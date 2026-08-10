Оккупанты сбросили пять бомб на Сумы: поврежден жилой сектор, ранены пять человек

Кратко:
- Ночью 10 августа армия РФ ударила по Сумам пятью КАБами
- В результате атаки по гражданским объектам ранены пять человек
- Попадания зафиксированы в жилом секторе, на дороге и предприятии
В ночь на 10 августа российская оккупационная армия ударила пятью бомбами по городу Сумы. Взрывы прогремели около трех часов ночи. Под удар попала гражданская инфраструктура.
По состоянию на 04:30 известно о пяти пострадавших в результате российской атаки. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.
"Этой ночью враг вновь нанес удары по городу с помощью КАБ. Зафиксировано 5 ударов по гражданской инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Зафиксированы попадания на трёх локациях в двух районах города.
"По предварительным данным, погибших нет. Имеются повреждения в жилом секторе. Специалисты обследуют территории. Все масштабы последствий уточняются", - отметил начальник ОВА.
На месте происшествия работают спасатели.
Смотрите видео - В ОВА рассказали о последствиях удара по Сумам:
Издание "Кордон.медиа" добавляет, что были зафиксированы попадания в жилой сектор, по предприятию и ещё один удар по дороге. Также известно, что одну авиабомбу, вероятно, сбили силы ПВО.
Атаки РФ по Украине - новости
Как писал Главред, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.
6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, ещё восемь человек пострадали.
В ночь на 6 августа российская оккупационная армия атаковала Сумы управляемыми авиабомбами (КАБами). В результате вражеского обстрела зафиксированы повреждения. Есть пострадавшие.
В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.
Три человека (среди них - две девочки в возрасте 5 и 10 лет) погибли в Сумах в ночь на 4 августа в результате удара российских управляемых авиабомб. Третья жертва - 75-летняя женщина.
РФ готовит новую волну ударов по энергетике - ISW
Страна-агрессор Россия готовит масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Киева уже в ближайшие недели и может бросить на нее стратегический резерв баллистических ракет, чтобы нанести максимальные разрушения до 24 августа. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
Выбор момента аналитики связывают с состоянием украинской противовоздушной обороны, которая уже длительное время работает в условиях ограниченного ресурса средств поражения.
"Россия может стремиться начать свою ударную кампанию 2026–2027 годов в августе, чтобы воспользоваться постоянной нехваткой ракет-перехватчиков баллистических ракет в Украине", - говорится в отчете.
Другие новости:
- "Наравне с Киевом": РФ может взять на прицел еще один крупный город Украины
- Очень не нравится Путину: Украина существенно изменила характер ведения войны против РФ
- Украина готовит важные дипломатические шаги по укреплению ПВО: Зеленский раскрыл детали
О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров - украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред