Эксперты советуют выбрасывать мокрую туалетную бумагу в сад — для чего

Мокрую бумагу смешивают с семенами травы, чтобы создать условия для восстановления поврежденных участков.

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Туалетная бумага для газона - как засадить травой проплешины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как засеять проплешины на газоне осенью

Чем закрыть пятна на газоне после лета

Жаркое лето нередко оставляет после себя высушенные и оголенные участки на газоне. Однако не спешите полностью перекапывать лужайку - вернуть ей густоту и насыщенный зеленый цвет можно с помощью обычной туалетной бумаги. Эксперты советуют в сентябре воспользоваться этим доступным лайфхаком: смешать размоченную бумагу с водой и семенами газонной травы, а затем нанести папье-маше на поврежденные места. Об этом сообщает издание Heute.

"Это простое и недорогое, но чрезвычайно эффективное решение для восстановления небольших проплешин на вашем газоне", - утверждают специалисты по ландшафтному дизайну. видео дня

Как работает этот нестандартный способ и почему именно сентябрь является лучшим временем для восстановления газона - выяснял Главред.

Зачем смешивать туалетную бумагу с семенами травы

Для прорастания газонной травы критически важны два фактора: постоянная влага и плотный контакт семян с почвой. На открытых участках посевной материал часто высыхает на солнце, сдувается ветром или вымывается во время полива.

Размоченная туалетная бумага выполняет роль естественного защитного барьера:

Удерживает влагу: бумажная масса работает как губка, создавая влажную микросреду для быстрого набухания и прорастания семян.

Фиксирует семена: смесь надежно прикрепляет посевной материал к земле, не позволяя ему смещаться.

Защищает от птиц: бумажная пленка скрывает семена от пернатых.

В то же время специалисты предупреждают, что смесь не стоит наносить слишком толстым слоем. Молодым росткам нужен свет и доступ воздуха, поэтому толстая корка может помешать зелени пробиться на поверхность.

Как правильно подготовить смесь и посеять траву на проплешинах

Чтобы метод сработал на 100%, придерживайтесь четкой последовательности действий.

Пошаговая инструкция:

Подготовка участка: Удалите с лысины сухую отмершую траву, сорняки и камешки. Разрыхлите верхний слой почвы граблями на глубину 1–2 см.

Приготовление смеси: Нарвите туалетную бумагу на мелкие кусочки, залейте водой и перемешайте до образования мягкой однородной кашицы (она не должна быть слишком жидкой).

Добавление семян: Всыпьте в бумажную массу соответствующие семена травы. По желанию туда можно добавить немного мелкой плодородной почвы или торфа.

Нанесение: Равномерно распределите смесь тонким слоем по оголенному участку и слегка прижмите ладонью или дощечкой для максимального сцепления с землей.

Смотрите видео о том, как восстановить газон туалетной бумагой:

После нанесения участок следует регулярно увлажнять с помощью распылителя. Главное - избегать образования луж и не допускать пересыхания бумажного слоя.

Почему газон стоит восстанавливать именно в сентябре

Сентябрь считается идеальным периодом для любых восстановительных работ с травяным покровом:

"Почва еще хорошо прогрета после лета, а умеренная осенняя температура и утренняя роса создают наилучшие условия для быстрого прорастания", - отмечают эксперты.

Однако затягивать с посевом до октября не стоит. Молодой траве нужно успеть сформировать крепкую корневую систему и окрепнуть до наступления первых ночных заморозков.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты назвали английскую соль недорогим средством для восстановления зеленого цвета газона после жары. Они советуют добавлять английскую соль в соотношении одна столовая ложка на литр воды и проводить опрыскивание утром или вечером. Схема приготовления и рекомендации по времени обработки приведены в материале с пошаговыми советами по уходу за газоном.

Эксперты также пояснили, что затяжные ливни приводят к недостатку кислорода в корневой системе и вызывают пожелтение и загнивание дернины. Они посоветовали проверять состояние почвы, погружая палочку или лопатку на 5–10 см, и дождаться подсыхания перед проведением аэрации.

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Об источнике: Heute Heute.at - австрийское общенациональное онлайн-издание и цифровая платформа медиабренда Heute, одного из крупнейших массовых новостных СМИ Австрии. Сайт ориентирован на широкую аудиторию и работает в формате оперативного новостного портала, освещая политику, общество, криминал, экономику, спорт, международные события, развлечения, знаменитостей, здоровье и повседневную жизнь. Редакция делает ставку на быстрое обновление новостей и формат "online first". Heute.at имеет очень большую аудиторию в Австрии. По данным Österreichische Webanalyse (ÖWA), в июле 2026 года сайт посетили более 3,8 млн уникальных пользователей, что соответствовало 52,5% охвата австрийских интернет-пользователей и сделало Heute.at крупнейшим частным онлайн-СМИ страны по этому показателю. За тот же месяц портал зафиксировал более 36 млн посещений и более 130 млн просмотров страниц.

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