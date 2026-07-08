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Россияне понесли потери и отступают: ВСУ освободили Новохатское в Донецкой области

Юрий Берендий
8 июля 2026, 21:47
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Бригады действовали совместно, несмотря на плотное минное поле и сопротивление противника, и заставили оккупантов отступить с позиций.
Россияне понесли потери и отступают: ВСУ освободили Новохатское в Донецкой области
Новохатское освобождено - морпехи выбили оккупантов из населенного пункта в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

  • Новохатское в Донецкой области освобождено от оккупантов
  • Операцию провели 37-я ОБрМП и 79-я ОДШБр
  • Враг отступил после боев и потерь

Вооруженные Силы Украины полностью освободили поселок Новохатское в Донецкой области от российских оккупантов. Операцию провели совместными силами воины 37-й отдельной бригады морской пехоты и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Об этом сообщает пресс-служба 37-й отдельной бригады морской пехоты в Facebook.

Освобождение населенного пункта стало результатом скоординированных действий пехотинцев и десантников, которые продвигались вперед, несмотря на сложные условия местности и активное сопротивление противника.

видео дня

"Совместными и слаженными усилиями воинов 37-й отдельной бригады морской пехоты и собратьев из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады поселок Новохатское Донецкой области полностью очищен от российских оккупантов", - говорится в сообщении бригады.

Продвижение затрудняло плотное минирование подступов к поселку, которое враг использовал в качестве одного из основных средств сдерживания наступления.

"Морпехи и десантники выполнили поставленную задачу. Враг выбит с позиций, понес потери и отступил", - отметили в бригаде.

В сообщении морские пехотинцы отдельно отметили взаимодействие с десантно-штурмовой бригадой, подчеркнув значение совместных боевых действий для успеха операции.

"Спасибо побратимам из 79 ОДШБр за надежную поддержку! Вместе мы сильнее, вместе мы уничтожаем врага эффективнее", - подытожили в 37-й отдельной бригаде морской пехоты.

Россия теряет инициативу на фронте - комментарий эксперта

Российские оккупационные войска утратили способность оперативно перебрасывать силы и средства на территории Приазовья из-за отсутствия безопасных логистических маршрутов. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире телеканала Эспрессо.

По словам Андрющенко, на всех трассах и направлениях фиксируется сокращение передвижений противника, хотя пока рано связывать это исключительно с ударами по логистике. Он отметил, что у оккупационных войск есть определенный график перебросок, которого они стараются придерживаться.

По оценке эксперта, изменения в логистике сказываются не только на передвижении техники, но и на боевых возможностях российской армии в целом.

Андрющенко объяснил, почему в ближайшее время активность оккупантов на этом направлении будет оставаться ограниченной. По его словам, командование противника не в состоянии обеспечить полноценное подкрепление, ротацию личного состава и своевременную доставку боеприпасов на передовую.

"А учитывая, что мы лишаем их этих возможностей, тем самым усиливаем давление на самой трассе, контроль и фиксацию того, что там происходит. Соответственно, боеспособность россиян, в сочетании с ударами по логистике, будет снижаться. Я думаю, в августе подобной интенсивности не будет. А август станет именно тем месяцем, когда мы увидим кардинальные изменения в передвижениях российских войск на оккупированных территориях", - подытожил Андрющенко.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, проект DeepState сделал громкое заявление о возможном переломе в войне. Аналитики проекта привели оценки изменений динамики боев и темпов продвижения сторон. По их подсчетам, в июне оккупационные войска увеличили контролируемую площадь на 84 квадратных километра.

Военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что главная задача по удержанию и стабилизации фронта до сих пор не решена. Он подчеркнул, что беспилотники стали "вакциной" для укрепления обороны и помогают компенсировать нехватку личного состава. По его словам, на отдельных оперативных направлениях Силы обороны отступают, и это не означает начала перелома.

Начальник штаба батальона беспилотных систем Black Raven 93-й ОМБр "Холодный Яр" Антон Дзюбенко сообщил, что армия РФ пытается прорваться в Константиновку. Он пояснил, что противник стремится открыть путь на Дружковку и тем самым обеспечить дальнейшее продвижение. Дзюбенко также отметил, что батальон Black Raven действует в составе 93-й ОМБр и планирует и выполняет задачи на тактической глубине 15–20 километров от линии соприкосновения.

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О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - руководитель Центра изучения оккупации, политик, активист. Был советником мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своём Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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