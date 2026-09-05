Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадить

Юрий Берендий
5 сентября 2026, 04:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сентябрь даёт огородникам прекрасную возможность заложить новый урожай. Эксперты назвали 9 видов овощей и зелени, которые стоит посеять в начале осени.
В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадить
Что посадить в сентябре - 9 овощей, которым не повредят заморозки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Что сажать в сентябре на огороде
  • Какие овощи сеять осенью
  • Что посеять осенью на зелень

Сентябрь даёт огородникам отличную возможность продлить садовый сезон и заложить новый урожай до наступления первых устойчивых холодов. По данным экспертов издания Southern Living, в этот период стоит обратить особое внимание на листовую зелень, быстрорастущие корнеплоды и капустные культуры.

Прогретая за лето земля помогает семенам прорастать значительно быстрее, чем весной, а постепенное снижение температуры воздуха уменьшает риск стресса для молодых ростков. Более того, некоторые культуры от лёгких осенних заморозков становятся только вкуснее и слаще.

видео дня

Что именно стоит посеять на грядках в сентябре - выяснял Главред.

Почему редис - идеальный вариант для сентября

Редис считается одной из самых удобных и быстрорастущих культур для позднелетней и осенней посадки. Он стремительно развивается, а прохладная осенняя погода защищает его от преждевременного выхода цветочных стрелок.

"Редис растет быстро, созревая всего за 30 дней, а прохладные температуры предотвращают его стрелкование. Лучший вкус он приобретает, если растет на полном солнце не менее шести часов в день", - отмечают эксперты Southern Living.

Для посадки лучше выбирать рыхлую песчано-суглинистую почву без крупных камней. Специалисты советуют высевать семена небольшими порциями каждую неделю в течение всего сентября, чтобы собирать сочные корнеплоды постепенно вплоть до морозов.

Как и когда высевать морковь осенью

В регионах с относительно тёплой и продолжительной осенью сентябрь прекрасно подходит для повторного посева моркови. Первое понижение температуры только улучшает её вкусовые качества.

"Прохладные температуры и лёгкие заморозки могут даже придать моркови более сладкий вкус, чем у той, что выращивается весной. Высевайте семена примерно за 10 недель до ожидаемых первых заморозков в вашем регионе", - советуют эксперты.

Для моркови нужен хорошо освещенный участок с влажной, рыхлой почвой. Если из-за осеннего похолодания ростки будут развиваться медленно, семена успешно перезимуют в земле и дадут сверхранний урожай уже весной.

Чем интересна брокколи-рабе для небольших участков

Брокколи-рабе (или рапини) относится к семейству крестоцветных и является идеальным выбором для микроогородов или ограниченного пространства. Она растет вертикально и не занимает много места на грядке.

"Посейте семена в сентябре, и через 40–60 дней урожай будет готов к сбору. Поддерживайте всходы постоянно влажными", - советуют специалисты.

Для этой культуры важно подобрать питательную и хорошо дренированную почву, поскольку застой воды у корней может привести к их гниению.

Смотрите видео о том, что посадить в сентябре:

Как правильно посеять шпинат на зелень осенью

Шпинат обожает прохладу, поэтому осенний посев позволяет избежать главных проблем летнего выращивания - быстрого увядания и массового стрелкования.

"Для осеннего урожая высевайте семена примерно за шесть недель до первых заморозков в вашем регионе. В регионах с мягкой зимой шпинат, посаженный осенью, может давать свежую зелень в течение всей зимы или начать интенсивный рост с первыми весенними лучами", - отмечают специалисты.

Главное предостережение - не спешить с посевом, если земля ещё слишком горячая после летней жары (свыше +29 °C). Оптимальная температура почвы для прорастания шпината составляет около +20…+21 °C.

Чем полезен мангольд при сентябрьской посадке

Мангольд (листовая свекла) - ещё один холодостойкий фаворит сентября. Он хорошо переносит лёгкую полутень, хотя на солнце развивается значительно быстрее.

"Он готов к сбору примерно через 60 дней после посадки и легко выдерживает легкие заморозки, но не сильные морозы. Слой мульчи прекрасно улучшает удержание влаги в корнях", - советуют эксперты Southern Living.

Мангольд любит питательную и рыхлую почву. Его сочные листья обладают легкой пикантной горчинкой, которая полностью исчезает после короткой термической обработки.

Почему стоит посадить капусту кале перед заморозками

Капуста кале (кудрявая капуста) - настоящий рекордсмен по морозостойкости на осеннем огороде.

