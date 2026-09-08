Мастер назвала самый модный маникюр осени 2026: какие цвета и дизайны в тренде

Мастер маникюра Юлия Бабенко рассказала, какие цвета и дизайны ногтей будут в тренде осенью 2026 года.

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Осенний маникюр 2026 / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Какой маникюр будет модным осенью 2026 года

Какие трендовые цвета маникюра стоит выбрать

Какой дизайн ногтей подойдет поклонницам минимализма

Осенью палитра маникюра традиционно становится более насыщенной, а привычные дизайны обретают новое звучание. В сезоне 2026 на первый план выходят тёмные оттенки, минималистичные детали и деликатное перламутровое сияние. Главред расскажет, какие тренды маникюра стоит попробовать этой осенью.

Какой френч будет модным осенью 2026 года

Французский маникюр остается актуальным, однако классический вариант с белым кончиком ногтя уступает место более насыщенным осенним цветам, считает мастер Юлия Бабенко. Для такого дизайна можно использовать сразу несколько глубоких оттенков.

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"Классический белый оставляем на потом. Этой осенью меняем его на бордовый, темно-шоколадный, вишневый, темно-синий и черный", - посоветовала Юлия Бабенко.

Френч на осень 2026 / скриншот из видео

Для поклонниц более сдержанного маникюра альтернативой станет микрофренч. Тонкая линия на кончике ногтя позволяет сохранить узнаваемую идею французского маникюра, но делает дизайн более деликатным.

"А если хочется чего-то максимально деликатного, тогда советую обратить внимание на микрофренч. Он выглядит просто невероятно", - отметила мастер маникюра.

Микрофренч - тренд на осень 2026 года / скриншот из видео

Модные цвета маникюра на осень 2026

Однотонное покрытие также станет одним из заметных трендов сезона. Вместо сложного дизайна акцент можно сделать именно на насыщенном цвете ногтей.

"Тем, кто хочет, чтобы их ногти привлекали внимание, рекомендую обратить внимание на однотонное покрытие", - рассказала Юлия Бабенко.

Модными цветами маникюра на осень 2026 года станут:

вишневый;

шоколадный;

темно-синий;

оливковый;

графитовый.

Именно глубокая палитра помогает придать маникюру характерное сезонное настроение.

"Именно эти оттенки будут очень популярны этой осенью и создадут осеннее настроение", - подчеркнула эксперт.

Маникюр на осень - трендовые цвета / скриншот из видео

Минималистичный дизайн ногтей 2026

Любительницам дизайнов не обязательно украшать каждый ноготь. Осенью можно ограничиться небольшими деталями, которые сделают маникюр интереснее, но не перегрузят его.

"А если вы предпочитаете дизайны, но желательно, чтобы не на всех ногтях, то рекомендую вам присмотреться к тонким линиям, маленьким точкам, геометрии, деликатному акценту на одном ногте или добавлению какого-то одного маленького элемента", - посоветовала мастер маникюра.

Такой подход особенно подойдет тем, кто предпочитает лаконичный маникюр, но хочет отойти от обычного однотонного покрытия.

Дизайны ногтей на осень 2026 / скриншот из видео

Маникюр с втиркой на осень 2026

Еще один тренд, который не сдаёт позиций в моде, - полупрозрачное покрытие с втиркой. Осенью 2026 года мастер советует сочетать светлую базу с нежным перламутровым эффектом.

"И тренд, который с нами уже очень давно, но также переходит с нами в осень. Это полупрозрачные ногти плюс втирка", - рассказала Юлия Бабенко.

В качестве основы можно использовать молочные или нюдовые оттенки, а блеска добавить с помощью перламутровой втирки.

"Особенно если мы используем молочную или какую-нибудь нюдовую базу и поверх неё нанесём перламутровую втирку. На коротких ногтях это будет выглядеть просто невероятно", - отметила специалистка.

Светлая втирка - тренд осени 2026 года / скриншот из видео

Осенний маникюр 2026 - смотреть видео:

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Об источнике: Юлия Бабенко Юлия Бабенко - мастер маникюра и бьюти-блогер, специализирующаяся на создании эстетичного маникюра и идеальных геометрических форм. В своём блоге она делится идеями для трендового дизайна ногтей, обзорами качественных материалов и практическими советами по уходу за руками.

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