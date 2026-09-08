Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Мастер назвала самый модный маникюр осени 2026: какие цвета и дизайны в тренде

Кристина Трохимчук
8 сентября 2026, 16:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мастер маникюра Юлия Бабенко рассказала, какие цвета и дизайны ногтей будут в тренде осенью 2026 года.
Осенний маникюр 2026
Осенний маникюр 2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какой маникюр будет модным осенью 2026 года
  • Какие трендовые цвета маникюра стоит выбрать
  • Какой дизайн ногтей подойдет поклонницам минимализма

Осенью палитра маникюра традиционно становится более насыщенной, а привычные дизайны обретают новое звучание. В сезоне 2026 на первый план выходят тёмные оттенки, минималистичные детали и деликатное перламутровое сияние. Главред расскажет, какие тренды маникюра стоит попробовать этой осенью.

Какой френч будет модным осенью 2026 года

Французский маникюр остается актуальным, однако классический вариант с белым кончиком ногтя уступает место более насыщенным осенним цветам, считает мастер Юлия Бабенко. Для такого дизайна можно использовать сразу несколько глубоких оттенков.

видео дня

"Классический белый оставляем на потом. Этой осенью меняем его на бордовый, темно-шоколадный, вишневый, темно-синий и черный", - посоветовала Юлия Бабенко.

Френч на осень 2026 года
Френч на осень 2026 / скриншот из видео

Для поклонниц более сдержанного маникюра альтернативой станет микрофренч. Тонкая линия на кончике ногтя позволяет сохранить узнаваемую идею французского маникюра, но делает дизайн более деликатным.

"А если хочется чего-то максимально деликатного, тогда советую обратить внимание на микрофренч. Он выглядит просто невероятно", - отметила мастер маникюра.

Микрофренч - тренд осени 2026 года
Микрофренч - тренд на осень 2026 года / скриншот из видео

Модные цвета маникюра на осень 2026

Однотонное покрытие также станет одним из заметных трендов сезона. Вместо сложного дизайна акцент можно сделать именно на насыщенном цвете ногтей.

"Тем, кто хочет, чтобы их ногти привлекали внимание, рекомендую обратить внимание на однотонное покрытие", - рассказала Юлия Бабенко.

Модными цветами маникюра на осень 2026 года станут:

  • вишневый;
  • шоколадный;
  • темно-синий;
  • оливковый;
  • графитовый.

Именно глубокая палитра помогает придать маникюру характерное сезонное настроение.

"Именно эти оттенки будут очень популярны этой осенью и создадут осеннее настроение", - подчеркнула эксперт.

Маникюр на осень - модные цвета
Маникюр на осень - трендовые цвета / скриншот из видео

Минималистичный дизайн ногтей 2026

Любительницам дизайнов не обязательно украшать каждый ноготь. Осенью можно ограничиться небольшими деталями, которые сделают маникюр интереснее, но не перегрузят его.

"А если вы предпочитаете дизайны, но желательно, чтобы не на всех ногтях, то рекомендую вам присмотреться к тонким линиям, маленьким точкам, геометрии, деликатному акценту на одном ногте или добавлению какого-то одного маленького элемента", - посоветовала мастер маникюра.

Такой подход особенно подойдет тем, кто предпочитает лаконичный маникюр, но хочет отойти от обычного однотонного покрытия.

Дизайны ногтей на осень 2026 года
Дизайны ногтей на осень 2026 / скриншот из видео

Маникюр с втиркой на осень 2026

Еще один тренд, который не сдаёт позиций в моде, - полупрозрачное покрытие с втиркой. Осенью 2026 года мастер советует сочетать светлую базу с нежным перламутровым эффектом.

"И тренд, который с нами уже очень давно, но также переходит с нами в осень. Это полупрозрачные ногти плюс втирка", - рассказала Юлия Бабенко.

В качестве основы можно использовать молочные или нюдовые оттенки, а блеска добавить с помощью перламутровой втирки.

"Особенно если мы используем молочную или какую-нибудь нюдовую базу и поверх неё нанесём перламутровую втирку. На коротких ногтях это будет выглядеть просто невероятно", - отметила специалистка.

