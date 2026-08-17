РФ ударила по Сумам дронами: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

Кратко:
- Сумы атаковали дронами поздно вечером 16 августа
- В городе возникли масштабные пожары, пострадал человек
- Повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры
Поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.
Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, оккупанты использовали для удара беспилотники реактивного типа.
"Есть попадание в жилищный сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - гнаписал Григоров.
Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум.
В результате вражеских обстрелов пострадал человек и повреждено значительное количество домов.
Атаки РФ на Сумы - новости
Как писал Главред, в ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.
Утром 7 Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.
В ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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