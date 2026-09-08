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Эксперты советуют выбрасывать мокрую туалетную бумагу в сад - для чего

Юрий Берендий
8 сентября 2026, 18:28
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Мокрую бумагу смешивают с семенами травы, чтобы создать условия для восстановления поврежденных участков.
Эксперты советуют выбрасывать мокрую туалетную бумагу в сад — для чего
Туалетная бумага для газона - как засадить травой проплешины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как засеять проплешины на газоне осенью
  • Чем закрыть пятна на газоне после лета

Жаркое лето нередко оставляет после себя высушенные и оголенные участки на газоне. Однако не спешите полностью перекапывать лужайку - вернуть ей густоту и насыщенный зеленый цвет можно с помощью обычной туалетной бумаги. Эксперты советуют в сентябре воспользоваться этим доступным лайфхаком: смешать размоченную бумагу с водой и семенами газонной травы, а затем нанести папье-маше на поврежденные места. Об этом сообщает издание Heute.

"Это простое и недорогое, но чрезвычайно эффективное решение для восстановления небольших проплешин на вашем газоне", - утверждают специалисты по ландшафтному дизайну.

видео дня

Как работает этот нестандартный способ и почему именно сентябрь является лучшим временем для восстановления газона - выяснял Главред.

Зачем смешивать туалетную бумагу с семенами травы

Для прорастания газонной травы критически важны два фактора: постоянная влага и плотный контакт семян с почвой. На открытых участках посевной материал часто высыхает на солнце, сдувается ветром или вымывается во время полива.

Размоченная туалетная бумага выполняет роль естественного защитного барьера:

  • Удерживает влагу: бумажная масса работает как губка, создавая влажную микросреду для быстрого набухания и прорастания семян.
  • Фиксирует семена: смесь надежно прикрепляет посевной материал к земле, не позволяя ему смещаться.
  • Защищает от птиц: бумажная пленка скрывает семена от пернатых.

В то же время специалисты предупреждают, что смесь не стоит наносить слишком толстым слоем. Молодым росткам нужен свет и доступ воздуха, поэтому толстая корка может помешать зелени пробиться на поверхность.

Как правильно подготовить смесь и посеять траву на проплешинах

Чтобы метод сработал на 100%, придерживайтесь четкой последовательности действий.

Пошаговая инструкция:

  • Подготовка участка: Удалите с лысины сухую отмершую траву, сорняки и камешки. Разрыхлите верхний слой почвы граблями на глубину 1–2 см.
  • Приготовление смеси: Нарвите туалетную бумагу на мелкие кусочки, залейте водой и перемешайте до образования мягкой однородной кашицы (она не должна быть слишком жидкой).
  • Добавление семян: Всыпьте в бумажную массу соответствующие семена травы. По желанию туда можно добавить немного мелкой плодородной почвы или торфа.
  • Нанесение: Равномерно распределите смесь тонким слоем по оголенному участку и слегка прижмите ладонью или дощечкой для максимального сцепления с землей.

Смотрите видео о том, как восстановить газон туалетной бумагой:

После нанесения участок следует регулярно увлажнять с помощью распылителя. Главное - избегать образования луж и не допускать пересыхания бумажного слоя.

Почему газон стоит восстанавливать именно в сентябре

Сентябрь считается идеальным периодом для любых восстановительных работ с травяным покровом:

"Почва еще хорошо прогрета после лета, а умеренная осенняя температура и утренняя роса создают наилучшие условия для быстрого прорастания", - отмечают эксперты.

Однако затягивать с посевом до октября не стоит. Молодой траве нужно успеть сформировать крепкую корневую систему и окрепнуть до наступления первых ночных заморозков.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты назвали английскую соль недорогим средством для восстановления зеленого цвета газона после жары. Они советуют добавлять английскую соль в соотношении одна столовая ложка на литр воды и проводить опрыскивание утром или вечером. Схема приготовления и рекомендации по времени обработки приведены в материале с пошаговыми советами по уходу за газоном.

Эксперты также пояснили, что затяжные ливни приводят к недостатку кислорода в корневой системе и вызывают пожелтение и загнивание дернины. Они посоветовали проверять состояние почвы, погружая палочку или лопатку на 5–10 см, и дождаться подсыхания перед проведением аэрации.

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Об источнике: Heute

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