Светлая втирка - тренд осени 2026 года
Светлая втирка - тренд осени 2026 года / скриншот из видео

Осенний маникюр 2026 - смотреть видео:

Читайте также:

Об источнике: Юлия Бабенко

Юлия Бабенко - мастер маникюра и бьюти-блогер, специализирующаяся на создании эстетичного маникюра и идеальных геометрических форм. В своём блоге она делится идеями для трендового дизайна ногтей, обзорами качественных материалов и практическими советами по уходу за руками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мода маникюр
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

17:34Мир
Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

17:33Украина
Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

17:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Какие дрова лучше всего греют зимой: горят дольше всего и не оставляют сажи

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Начало огромного везения: трем знакам зодиака скоро улыбнется фортуна

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластиком

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке самолета за 43 с

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

На Землю надвигается мощная магнитная буря: сколько она будет длиться

Последние новости

17:34

Трамп провёл новые переговоры с Путиным по Украине: о чём договорились

17:33

Оставаться опасно: в одной из областей Украины объявлена обязательная эвакуация

17:28

Коричневый налет на противне исчезнет без трения: какая простая смесь справится сама

17:27

Число жертв резко выросло: Россия атакует Киев реактивными дронами, что известно

17:26

Ссоры и бедность: три места, где нельзя хранить хлеб

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
17:10

РФ может снова наступать на Киев: командующий НГУ рассказал, чего ожидать осенью

17:08

Грязь и запахи из ковра исчезнут без сложной чистки: знакомится продукт из кухни

16:57

Непрошенные соседи: почему пауки массово проникают в дом

16:48

Тест на IQ: нужно найти белку среди осенних листьев за 8 секунд

Реклама
16:46

"Публично должен извиняться": Денисенко раскрыла главную обиду на Фединчика

16:41

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзяВидео

16:34

Горчица, фацелия или рожь: что лучше посеять после сбора урожая

16:32

Рождественник отблагодарит кучей цветов: что нужно сделать с растением в сентябре

16:25

Украина впервые показала оружие против баллистики: что известно об ЗРК "Коралл"

16:15

Астры будут усыпаны пышными цветами: чем подкормить их в сентябре

16:12

Мастер назвала самый модный маникюр осени 2026: какие цвета и дизайны в трендеВидео

16:07

Смертный приговор: Памела Андерсон рассказала о своем неизлечимом диагнозе

15:55

Евро стремительно полетел вниз, а доллар замер: новый курс валют на 9 сентября

15:52

Зеленский раскрыл условия компромисса с Россией: что привезли Уиткофф и Кушнер в КиевФото

15:31

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Реклама
15:17

Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожаяВидео

15:15

"Очень устал": Потап сделал заявление о побеге из Украины

15:09

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

14:54

Кто такой "перекинчик" и что значит "встать на прю": значение знают не все

14:30

"Всё зависит от Киева": Песков заявил о "готовности" России к миру с Украиной

14:00

АЗС повысят цены на бензин и дизель: когда стоимость топлива взлетит вверх

13:46

РФ пыталась сорвать визит Уиткоффа и Кушнера: Зеленский раскрыл подробности

13:45

"Могу получить от нее": сын Пономарева высказался о молодой мачехе

13:23

Прямо во время эфира: РФ атаковала офис телеканала в Киеве, есть пострадавшиеФото

13:04

Отнюдь не "карп": как правильно назвать популярную рыбу на украинском языке

12:45

"Первое ощущение - испуг": Дорофеева после кровоизлияния сообщила о последствиях

12:44

РФ атакует Киев реактивными дронами: в столице гремят взрывы, что известно

12:40

Где может пройти трёхсторонняя встреча с РФ и США: Зеленский назвал страны

12:17

Зеленский заявил об "очень неплохих" мирных идеях и анонсировал встречу с Трампом

12:02

Температура взлетит до +32 градусов: известна дата резкого потепления

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 9 сентября: Свиньям - момент истины, Кроликам - порядок

11:49

"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признаниемВидео

11:43

Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

11:29

Россияне ударили по "Эпицентру" на Черниговщине: существует угроза повторной атаки

11:20

РФ готовит еще один массированный удар по Украине: названы сроки новой атаки

Реклама
11:12

Сыр не заплесневеет: как хранить разные сорта в холодильнике

11:00

Посланцы Трампа привезли Украине из Москвы худшие условия мира — нардеп

10:58

Анджелина Джоли привезла в Украину сына от Брэда Питта — чем они занимались

10:42

Россияне обстреляли дронами поезд Киев — Сумы: пассажиров успели эвакуироватьВидео

10:35

Старые батарейки снова заработают: поможет хитрый трюк с ластикомВидео

10:15

Фракции Рады рассмотрят проект "Христианского корпуса" о налоговых льготах за трудоустройство ветеранов

10:13

"Спасибо, что мы живы": звезды не сдержали эмоций после атаки на Киев

09:57

Гороскоп на завтра, 9 сентября: Львам — сюрприз, Козерогам — трудности

09:47

Мечты Путина против математики: в ISW назвали реальные сроки оккупации Донбасса

09:46

РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблемуФото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять