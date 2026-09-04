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Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

Марина Иваненко
4 сентября 2026, 17:36
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Какие травы наши предки считали оберегами для дома - где традиционно хранили зверобой и какое значение придавали полыни, мяте и чабрецу.
Где в доме традиционно развешивали сушеные травы
Где в доме традиционно подвешивали сушеные травы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему зверобой считали осенним оберегом
  • Где в доме традиционно подвешивали сушеные травы
  • Какие растения символизировали защиту, мир и уют

С наступлением осени наши предки традиционно готовили дом к холодам - заносили урожай, делали запасы и сушили лекарственные травы. Помимо практической пользы, сушеные растения имели важное символическое значение: их использовали как обереги, которые, согласно народным поверьям, должны были защищать семью от ссор, невзгод и сглаза. Главред расскажет подробнее.

Главным растением-оберегом начала осени издавна считалась зверобой. Как сообщает издание "Радио Трек", согласно народным поверьям, пучок этой травы, принесенный в дом в конце лета или в начале сентября, должен был защищать жилище от негатива и нежелательных гостей.

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Об источнике: РадиоТрек

РадиоТрек - украинский региональный новостной информационный сайт и онлайн-радио из Ровно. Публикует новости Ровенской области и Украины, развлекательный контент, интервью и собственные радиопрограммы.

Как традиционно использовали зверобой в доме

Высушенный пучок зверобоя обычно подвешивали в сухом месте - у входной двери или на чердаке. По народным поверьям, это должно было помочь защитить дом от всего недоброго.

Довольно часто зверобой связывали в один букет с другими сушеными растениями. Такие пучки не только имели символическое значение, но и служили практичным домашним запасом лекарственных трав на осенне-зимний период.

Какие ещё травы приносят уют и защиту в дом

Помимо зверобоя, важное значение в украинских традициях имели и другие растения-обереги:

  • Полынь - считалась средством защиты от нечистой силы, зависти и недоброжелателей.
  • Мята - символизировала спокойствие, благополучие и гармонию в семейных отношениях.
  • Тимьян - считался символом здоровья, душевного подъема и крепкой семьи.
  • Лаванда - по поверьям, помогала поддерживать мир в доме и защищать его от негатива.
  • Душица - "женская" трава, символизировавшая домашний уют, тепло и семейное согласие.
Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Согласно народным поверьям, особую силу обладали травы, собранные собственноручно в сухую погоду. После тщательной сушки их бережно хранили в доме в течение всей осени и зимы.

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