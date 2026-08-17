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РФ готовит собственный аналог Starlink: Флэш раскрыл, что нужно врагу для запуска сети

Дарья Пшеничник
17 августа 2026, 18:33
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Все компоненты ракетного носителя, кроме двигателей, собираются на одном предприятии, которое уже подверглось удару украинских ракет.
РФ готовит собственный аналог Starlink: Флэш раскрыл, что нужно врагу для запуска сети
Сколько запусков потребуется, чтобы заработал российский "Рассвет" / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/serhii_flash

Кратко:

видео дня
  • РФ потребуется 12–15 запусков для создания сети "Рассвет"
  • Один ракетоноситель выводит на орбиту 20 спутников
  • Компоненты ракет производят на подвергшемся атаке заводе "Прогресс"

России потребуется от 12 до 15 вылетов ракетоносителя "Союз-2.1б", чтобы сформировать на орбите базовую группировку спутников сети "Рассвет" - российского аналога Starlink, который оккупанты планируют задействовать в войне против Украины. Об этом заявил специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Facebook.

Оба предыдущих запуска в рамках этой программы РФ провела с космодрома "Плесецк", используя "Союз-2.1б" в качестве носителя. Теоретически у Москвы есть еще две площадки для вывода аппаратов на орбиту - "Байконур" и "Восточный". Арифметика развертывания, по словам Бескрестнова, выглядит так.

"Один ракетоноситель "Союз-2.1б" выводит на орбиту 20 спутников. Чтобы Россия создала базовую группировку спутников на орбите, необходимо осуществить 12–15 запусков", - отметил специалист.

Узкое место - завод "Прогресс"

Ключевая уязвимость программы сосредоточена в одной точке производственной цепочки, и именно туда наносили удары Силы обороны. Оценить результат попадания Флеш пока не берется.

"При этом все компоненты ракеты "Союз-2.1б" (кроме двигателей) выпускаются на предприятии "Прогресс", которое подверглось атаке украинскими ракетами "Фламинго". Какие именно повреждения нанесены и как они повлияют на график запусков "Рассвет", мне неизвестно. Однозначно, чтобы разрушить такое огромное производство ракет, нужно приложить немало усилий. Также различные части готовых ракет могут храниться на космодромах или находиться в пути", - добавил он.

Альтернатива, которой может и не быть

Второй возможный инструмент для Кремля - тяжелый носитель "Ангара-А5", который собирают в Омске, то есть за пределами пораженной площадки. Его потенциальная грузоподъемность втрое превышает показатель "Союза", однако частота вылетов минимальна.

"Она летает очень редко (раз в год), но производится отдельно в Омске. Теоретически может вывести сейчас на орбиту 60 спутников. Но есть ли она в наличии и готова ли - не знаю", - отметил Флеш.

Ранее специалист предупреждал, что развертывание полноценной группировки "Рассвет" откроет оккупантам возможность достичь с помощью дронов с онлайн-управлением любой точки Украины. Пока эта перспектива зависит именно от способности РФ серийно выпускать ракеты-носители - без них аппараты останутся на земле.

Чем россияне уже заменяли Starlink

Ранее Сергей (Флэш) Бескрестнов заявлял, что после блокировки систем спутниковой связи Starlink армия РФ стала массово поставлять на линию боевого столкновения спутниковые терминалы "Спирит-030".

"Существующие терминалы российского спутникового интернета имеют очень большие антенны, и мы их мгновенно обнаруживаем и уничтожаем", - подчеркнул он.

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Российский аналог Starlink - что о нём известно

Напомним, Россия разрабатывает собственный аналог Starlink - проект "Бюро 1440" со спутниками "Рассвет". Ранее "Флэш" заявлял, что на орбите уже находится 16 аппаратов, но для стабильной работы системы требуется не менее 200–250. В планах агрессора - запуск сотен новых спутников, которые должны обеспечить высокоскоростную передачу данных на низкой орбите.

Бескрестнов отмечает, что нынешние спутники работают в тестовом режиме, однако теоретически уже могут использоваться против Украины - например, для передачи данных во время пролета над ее территорией. В то же время он считает, что широкое военное применение возможно только после развертывания полноценной сети. Украина, по его словам, сможет зафиксировать начало использования системы благодаря анализу трафика, разведданным или трофейному оборудованию.

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Об персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные воинские подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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