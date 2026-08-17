РФ ударила по Сумам дронами: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

Атака произошла в Заречном районе Сум.

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Дроны атаковали Сумы: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Кратко:

Сумы атаковали дронами поздно вечером 16 августа

В городе возникли масштабные пожары, пострадал человек

Повреждены дома и объекты гражданской инфраструктуры

Поздно вечером в воскресенье, 16 августа, российская оокупационная армия массированно атаковали Сумы дронами. В результате обстрела возникли масштабные пожары и пострадал человек.

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, оккупанты использовали для удара беспилотники реактивного типа.

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"Есть попадание в жилищный сектор и по объектам гражданской инфраструктуры. На местах ударов возникли масштабные пожары", - гнаписал Григоров.

Позже начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко уточнил, что атака произошла в Заречном районе Сум.

В результате вражеских обстрелов пострадал человек и повреждено значительное количество домов.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Сумы - новости

Как писал Главред, в ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

Утром 7 Россия атаковала беспилотником Белопольскую общину Сумской области. Враг нанес удар дроном по гражданским лицам на рынке. Пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 4 августа российский удар КАБами по Сумам разрушил жилой дом, где проживала семья Дворниченко. Под завалами погибли две сестры - 5-летняя Эмилия и 10-летняя София.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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