной кампанией РФ и заявили, что потерь позиций на своем участке обороны не допустили.
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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
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