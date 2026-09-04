Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

Одна станция "Пересвет-М" подавляет сигнал в зоне 5 на 5 километров, а её стоимость достигает 1,2 млн долларов.

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"Флеш" рассказал, станут ли Starlink неэффективными / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Сергей Флеш/facebook

Кратко:

Россия создала проект "Пересвет-М" для подавления Starlink

Одна точка РЭБ охватывает зону 5 на 5 километров

Стоимость одной системы - от $1 до $1,2 млн

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Россия создала проект "Пересвет-М" и еще несколько решений, подавляющих сигнал спутников Starlink, и уже развернула такое оборудование в Крыму, на других оккупированных территориях и возле критически важных для армии объектов. Об этом в интервью DOU рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).

Ключевая особенность этой тактики заключается в том, что удар наносится не по наземному оборудованию, а по орбитальному аппарату - россияне целятся в ту часть линии связи, которая отвечает за передачу данных вверх.

"У Starlink есть два канала: Uplink и Downlink. Uplink - это сигнал, который идет от терминала вверх к спутнику. Downlink - канал, по которому сигнал со спутника спускается вниз к терминалу. Россияне создают помехи на канале Uplink - то есть мешают спутнику SpaceX принимать сигнал от терминалов на Земле. Эти помехи направлены на спутник и по мощности превосходят сигнал самого терминала. Из-за этого спутник, пролетая над территорией, принимает только помехи, а не сигнал самого терминала", - сказал Бескрестнов.

По словам советника, технологически это довольно примитивное средство радиоэлектронной борьбы, которое действует в точке своего размещения и формирует "мертвую" зону размером примерно 5 на 5 километров. Противодействовать такому подходу, по его оценке, невозможно.

Причина массового развертывания таких станций - украинская разведка и поражение целей в глубине оккупированных территорий.

"Когда мы начали атаковать россиян, используя терминалы Starlink для разведки, они начали устанавливать средства РЭБ, чтобы защищать собственную инфраструктуру. Сейчас таких точек много, они быстро расширяются: закрывают Крым и другие оккупированные территории, устанавливают системы возле трасс, возле ПВО, возле складов - чтобы мы не могли вести разведку через Starlink", - отметил эксперт.

Миллион долларов за один квадрат

Несмотря на быстрое расширение, у россиян не получится создать сплошной завесы - и причина сугубо экономическая.

"Нужно понимать масштаб: если одна точка покрывает 20 квадратных километров, то чтобы перекрыть всё, потребуется очень много таких точек. А эти системы РЭБ стоят недешёво - примерно от миллиона до миллиона двести тысяч долларов за одну точку. То есть россияне вкладывают гигантские средства в создание такой системы РЭБ, но полностью перекрыть все не получится - для этого требуются слишком большие инвестиции", - пояснил Бескрестнов.

В то же время имеющихся ресурсов РФ достаточно, чтобы прикрыть самое ценное. Под таким "куполом" оказываются склады, военно-морские базы, корабли и катера, воинские части, радиолокационные станции и позиции противовоздушной обороны. Советник не исключает, что впоследствии россияне возьмутся и за логистические маршруты.

Сеть "Рассвет" как следующий вызов

В Москве сделали ставку на подавление сигналов после серии ударов по ее тылам, а отдельной проблемой для Киева станет появление в РФ собственной спутниковой системы.

"Этим они затруднят нам атаки… Они увидели, какой коллапс мы им нанесли глухими ударами, какой логистический локдаун устроили, – и у них был, по сути, лишь один ответ: развернуть РЭБ, блокирующее работу Starlink. И когда у россиян заработает полноценная сеть "Рассвет", их аналог Starlink, нам нужно будет иметь аналогичную систему РЭБ. Это вызов для нас, и времени не так много", - подчеркнул Бескрестнов.

Starlink / Инфографика: Главред

РФ готовит собственный аналог Starlink

Главред писал, что, по словам специалиста по радиотехнологиям Сергея "Флеша" Бескрестнова, России потребуется от 12 до 15 запусков ракетоносителя "Союз-2.1б", чтобы сформировать на орбите базовую группировку спутников сети "Рассвет" - российского аналога Starlink, который оккупанты планируют задействовать в войне против Украины.

Оба предыдущих запуска в рамках этой программы РФ провела с космодрома "Плесецк", используя "Союз-2.1б" в качестве носителя. Теоретически у Москвы есть ещё две площадки для вывода аппаратов на орбиту - "Байконур" и "Восточный".

Использование Украиной Starlink - последние новости

Напомним, Главред писал, что ранее Илон Маск отказывался разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на территории страны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь получить согласие Илона Маска на расширение возможностей использования системы спутниковой связи Starlink.

Ранее стало известно, что в 2026 году Украина добилась первого за три года ощутимого территориального прорыва - и произошло это после того, как российские войска лишились доступа к тысячам терминалов Starlink, которые использовали для координации действий на фронте.

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Об персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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