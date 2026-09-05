В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадить

Сентябрь даёт огородникам прекрасную возможность заложить новый урожай. Эксперты назвали 9 видов овощей и зелени, которые стоит посеять в начале осени.

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Что посадить в сентябре - 9 овощей, которым не повредят заморозки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что сажать в сентябре на огороде

Какие овощи сеять осенью

Что посеять осенью на зелень

Сентябрь даёт огородникам отличную возможность продлить садовый сезон и заложить новый урожай до наступления первых устойчивых холодов. По данным экспертов издания Southern Living, в этот период стоит обратить особое внимание на листовую зелень, быстрорастущие корнеплоды и капустные культуры.

Прогретая за лето земля помогает семенам прорастать значительно быстрее, чем весной, а постепенное снижение температуры воздуха уменьшает риск стресса для молодых ростков. Более того, некоторые культуры от лёгких осенних заморозков становятся только вкуснее и слаще.

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Что именно стоит посеять на грядках в сентябре - выяснял Главред.

Почему редис - идеальный вариант для сентября

Редис считается одной из самых удобных и быстрорастущих культур для позднелетней и осенней посадки. Он стремительно развивается, а прохладная осенняя погода защищает его от преждевременного выхода цветочных стрелок.

"Редис растет быстро, созревая всего за 30 дней, а прохладные температуры предотвращают его стрелкование. Лучший вкус он приобретает, если растет на полном солнце не менее шести часов в день", - отмечают эксперты Southern Living.

Для посадки лучше выбирать рыхлую песчано-суглинистую почву без крупных камней. Специалисты советуют высевать семена небольшими порциями каждую неделю в течение всего сентября, чтобы собирать сочные корнеплоды постепенно вплоть до морозов.

Как и когда высевать морковь осенью

В регионах с относительно тёплой и продолжительной осенью сентябрь прекрасно подходит для повторного посева моркови. Первое понижение температуры только улучшает её вкусовые качества.

"Прохладные температуры и лёгкие заморозки могут даже придать моркови более сладкий вкус, чем у той, что выращивается весной. Высевайте семена примерно за 10 недель до ожидаемых первых заморозков в вашем регионе", - советуют эксперты.

Для моркови нужен хорошо освещенный участок с влажной, рыхлой почвой. Если из-за осеннего похолодания ростки будут развиваться медленно, семена успешно перезимуют в земле и дадут сверхранний урожай уже весной.

Чем интересна брокколи-рабе для небольших участков

Брокколи-рабе (или рапини) относится к семейству крестоцветных и является идеальным выбором для микроогородов или ограниченного пространства. Она растет вертикально и не занимает много места на грядке.

"Посейте семена в сентябре, и через 40–60 дней урожай будет готов к сбору. Поддерживайте всходы постоянно влажными", - советуют специалисты.

Для этой культуры важно подобрать питательную и хорошо дренированную почву, поскольку застой воды у корней может привести к их гниению.

Смотрите видео о том, что посадить в сентябре:

Как правильно посеять шпинат на зелень осенью

Шпинат обожает прохладу, поэтому осенний посев позволяет избежать главных проблем летнего выращивания - быстрого увядания и массового стрелкования.

"Для осеннего урожая высевайте семена примерно за шесть недель до первых заморозков в вашем регионе. В регионах с мягкой зимой шпинат, посаженный осенью, может давать свежую зелень в течение всей зимы или начать интенсивный рост с первыми весенними лучами", - отмечают специалисты.

Главное предостережение - не спешить с посевом, если земля ещё слишком горячая после летней жары (свыше +29 °C). Оптимальная температура почвы для прорастания шпината составляет около +20…+21 °C.

Чем полезен мангольд при сентябрьской посадке

Мангольд (листовая свекла) - ещё один холодостойкий фаворит сентября. Он хорошо переносит лёгкую полутень, хотя на солнце развивается значительно быстрее.

"Он готов к сбору примерно через 60 дней после посадки и легко выдерживает легкие заморозки, но не сильные морозы. Слой мульчи прекрасно улучшает удержание влаги в корнях", - советуют эксперты Southern Living.

Мангольд любит питательную и рыхлую почву. Его сочные листья обладают легкой пикантной горчинкой, которая полностью исчезает после короткой термической обработки.

Почему стоит посадить капусту кале перед заморозками

Капуста кале (кудрявая капуста) - настоящий рекордсмен по морозостойкости на осеннем огороде.

"Высаживайте капусту кале за шесть–восемь недель до первых заморозков в вашем регионе для осеннего сбора, а также ещё раз за шесть–восемь недель до последних ожидаемых весенних заморозков для получения раннего урожая", - советуют эксперты.

После появления всходов почву вокруг кале желательно замульчировать соломой. Похолодание и первые утренние приморозки только улучшают вкус её листьев, делая их хрустящими и сладкими.

Когда сеять столовую свеклу осенью

Сентябрьский посев свеклы подходит для регионов, где тёплая погода держится до середины или конца осени. Для формирования ровных корнеплодов растению нужна глубоко обработанная земля без камней и тяжёлой глины.

"Собирайте свеклу после лёгких заморозков или нескольких холодных ночей, поскольку холод подчеркивает её сладость. Главное - вытащить её из земли до того, как почва полностью замерзнет", - предупреждают специалисты.

Когда сеять репу на осенней грядке

Репу высевают строго после того, как ночные температуры начинают стабильно снижаться. Летняя жара и перегретая земля вредят этой культуре.

"Репа начинает пускать стрелки в жаркую погоду и на теплой почве, поэтому подождите, пока ночные температуры снизятся. Сочные корнеплоды будут готовы к сбору через 6–10 недель", - объясняют эксперты.

Если вы выращиваете репу ради корнеплодов - выбирайте солнечное место. Если же вам нужна только нежная молодая зелень - грядку можно обустроить и в полутени.

Когда и как сажать чеснок в сентябре

Осенний чеснок завершает список сентябрьских культур, однако сроки его посадки строго зависят от климатической зоны.

"В северных и более прохладных регионах чеснок можно высаживать уже в сентябре. Однако садоводам в более тёплых южных областях лучше подождать до октября или даже ноября", - заключают эксперты Southern Living.

Для посадки рекомендуют покупать качественный сортовой материал в садовых центрах, а не использовать зубчики из супермаркета. Если на участке тяжелая глина - чеснок лучше высадить на приподнятых грядках или в высоких контейнерах с качественным дренажом.

Что любит и не любит чеснок / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, блогер и эксперт по лайфхакам показал способ гуманного отпугивания полевок из сада с помощью подручных материалов. Для изготовления конструкции нужны пустые пластиковые бутылки и длинная палочка, а бутылка на опоре не должна соприкасаться с землей для обеспечения эффективности.

Огородница подчеркнула необходимость формирования кустов перца осенью для ускорения созревания плодов. Она рассказала о том, как ускорить созревание перца путем удаления лишних побегов и прищипывания верхушек.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть следующие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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