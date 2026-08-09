Оккупанты продвигаются на важном участке фронта: в DeepState раскрыли детали

Аналитики отмечают изменение линии фронта сразу на двух участках в Донецкой области.

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Оккупанты продвигаются в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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В DeepState сообщили об изменении линии фронта

В частности, враг продвинулся в Часовом Яру в Донецкой области

Российские оккупационные войска продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщили аналитики проекта DeepState.

Аналитики добавили, что продвижение врага также было зафиксировано вблизи Ильиновки - села в Краматорском районе Донецкой области.

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"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ильиновки и в Часовом Яру", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что 8 августа аналитики сообщали о том, что российские оккупанты продвигаются в Краматорском районе Донецкой области. Тогда речь шла о селе Каленики.

DeepState / Инфографика: Главред

Россия может открыть новый фронт

Командир Российского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин заявил, что Россия может открыть новый фронт на границе с Черниговской и Сумской областями, использовав для этого территорию Беларуси.

По его мнению, ключевым мотивом Кремля является попытка нарушить нынешнюю конфигурацию боевых действий, которая не дает Москве преимущества.

"Я думаю, что мобилизация - это действительно попытка нарушить тот определенный баланс, который сейчас сохраняется на фронте. Ну или, возможно, нас ждет открытие нового фронта в районе Чернигова, на общей границе с Республикой Беларусь. Вот это вполне возможно, что нас ждет нападение с той стороны. Потому что это тоже один из вариантов нарушить нынешний баланс сил", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины недавно добились успехов в Харьковской области. Украинские воины контратакуют армию страны-агрессора России в районе населенного пункта Ридкодуб, расположенного к юго-западу от Боровой.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что оккупационная армия РФ добилась территориальных успехов вблизи Рясного Краснопольской общины в Сумской области. Площадь оккупированной территории в этом районе увеличилась примерно на 1 кв. км и в настоящее время составляет 78 кв. км.

Оккупационная армия страны-агрессора России предприняла попытку массированного танкового прорыва на Добропольском направлении, но пограничники подразделения "Феникс" во взаимодействии с смежными подразделениями сорвали вражеский план.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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