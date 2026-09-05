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Пять модных трендов возвращаются каждую осень: что выбрать для базового гардероба

Кристина Трохимчук
5 сентября 2026, 15:41
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Стилист Анастасия Колтунова назвала тренды, которые остаются актуальными не один сезон.
Осенние тренды 2026 года
Осенние тренды 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, supremequeen199x, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие модные тренды осени стоит добавить в базовый гардероб
  • Какие цвета, принты и фактуры возвращаются каждый год
  • Какие костюмы и модная обувь остаются актуальными осенью

Осенние тренды не всегда означают необходимость полностью обновлять гардероб, ведь часть вещей возвращается в моду из года в год. Главред расскажет, как ориентироваться именно на долгосрочные тренды и осознанно подходить к выбору одежды.

Какие цвета будут в моде осенью 2026 года

Один из трендов, который закономерно возвращается с наступлением холодного сезона, - насыщенная темная палитра, считает Анастасия Колтунова. Если летом в гардеробе преобладают светлые и яркие цвета, то осенью их традиционно сменяют более глубокие оттенки.

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"Все логично: если летом мы носим светлые, яркие цвета, то осенью переходим к более глубокой, насыщенной цветовой гамме. Это не просто так: за окном картина меняется, и такая цветовая гамма будет более гармонично смотреться именно осенью", - пояснила стилист.

Модные цвета на осень 2026 года
Модные цвета на осень 2026 / скриншот из видео

К базовой осенней палитре эксперт относит черный, коричневый, серый, оливковый, бордовый и красный. В то же время осенью 2026 года к ним присоединяются несколько особенно актуальных цветов.

"Каждую осень мы носим черный, коричневый, серый, оливковый, бордовый, красный. А этой осенью суперактуальным станет темно-синий, его уже называют вторым черным. Зелёный и фиолетовый, но если хотите быть ультрамодной, можете попробовать добавить в свой гардероб оттенок тиффани", - рассказала Колтунова.

Какие принты в моде осенью 2026 года

Осенний сезон позволяет активнее использовать принты, в частности те, которые могут выглядеть слишком тяжело в легких летних комплектах. Особое внимание стилистка советует обратить на анималистические и геометрические мотивы.

"Осенью, как никогда, мы можем позволить себе разнообразные принты, в том числе анималистические, которые иногда бывают слишком тяжелыми для летних образов. Носим леопардовый, суперактуален змеиный принт, коровья расцветка", - отметила эксперт.

В то же время классические принты также остаются актуальными. В осенний гардероб можно добавлять горошек, полоску и клетку, причем именно последняя становится одним из заметных трендов сезона.

Насыщенные цвета на осень 2026 года
Принты на осень 2026 / скриншот из видео

Модные фактуры осени 2026

Прохладная погода открывает больше возможностей для экспериментов с материалами. Сочетание нескольких разных фактур в одном образе помогает сделать даже базовый комплект визуально сложнее и интереснее.

"Осень - это идеальное время для того, чтобы экспериментировать с фактурами, добавлять их в свои образы, можно создавать необыкновенно красивые стилизации. Осенью, как никогда, актуальны кожа, замша, кожа под крокодила", - рассказала Анастасия Колтунова.

Особенно эффектно смотрится контраст материалов. Пушистые и мягкие поверхности можно сочетать с гладкими и блестящими, а привычный трикотаж использовать в качестве фактурной основы осеннего наряда.

Тенденция на разнообразные фактуры
Тренд на разнообразные фактуры / скриншот из видео

Брючный костюм на осень 2026

Одним из самых универсальных трендов остается брючный костюм. Его преимущество заключается в том, что жакет и брюки можно носить не только вместе, но и по отдельности, создавая на их основе различные осенние образы. Для верхней части костюма можно выбирать как объемный, так и приталенный силуэт в зависимости от личного стиля.

"Это может быть как оверсайз-пиджак, так и приталенный пиджак. Выбирайте то, что вам ближе", - посоветовала стилистка.

Выбор брюк также не ограничивается одним фасоном. В осеннем гардеробе могут смотреться как широкие, так и более облегающие фигуру модели.

"Также это могут быть брюки-палаццо или брюки-сигареты, которые более облегающе сидят по фигуре. Эти вещи станут незаменимым дополнением к вашим осенним образам. Их можно носить как вместе, так и по отдельности", - пояснила Колтунова.

Брючный костюм на осень
Брючный костюм на осень / скриншот из видео

Костюм с юбкой на осень 2026

Еще одной альтернативой классическому брючному костюму становится комплект с юбкой. Он позволяет сохранить структурированность костюмного образа, одновременно сделав его более женственным. Вариативность такого комплекта позволяет подобрать модель под разные типы гардероба. Юбка может быть прямой или А-силуэта, а её длина - от мини до макси.

"Следующий макротренд этой осени - юбочный костюм. Это костюм, состоящий из пиджака, жакета и юбки-карандаша, или это может быть юбка А-силуэта. Это может быть юбка длины миди, макси или мини", - рассказала эксперт.

Костюм с юбкой
Костюм с юбкой / скриншот из видео

Какая обувь будет в моде осенью 2026 года

Среди обуви стилистка выделяет модели, плотно облегающие ногу. В частности, речь идет о ботильонах-носках, которые возвращаются в осенний гардероб. Преимущество такой обуви заключается в разнообразии формы носка. Можно выбирать круглый, анатомический, овальный или острый вариант в зависимости от личных предпочтений и вещей в гардеробе. Колтунова также обращает внимание на комфорт такого фасона и его способность эффектно дополнять осенние комплекты.

"Что мне нравится в таких ботильонах, так это то, что они чрезвычайно комфортно сидят на ноге, нигде ничего не давит, и они очень красиво и эффектно смотрятся в образах", - подытожила эксперт.

Ботильоны-носки
Ботильоны-носки / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: Анастасия Колтунова

Анастасия Колтунова - украинская имидж-консультантка и стилистка с 6-летним опытом работы в Полтаве и Киеве. Эксперт специализируется на разборе гардероба, персональном шопинг-сопровождении и формировании вневременных капсульных аутфитов. В своём блоге в Instagram Анастасия делится профессиональными советами по выбору верхней одежды, обзорами ключевых сезонных трендов, модной критикой и разбором стильных образов для любого мероприятия.

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