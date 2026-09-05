Пять модных трендов возвращаются каждую осень: что выбрать для базового гардероба

Вы узнаете:
- Какие модные тренды осени стоит добавить в базовый гардероб
- Какие цвета, принты и фактуры возвращаются каждый год
- Какие костюмы и модная обувь остаются актуальными осенью
Осенние тренды не всегда означают необходимость полностью обновлять гардероб, ведь часть вещей возвращается в моду из года в год. Главред расскажет, как ориентироваться именно на долгосрочные тренды и осознанно подходить к выбору одежды.
Какие цвета будут в моде осенью 2026 года
Один из трендов, который закономерно возвращается с наступлением холодного сезона, - насыщенная темная палитра, считает Анастасия Колтунова. Если летом в гардеробе преобладают светлые и яркие цвета, то осенью их традиционно сменяют более глубокие оттенки.
"Все логично: если летом мы носим светлые, яркие цвета, то осенью переходим к более глубокой, насыщенной цветовой гамме. Это не просто так: за окном картина меняется, и такая цветовая гамма будет более гармонично смотреться именно осенью", - пояснила стилист.
К базовой осенней палитре эксперт относит черный, коричневый, серый, оливковый, бордовый и красный. В то же время осенью 2026 года к ним присоединяются несколько особенно актуальных цветов.
"Каждую осень мы носим черный, коричневый, серый, оливковый, бордовый, красный. А этой осенью суперактуальным станет темно-синий, его уже называют вторым черным. Зелёный и фиолетовый, но если хотите быть ультрамодной, можете попробовать добавить в свой гардероб оттенок тиффани", - рассказала Колтунова.
Какие принты в моде осенью 2026 года
Осенний сезон позволяет активнее использовать принты, в частности те, которые могут выглядеть слишком тяжело в легких летних комплектах. Особое внимание стилистка советует обратить на анималистические и геометрические мотивы.
"Осенью, как никогда, мы можем позволить себе разнообразные принты, в том числе анималистические, которые иногда бывают слишком тяжелыми для летних образов. Носим леопардовый, суперактуален змеиный принт, коровья расцветка", - отметила эксперт.
В то же время классические принты также остаются актуальными. В осенний гардероб можно добавлять горошек, полоску и клетку, причем именно последняя становится одним из заметных трендов сезона.
Модные фактуры осени 2026
Прохладная погода открывает больше возможностей для экспериментов с материалами. Сочетание нескольких разных фактур в одном образе помогает сделать даже базовый комплект визуально сложнее и интереснее.
"Осень - это идеальное время для того, чтобы экспериментировать с фактурами, добавлять их в свои образы, можно создавать необыкновенно красивые стилизации. Осенью, как никогда, актуальны кожа, замша, кожа под крокодила", - рассказала Анастасия Колтунова.
Особенно эффектно смотрится контраст материалов. Пушистые и мягкие поверхности можно сочетать с гладкими и блестящими, а привычный трикотаж использовать в качестве фактурной основы осеннего наряда.
Брючный костюм на осень 2026
Одним из самых универсальных трендов остается брючный костюм. Его преимущество заключается в том, что жакет и брюки можно носить не только вместе, но и по отдельности, создавая на их основе различные осенние образы. Для верхней части костюма можно выбирать как объемный, так и приталенный силуэт в зависимости от личного стиля.
"Это может быть как оверсайз-пиджак, так и приталенный пиджак. Выбирайте то, что вам ближе", - посоветовала стилистка.
Выбор брюк также не ограничивается одним фасоном. В осеннем гардеробе могут смотреться как широкие, так и более облегающие фигуру модели.
"Также это могут быть брюки-палаццо или брюки-сигареты, которые более облегающе сидят по фигуре. Эти вещи станут незаменимым дополнением к вашим осенним образам. Их можно носить как вместе, так и по отдельности", - пояснила Колтунова.
Костюм с юбкой на осень 2026
Еще одной альтернативой классическому брючному костюму становится комплект с юбкой. Он позволяет сохранить структурированность костюмного образа, одновременно сделав его более женственным. Вариативность такого комплекта позволяет подобрать модель под разные типы гардероба. Юбка может быть прямой или А-силуэта, а её длина - от мини до макси.
"Следующий макротренд этой осени - юбочный костюм. Это костюм, состоящий из пиджака, жакета и юбки-карандаша, или это может быть юбка А-силуэта. Это может быть юбка длины миди, макси или мини", - рассказала эксперт.
Какая обувь будет в моде осенью 2026 года
Среди обуви стилистка выделяет модели, плотно облегающие ногу. В частности, речь идет о ботильонах-носках, которые возвращаются в осенний гардероб. Преимущество такой обуви заключается в разнообразии формы носка. Можно выбирать круглый, анатомический, овальный или острый вариант в зависимости от личных предпочтений и вещей в гардеробе. Колтунова также обращает внимание на комфорт такого фасона и его способность эффектно дополнять осенние комплекты.
"Что мне нравится в таких ботильонах, так это то, что они чрезвычайно комфортно сидят на ноге, нигде ничего не давит, и они очень красиво и эффектно смотрятся в образах", - подытожила эксперт.
Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:
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Об авторе: Анастасия Колтунова
Анастасия Колтунова - украинская имидж-консультантка и стилистка с 6-летним опытом работы в Полтаве и Киеве. Эксперт специализируется на разборе гардероба, персональном шопинг-сопровождении и формировании вневременных капсульных аутфитов. В своём блоге в Instagram Анастасия делится профессиональными советами по выбору верхней одежды, обзорами ключевых сезонных трендов, модной критикой и разбором стильных образов для любого мероприятия.
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