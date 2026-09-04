Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

О чём вы узнаете:
- Почему зверобой считали осенним оберегом
- Где в доме традиционно подвешивали сушеные травы
- Какие растения символизировали защиту, мир и уют
С наступлением осени наши предки традиционно готовили дом к холодам - заносили урожай, делали запасы и сушили лекарственные травы. Помимо практической пользы, сушеные растения имели важное символическое значение: их использовали как обереги, которые, согласно народным поверьям, должны были защищать семью от ссор, невзгод и сглаза. Главред расскажет подробнее.
Главным растением-оберегом начала осени издавна считалась зверобой. Как сообщает издание "Радио Трек", согласно народным поверьям, пучок этой травы, принесенный в дом в конце лета или в начале сентября, должен был защищать жилище от негатива и нежелательных гостей.
Об источнике: РадиоТрек
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Как традиционно использовали зверобой в доме
Высушенный пучок зверобоя обычно подвешивали в сухом месте - у входной двери или на чердаке. По народным поверьям, это должно было помочь защитить дом от всего недоброго.
Довольно часто зверобой связывали в один букет с другими сушеными растениями. Такие пучки не только имели символическое значение, но и служили практичным домашним запасом лекарственных трав на осенне-зимний период.
Какие ещё травы приносят уют и защиту в дом
Помимо зверобоя, важное значение в украинских традициях имели и другие растения-обереги:
- Полынь - считалась средством защиты от нечистой силы, зависти и недоброжелателей.
- Мята - символизировала спокойствие, благополучие и гармонию в семейных отношениях.
- Тимьян - считался символом здоровья, душевного подъема и крепкой семьи.
- Лаванда - по поверьям, помогала поддерживать мир в доме и защищать его от негатива.
- Душица - "женская" трава, символизировавшая домашний уют, тепло и семейное согласие.
Согласно народным поверьям, особую силу обладали травы, собранные собственноручно в сухую погоду. После тщательной сушки их бережно хранили в доме в течение всей осени и зимы.
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