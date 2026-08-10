Оккупанты сбросили пять бомб на Сумы: поврежден жилой сектор, ранены пять человек

Ночной обстрел Сум был нацелен на гражданские объекты.

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Спасатели ликвидируют последствия прилетов в Сумах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/dsns_telegram

Кратко:

Ночью 10 августа армия РФ ударила по Сумам пятью КАБами

В результате атаки по гражданским объектам ранены пять человек

Попадания зафиксированы в жилом секторе, на дороге и предприятии

В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.

По состоянию на 04:30 известно о пяти пострадавших в результате российской атаки. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

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"Этой ночью враг вновь нанес удары по городу с помощью КАБ. Зафиксировано 5 ударов по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Зафиксированы попадания на трёх локациях в двух районах города.

"По предварительным данным, погибших нет. Имеются повреждения в жилом секторе. Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", - отметил начальник ОВА.

На месте происшествия работают спасатели.

Смотрите видео - В ОВА рассказали о последствиях удара по Сумам:

Издание "Кордон.медиа" добавляет, что были зафиксированы попадания в жилой сектор, по предприятию и ещё один удар по дороге. Также известно, что одну авиабомбу, вероятно, сбили силы ПВО.

что такое КАБ / Инфографика: Главред

Атаки РФ по Украине - новости

Как писал Главред, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.

В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.

РФ готовит новую волну ударов по энергетике - ISW

Страна-агрессор Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели и может бросить на нее стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальные разрушения до 24 августа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Выбор момента аналитики связывают с состоянием украинской противовоздушной обороны, которая уже длительное время работает в условиях ограниченного ресурса средств поражения.

"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - говорится в отчете.

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О персоне: Олег Григоров Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.

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