"Высаживайте капусту кале за шесть–восемь недель до первых заморозков в вашем регионе для осеннего сбора, а также ещё раз за шесть–восемь недель до последних ожидаемых весенних заморозков для получения раннего урожая", - советуют эксперты.

После появления всходов почву вокруг кале желательно замульчировать соломой. Похолодание и первые утренние приморозки только улучшают вкус её листьев, делая их хрустящими и сладкими.

Когда сеять столовую свеклу осенью

Сентябрьский посев свеклы подходит для регионов, где тёплая погода держится до середины или конца осени. Для формирования ровных корнеплодов растению нужна глубоко обработанная земля без камней и тяжёлой глины.

"Собирайте свеклу после лёгких заморозков или нескольких холодных ночей, поскольку холод подчеркивает её сладость. Главное - вытащить её из земли до того, как почва полностью замерзнет", - предупреждают специалисты.

Когда сеять репу на осенней грядке

Репу высевают строго после того, как ночные температуры начинают стабильно снижаться. Летняя жара и перегретая земля вредят этой культуре.

"Репа начинает пускать стрелки в жаркую погоду и на теплой почве, поэтому подождите, пока ночные температуры снизятся. Сочные корнеплоды будут готовы к сбору через 6–10 недель", - объясняют эксперты.

Если вы выращиваете репу ради корнеплодов - выбирайте солнечное место. Если же вам нужна только нежная молодая зелень - грядку можно обустроить и в полутени.

Когда и как сажать чеснок в сентябре

Осенний чеснок завершает список сентябрьских культур, однако сроки его посадки строго зависят от климатической зоны.

"В северных и более прохладных регионах чеснок можно высаживать уже в сентябре. Однако садоводам в более тёплых южных областях лучше подождать до октября или даже ноября", - заключают эксперты Southern Living.

Для посадки рекомендуют покупать качественный сортовой материал в садовых центрах, а не использовать зубчики из супермаркета. Если на участке тяжелая глина - чеснок лучше высадить на приподнятых грядках или в высоких контейнерах с качественным дренажом.

Что любит и чего не любит чеснок
Что любит и не любит чеснок / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, блогер и эксперт по лайфхакам показал способ гуманного отпугивания полевок из сада с помощью подручных материалов. Для изготовления конструкции нужны пустые пластиковые бутылки и длинная палочка, а бутылка на опоре не должна соприкасаться с землей для обеспечения эффективности.

Огородница подчеркнула необходимость формирования кустов перца осенью для ускорения созревания плодов. Она рассказала о том, как ускорить созревание перца путем удаления лишних побегов и прищипывания верхушек.

Читайте также:

Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть следующие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по Югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

01:47Регионы
Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:45Украина
Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

Китайский гороскоп на завтра, 5 сентября: Козлам - занятость, Тиграм - чуткость

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

Последние новости

05:31

Высотка СССР, которую окрестили самой уродливой в мире: как выглядит и где находится

05:00

Деньги, удача и хорошие новости: трех знаков зодиака ждут особые перемены

04:32

В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадитьВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке белки за 38 с

03:30

Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
02:35

Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

01:47

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

00:45

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:00

Мыши больше не вернутся: один простой трюк поможет прогнать грызуновВидео

Реклама
04 сентября, пятница
22:58

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:50

Пустые консервные банки еще послужат: как с пользой использовать их в быту

22:04

Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального храненияВидео

21:51

"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

21:45

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

21:40

Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

21:13

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

21:04

Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогуВидео

20:54

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:38

Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

20:07

Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

Реклама
20:00

Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

19:58

О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчиВидео

19:41

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

19:40

Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябреВидео

19:21

Жизнь изменится к лучшему: 3 знака, которым предстоит успех с 7 сентября

19:10

Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террормнение

18:59

РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

18:56

Как защитить запасы круп от моли: специи и хитрости для длительного хранения

18:39

"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

18:39

Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревьяВидео

18:29

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

18:23

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали

18:10

Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

18:01

Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

17:42

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоныВидео

17:36

Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

17:33

Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

17:26

Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

17:23

"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагнозВидео

16:55

Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

Реклама
16:31

"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

16:28

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление

16:23

Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

16:20

Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

16:10

Минус один: умер пропагандист "России 24", близкий друг Соловьева

16:02

Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

16:01

Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условияВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
УборкаКомнатные растенияАвтоВсе о салеСтирка
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять